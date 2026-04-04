“Información falsa y engañosa”: el pedido desesperado de la familia de Chuck Norris tras la muerte del ícono del cine de acción

A dos semanas de la muerte de Chuck Norris, la familia del actor pidió cautela a los fans en relación a la cantidad de material que se publicó en redes mediante IA que está vinculado a su deceso. “Somos conscientes de que, desde el fallecimiento de Chuck, han circulado en línea numerosos vídeos y publicaciones generados por IA que contienen información falsa y engañosa sobre las circunstancias de su muerte, su historial médico y quiénes estaban presentes”, escribieron en un comunicado publicado en las historias de Instagram del actor, días atrás.

El comunicado continúa: “Estas afirmaciones son completamente falsas. Esto incluye informes inventados sobre problemas médicos pasados, así como relatos falsos sobre relaciones familiares. Les pedimos amablemente que no crean ni compartan ninguna información a menos que provenga directamente de la familia Norris o de un representante oficial de la familia (...) Gracias por su comprensión y por seguir teniendo a nuestra familia presente en sus pensamientos y oraciones”, concluye el comunicado.

Chuck Norris falleció a los 86 años instagram.com/chucknorris/

Aunque la familia no especificó a qué publicaciones se referían, una imagen de IA que circuló tras la muerte de Norris mostraba su funeral, con representaciones falsas de actores como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, Bruce Willis y Mel Gibson reunidos frente a un ataúd.

A Norris le sobreviven su segunda esposa, Gena O’Kelley; sus hijos Eric, Mike y Dakota; sus hijas, Danilee y Dina; y 13 nietos.

Un par de semanas antes de su muerte, publicó un video, el 10 de marzo —el día de su 86 cumpleaños— en el que golpeaba a un oponente en Hawái, declarando: “¡Hoy cumplo 86 años! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado muchísimo para mí“.

Desde su partida, no se ha publicado ninguna causa oficial de muerte. De ahí que aparecieron videos generados por IA que especulan sobre lo sucedido.

Carlos Ray Norris nació en Ryan, Oklahoma, en 1940. Al graduarse del secundario, se alistó en la Fuerza Aérea y, mientras estuvo destinado en Corea del Sur, aprendió karate, disciplina que no le resultó para nada fácil, según explicó en 1980 a la revista People. A fuerza de perseverancia y largos entrenamientos diarios logró desarrollar la habilidad que lo llevaría a convertirse en campeón mundial en seis ocasiones y, posteriormente, en estrella de Hollywood.

Chuck Norris Archivo

Fue de la mano de Bruce Lee, a quien conoció durante una competencia y se volvió un entrañable amigo, que debutó en cine en la película El regreso del dragón (1972), que lo lanzó al estrellato. La década del 80 lo vio brillar en películas de acción como McQuade, el lobo solitario (1983), Desaparecido en acción (1984), Código de silencio (1985) y Fuerza Delta (1986). En 1993 llegó Walker, Texas Ranger, una serie que atrapó a los televidentes durante ocho temporadas y se convirtió en un programa de culto hasta el día de hoy.

Chuck Norris fue el encargado de ponerse en la piel de Cordell Walker, un sheriff de la ciudad de Dallas que impartía justicia y atrapaba a los malvados, gracias a sus habilidades en karate y a la ayuda de un equipo que lo respaldaba en todas sus andanzas. “Cuando me llegó este proyecto me gustó la idea de interpretar una historia basada en la cultura del western. Tenía la acción y el humor que yo quería, por lo que era una combinación perfecta de cosas que podían hacerla funcionar”, aseguró el actor sobre el rol que lo hizo triunfar en la pantalla chica.

Sus últimos trabajos en cine fueron Los indestructibles 2 (2012) y Agent Recon (2024), además de la película australiana Zombie Plane, aún sin estrenar, que hizo junto al rapero Vanilla Ice.

Un día después de su muerte, sus parientes postearon: “Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas. Aunque nuestros corazones están destrozados, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de sus fans en todo el mundo significaron mucho para él, y nuestra familia está profundamente agradecida por ello. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos. Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente hospitalización y les agradecemos profundamente las oraciones y el apoyo que le brindaron. Mientras lamentamos esta pérdida, les pedimos amablemente que respeten la privacidad de nuestra familia durante este tiempo. Gracias por compartir su amor con nosotros. Con cariño, Familia Norris”.