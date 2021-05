Murió Charly Deleo, el pianista sin una mano que emocionó a todos en el programa de Guido Kaczka

Carlos De Leonardis, más conocido como Charly Deleo, murió el domingo 23 de mayo por Covid-19. Tenía 50 años y estaba internado en un hospital de Lomas de Zamora. El músico, que tenía una sola mano, se había hecho conocido hace tres años cuando interpretó “Juntos a la par” en el programa La tribuna de Guido, conducido por Guido Kaczka.

“Ayer pasó un huracán que dejó tierra arrasada, no dejó en pie nada de mí. Ayer 23 de mayo murió mi hermano, músico cantautor, con el que compartimos tantas aventuras juntos, nuestra pasión por la música”, anunció su hermana, María De Leonardis en su cuenta de Facebook. “Recuerdo cuando corría el 2006, 2007 y 2008, juntos recorrimos tantos jardines desde Avellaneda a Glew, cuántos momentos compartidos, él brillando en sus teclados y acompañándome en mis locuras. Luchador y guerrero como pocos, nada le fue fácil, pero él arremetía para concretar sus sueños, lleno de vida y de proyectos. Esta es su última canción, dedicada a Facu De Leonardis, su hijo, su mejor canción... ¡Él estaba tan orgulloso! Te admiro hermano, por todos y cada uno de tus logros. Porque te merecías lo mejor”.

“Hoy quiero compartir mi angustia, tristeza y ese vacío que carcome por dentro, con bronca preguntándome cómo fue que te contagiaste. Por qué te tuvo que tocar justamente a vos, solo pedíamos una oportunidad para que salgas y que todo tuviera hoy otro desenlace. También quiero decir para todas y todos aquellos que dicen que el virus no existe, no se cuidan, no respetan los protocolos ni el distanciamiento social, que todo es un invento... Pues lamentablemente sí existe este virus, que se sigue llevando puesto seres llenos de luz como fue Charly”, concluyó su sentido mensaje.

Charly estaba internado como consecuencia de una neumonía bilateral asociada al coronavirus. Trabajaba en las escuelas secundarias N° 15 y N° 8 de Lomas de Zamora y en el Conservatorio Julián Aguirre de Banfield, donde también estudió música. Se había especializado en la Facultad de Bellas Artes y en el profesorado del Consudec.

Hace una semana y mientras estaba en el hospital, su esposa Sandy Gómez compartió en las redes sociales una fuerte crítica contra el Alberto Fernández: “Hijo de mil... que habla del Estado nacional que piensa en la gente y que está presente. Si a mi esposo le hubiesen dado la vacuna por ser docente, y no a sus amiguitos, no estaría en este momento luchando por su vida en una cama de terapia intensiva”.

