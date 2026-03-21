Murió el actor Nicholas Brendon, conocido por su trabajo en Buffy, la cazavampiros

El mundo del espectáculo internacional se encuentra de luto tras la muerte de Nicholas Brendon, el actor estadounidense de 54 años recordado principalmente por su papel de Xander Harris en las siete temporadas de la aclamada serie Buffy, la cazavampiros. Según informó la familia del intérprete a través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, su partida ocurrió este viernes 20 de marzo mientras dormía y fue por causas naturales.

En el texto, sus allegados expresaron su profundo dolor ante la pérdida: “Estamos desconsolados por compartir el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales”. La familia destacó también la faceta artística que el actor desarrolló en sus últimos años, donde señalaron que había encontrado en la pintura una vía de expresión genuina. “Nicky era apasionado, sensible e incansablemente motivado para crear. Quienes lo conocieron de verdad comprendían que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era él realmente”, añadieron en la carta.

La familia de Nicholas Brendon confirmó su muerte en su propia cuenta de Instagram Captura Instagram (@nicholasbrendon)

La trayectoria de Brendon estuvo marcada por la popularidad global que alcanzó tras ser seleccionado en 1997 para interpretar a Xander Harris en la serie creada por Joss Whedon. Su personaje, un joven sin habilidades sobrenaturales que acompañaba a la protagonista en su lucha contra el mal, ayudó a redefinir el arquetipo del “nerd” en la cultura popular estadounidense. En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter en 2017, durante el vigésimo aniversario del programa, el actor reflexionaba sobre el impacto de su trabajo: “Hay muchos hombres que me dicen: ‘Me hiciste parecer genial siendo un nerd, torpe y divertido’. Me pregunto cuántos bebés hay ahí fuera gracias a que Xander ayudó a la gente a ser más segura en la secundaria”.

Nicholas Brendon coprotagonizó Buffy, la cazavampiros junto a Sarah Michelle Prinze 20th Century Fox Television

Nacido en Los Ángeles en 1971 como Nicholas Brendon Schultz, también se destacó por su compromiso con causas sociales. Durante el auge de Buffy, la cazavampiros, utilizó su propia experiencia personal para luchar contra la tartamudez, convirtiéndose en un portavoz clave para la Stuttering Foundation of America. Además de su éxito en la televisión, Brendon participó en otras conocidas producciones como la comedia Psycho Beach Party y tuvo un rol recurrente en la serie Criminal Minds entre 2007 y 2014.

Brendon también es recordado por su papel de Kevin Lynch en Criminal Minds 20th Century Fox Television

Sin embargo, su vida estuvo atravesada por desafíos personales significativos, ya que, en más de una ocasión, fue abierto respecto a sus problemas de salud mental y el abuso de sustancias, situaciones que lo llevaron a enfrentar múltiples procesos legales a partir de 2010. En años recientes, su salud física también se vio deteriorada: en 2023 reveló que sufrió un ataque cardíaco y que padecía una afección cardíaca congénita, además de padecer el síndrome de la cola de caballo, una patología neurológica que requirió varias cirugías de columna. No obstante, al momento de su muerte, su familia aseguró que se encontraba bajo tratamiento médico y con una actitud optimista sobre su futuro.

El homenaje de Nicholas Brendon a Buffy, la cazavampiros

El actor no era muy activo en redes sociales, por lo que una de sus últimas publicaciones fue el 20 de mayo de 2023, donde celebró los 20 años del final de Buffy, la cazavampiros. Con una imagen que emocionó a más de uno, se pudo observar a sus compañeras Michelle Trachtenberg -quien murió el 26 de febrero de 2025-, Sarah Michelle Prinze, Eliza Dushku y Alyson Hannigan.

“Todavía me encuentro casi a diario con gente que era fan de la serie, y a veces parece que acabamos de terminar de rodar, y no que hayan pasado dos décadas. Es maravilloso estar aquí. ¡Es emocionante!”, comenzó por expresar Nicholas.

La imagen elegida por Nicholas Brendon para recordar lo que fue Buffy, la cazavampiros Instagram (@nicholasbrendon)

Luego, aseguró: “Me encanta que tantos de ustedes conectaran con la serie y los personajes. Y a pesar de algunos recuerdos agridulces, siempre estaré muy agradecido por haber tenido la oportunidad de interpretar a Xander y por haber conocido a tantos de ustedes. ¡Son un público encantador!”. Así, se encargó de dejar en claro lo feliz que fue durante su trabajo en la exitosa producción.

Para finalizar, dejó un texto que hoy, tras conocerse su partida, genera conmoción: “Gracias por guardar un lugar especial en sus corazones para la serie durante todos estos años. Soy tan fan como ustedes y la echo de menos tanto como la echo de menos rodándola. No quiero que el espectáculo termine...”.