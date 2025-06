Murió Alf Clausen, el histórico director musical de Los Simpson

Alf Clausen, el histórico director musical de Los Simpson, murió a los 84 años en su casa de Valley Village, en Los Ángeles, tras luchar contra una enfermedad poco común. El compositor, que recibió premios internacionales por su trabajo en la serie de Matt Groening, fue despedido por los fanáticos en las redes sociales.

Clausen fue diagnosticado a sus 70 años con parálisis supranuclear progresiva (PSP), una rara enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento, el equilibrio, la visión y la cognición. Actualmente, no existe cura para esta afección, por lo que en sus últimos años el músico estuvo en tratamiento paliativo.

Clausen se destacó por su capacidad y talento (Foto: Mirror)

Clausen compuso varias de las melodías más conocidas del programa después de unirse en 1990, un año después de su estreno. Continuó trabajando en Los Simpson hasta la temporada 28, que se emitió en 2017. Fue galardonado con premios Emmy en 1997 y 1998 por las canciones We Put the Spring in Springfield y You’re Checkin’ In (A Musical Tribute to the Betty Ford Center).

El compositor recibió un total de 21 nominaciones al Emmy por su trabajo en la serie comandada por Groening, y 30 en total a lo largo de su carrera. Además de Los Simpson, los trabajos de Clausen incluyen películas y series como Moonlighting, The Naked Gun y Ferris Bueller’s Day Off.

El homenaje de los fanáticos para el compositor (Foto: @soysimpsonito)

Los homenajes no tardaron en llegar en redes sociales. Al Jean, uno de los guionistas más veteranos de la serie que protagoniza Homero Simpson, escribió en X: “Clausen fue un hombre increíblemente talentoso que hizo muchísimo por Los Simpson”

Los fanáticos de la serie animada, la más longeva de su tipo en la historia de la televisión estadounidense, también aprovecharon para destacar el trabajo del compositor. “Descanse en paz Alf Clausen, responsable de la parte musical en toda la época dorada de Los Simpson y más. Su obra es parte fundamental de la identidad de la serie, y queremos recordarlo con algo de su trabajo”, opinó un usuario.

“Gran parte de la identidad de Los Simpson —las cortinas, las pistas musicales de transición, los números musicales completos realmente impresionantes— eran obra de Alf Clausen. Todo, en realidad, excepto el tema principal. Fue fundamental para el programa. Que en paz descanse“, lo despidió otro fan en X.

Alf Clausen marcó un antes y un después en la serie tras su llegada, en 1990 AP

Los Simpson se estrenó el 17 de diciembre de 1989 y lleva más de 35 temporadas y 750 episodios hasta la actualidad. La serie ganó múltiples premios, entre ellos más de 35 premios Emmy. Ha sido doblada a más de 20 idiomas y se transmiten en más de 100 países.

En Argentina, la animación se volvió de culto, ya que cosecha fanáticos de todas las edades desde que se comenzó a emitir a mediados de los años 90. Gracias a su popularidad, las imágenes de Homero, Lisa, Bart y otros tantos personajes han aparecido en banderas, murales y muchos símbolos populares del país.

A lo largo de los años, Los Simpson se transformó en un ícono cultural a nivel global gracias a su contenido humorístico, caracterizado por ser satírico e inteligente. En la serie abordaron temas controversiales como política, religión, capitalismo o inmigración siempre desde un lugar de crítica y sarcasmo.