Murió Chuck Norris: la historia de su verdadero nombre
El actor de 86 años falleció este el jueves 19 de marzo; la anécdota de por qué decidió cambiar su nombre
- 2 minutos de lectura'
El jueves 19 de marzo se conoció la triste noticia de la muerte de Chuck Norris. El actor, sinónimo del cine de acción, protagonizó decenas de películas que quedarán en la memoria de sus fans. En los últimos días había sufrido complicaciones de salud y había permanecido internado.
En su extensa trayectoria y la fama que adquirió, hay un dato que no es muy conocido entre el público: su verdadero nombre. Y es que el actor no se llamaba Chuck, sino Carlos. Más específicamente Carlos Ray Norris.
Pero ¿por qué cambió su nomnbre? A los 18 años, cuando ingresó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y fue enviado a Corea del Sur. Allí, en la base de Osan, empezó a practicar artes marciales, algo que nunca más abandonó. Fue ahí donde también se hizo amigo de un joven latinoamericano que quedó sorprendido por su nombre de origen español. “En inglés Carlos se dice Charles, y a los Charles se les dice Chuck. Así que a partir de ahora te voy a llamar Chuck”, le dijo. Estas palabras marcaron el futuro artístico de Norris, que decidió cambiar su nombre.
- 1
Momi Giardina expuso un romance de Sofi Martínez y la periodista reaccionó: “Traidora”
- 2
El derrotero de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano: problemas gástricos, disfonía e hipertensión
- 3
La final de Masterchef 2026: el rating y quién gana el reality de cocina, ¿La Reini o Ian?
- 4
Por qué Emilia Mernes está enfrentada con Tini Stoessel, María Becerra y Antonela Roccuzzo