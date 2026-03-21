Un ícono del cine de acción: el triste y conmovedor motivo por el que Chuck Norris dejó su carrera en Hollywood

Luego de sufrir una “emergencia médica” en Hawái, este jueves murió Chuck Norris. El célebre actor, reconocido por sus películas de acción pero también por su destreza en el mundo de las artes marciales, pasó sus últimos minutos de vida junto a Gena O’Kelley, su incondicional esposa y la mujer por la que, en 2017, decidió abandonar Hollywood.

Una mujer para toda la vida

Antes de conocer a O’Kelley, Norris estuvo casado durante 30 años con su compañera de secundario Dianne Kay Holechek: la pareja pasó por el altar en 1958 cuando él tenía 18 años y ella, 17 y tuvieron dos hijos, Mike y Eric. El fin de la pareja llegó en 1988, y un año después firmaron el divorcio.

En 2017 el actor señaló que dejaba la actuación para dedicarse a cuidar a su esposa Gena OKelley AP - Archivo

Cuando en 1997, Norris vio por primera vez a O’Kelley -una llamativa modelo rubia que no solía pasar inadvertida- estaba en Dallas, pero no pudo decirle nada: fue durante una cita con otra mujer. Al día siguiente, decidió llamarla por teléfono para invitarla a salir. La química fue instantánea, y un año después decidieron casarse. En 2001, los Norris le dieron la bienvenida a Dakota y a Daniele, sus hijos mellizos. O’ Kelley, además, siempre fue una figura central en la vida de los tres hijos mayores del actor: Mike, Eric y Dina, quien nació en 1962 fruto de una relación extramatrimonial de la estrella de Hollywood.

Una compañera activa

A la par de Norris y mientras criaba a sus hijos, O’Kelley no abandonó su carrera como modelo. También realizó algunas apariciones en televisión junto a su marido: primero en Walker, Texas Ranger, luego en la sitcom Sí, mi vida (2003) y por último en Praise the Lord (2003).

Una vez que cerró su etapa en los medios, O’Kelley se dedicó de lleno a su faceta empresarial como directora ejecutiva de CForce, una planta embotelladora de agua fundada por el matrimonio en 2015. También sostuvo su costado altruista al frente de Kickstart Kids, la fundación sin fines de lucro que el ícono del cine de acción creó en 1990 para ayudar a los jóvenes a través del karate.

Chuck Norris instagram.com/chucknorris/

Dejar todo por amor

El amor de Norris por O’Kelley fue tan grande que cuando tuvo que elegir entre ella y su exitosa carrera, no lo dudó: a mediados de 2017 sorprendió al mundo al anunciar que había decidido dejar de actuar para acompañar y atender a su mujer. “Acabo de ponerle un punto final a mi carrera como actor. Dedicaré mi vida entera a mantener viva a Gena, mi mujer, eso es lo más importante, que ella continúe con nosotros”, le explicó el artista a la revista Good Health.

En ese entonces Norris denunció que su mujer, una paciente con artritis, había sido víctima de una mala praxis que comprometió aún más su salud y le hizo perder ciertas habilidades. “Le dieron una inyección previa a un escáner corporal. Fue en 2013, para comprobar las características de su artritis. La inyección llevaba un contenido metálico llamado gadolinium, que es tóxico y que dañó el sistema nervioso, deteriorándole así los riñones y haciéndole perder habilidades”, aseguraron los médicos de la mujer.

Gena O'Kelley, la mujer por la que Chuck Norris dejó todo GROSBY GROUP

Además de cambiar el rumbo de su vida, Norris inició una campaña contra las empresas que comercializaban el metal que, según él, causó un fuerte deterioro en el sistema nervioso de su mujer e inició demandas por 10 millones de dólares contra 11 compañías farmacéuticas por no avisar sobre los efectos secundarios.

Una vida compartida

Gena O'Kelley, la mujer por la que Chuck Norris dejó todo

Desde ese momento, Norris y O’Kelley comenzaron a compartir cada vez más tiempo juntos. Entre eventos y viajes, cultivaron la vida sana puertas adentro. “Intentamos incorporar prácticas saludables a lo largo del día, cosas como dar un paseo por nuestro rancho, meditar, rezar y entrenar juntos. El envejecimiento saludable es una de nuestras prioridades compartidas, así que hemos desarrollado ritmos diarios para nutrir bien nuestro cuerpo y mantenernos activos”, le explicaron a la revista NewBeauty.

“Nos gusta nuestro estilo de vida saludable, así que nada se siente como un capricho, pero el café es sin duda uno de los platos favoritos en el rancho Norris”, continuaron. “Además, normalmente intentamos no comer más tarde de las 6 de la tarde porque hemos comprobado que ese hábito nos ayuda a despertarnos a la mañana siguiente con energía, pero de vez en cuando rompemos esa regla y disfrutamos de un postre por la tarde”.

Norris y O’Kelley, además, no perdían oportunidad para manifestar su amor en público. En el 2024, el día de su aniversario número 26, el actor posteó una foto del día de la boda que acompañó con un emotivo mensaje. “Siempre llenas mi vida de alegría, amor, e incontables recuerdos maravillosos. Estoy tan agradecido y bendecido de despertar al lado de la mujer más increíble con la que Dios podría haberme bendecido. Cada momento contigo es indescriptiblemente valioso para mí. Te quiero, Gena. Para siempre y para siempre”.