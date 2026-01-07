La durísima respuesta del esposo de Hilary Duff a Ashley Tisdale tras abandonar el grupo de mamis

El escándalo entre las “mamis famosas” de Hollywood sigue dando que hablar. Luego de que Ashley Tisdale confesara que abandonó el grupo por “tóxicas”, Matthew Koma, el marido de Hilary Duff, salió a responderle de manera sarcástica en sus redes sociales, tildándola de “egocéntrica” y “obsesiva”.

Fue a través de una foto armada que el ganador del Grammy simuló una portada para The Cut, medio estadounidense en el que la actriz recientemente hizo las polémicas declaraciones. Sentado en un sofá y vestido de negro, Koma posó con un gesto pensativo. “Una mamá revela todo desde la perspectiva de un padre”, escribió antes de dar paso a su ficticio e irónico título: “Cuando eres la persona más egocéntrica y obsesiva del mundo, otras mamás tienden a centrar la atención en sus verdaderos hijos pequeños”.

Su declaración, disfrazada de parodia, no sólo tildó a Tisdale de “egocéntrica” sino que dejó entrever lo que algunas integrantes de ese grupo piensan de la actriz. “Lee mi nueva entrevista con @thecut”, agregó sobre su posteo en alusión al reciente ensayo de la protagonista de High School Musical para ese medio neoyorquino.

La confesión que desató la polémica

La actriz y cantante reveló por qué abandonó el grupo de "mamis" a través de un descargo contundente VALERIE MACON - AFP

La aparente crítica surgió después de que Ashley, de 40 años, publicara un texto mordaz en el que criticaba al grupo de amigas al que pertenecía hasta hacía una semanas. Si bien la artista no dio nombres, se sabe que ese “team de mamis” estaba integrado por algunas famosas como Hilary Duff, Mandy Moore y Meghan Trainor.

“Si un grupo de madres te deja constantemente herida, agotada o excluida, no es el grupo para ti”, escribió Tisdale. “Decidir alejarte no te hace mala ni crítica. Te hace honesta contigo misma. También vale la pena recordar que las amistades, como todas las relaciones, tienen sus épocas”, advirtió.

Todo comenzó cuando la madre de Jupiter, de 4 años, y Emerson, de 1, comenzó a darse cuenta de que ya no la invitaban a las salidas grupales. Sin embargo, al principio le restó importancia y justificó su exclusión. “Estábamos todos ocupados, la vida era un caos. Me decía a mí misma que todo estaba en mi cabeza y que no era para tanto”, recordó. Pero después de la tercera o cuarta vez que vio fotos en redes sociales de sus amigas sin ella, empezó a sentir que la exclusión era intencional.

“Me di cuenta de que había cadenas de mensajes de grupo que no incluían a todos, lo que llevó a la formación de cliques dentro del grupo más grande. Y después de la tercera o cuarta vez de ver fotos en redes sociales de todos los demás en una reunión a la que no fui invitada, sentí que, después de todo, realmente no formaba parte del grupo”, reveló en referencia a las fotos que Janice Gott publicó junto a Hilary Duff y Mandy Moore de su mini escapada al hotel El Roblar en Ojai, California.

“A medida que me sentía cada vez más excluida, recordé algo. O mejor dicho, a alguien. Durante los primeros días del grupo, había otra madre que a menudo no era incluida. Había percibido indicios de una dinámica extraña, pero en ese momento no le di demasiada importancia. Estaba tan feliz de haber encontrado a estas mujeres increíbles, inteligentes y divertidas. Parecía que este grupo tenía la costumbre de dejar a alguien fuera. Y ese alguien se había convertido en mí. ¿Por qué yo? La verdad es que no lo sé y probablemente nunca lo sabré”, reflexionó.

Tras definir esa dinámica del grupo como “tóxica”, la actriz decidió abandonar el grupo una noche después de acostar a una de sus hijas. “Esto es de escuela secundaria para mí y no quiero seguir participando en ello”, escribió en ese chat del que dejó de pertenecer al instante. Si bien al principio la situación le produjo tristeza, luego aseguró que “está bien que cualquiera se aleje de relaciones que ya no se sienten saludables”.

El ensayo de Tisdale en The Cut fue publicado un mes después de que la actriz hablara de este tema en su blog personal. Bajo el título “Puedes dejar tu grupo de mamás”, su reflexión se hizo viral: “Cuando me convertí en mamá, ansiaba conectar casi tanto como dormir. Así que hice lo que muchas hacemos: me uní a un grupo de mamás. Pero esto es algo para lo que nadie me preparó: los grupos de mamás pueden volverse tóxicos. No porque las mamás sean tóxicas, sino porque la dinámica se vuelve desagradable con comportamientos de chicas malvadas. Lo sé por experiencia propia”, escribió en diciembre de 2025; reflexión que volvió a afirmar días atrás en el medio estadounidense.