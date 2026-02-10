Murió el papá de David Bisbal: el desgarrador adiós del cantante y las fotos que eligió para despedirlo

José Bisbal, papá de David Bisbal, falleció este martes a los 84 años. El exboxeador padecía hace años la enfermedad del Alzheimer y eso deterioró su organismo. A raíz de este padecimiento, el cantante -y sus dos hermanos- decidieron que su progenitor atraviese sus últimos meses de vida en una residencia para tener los cuidados necesarios y un acompañamiento profesional.

Tras confirmarse la muerte de su ser querido, el intérprete, en su cuenta de Instagram, lo despidió con unas cálidas palabras, sumado a un registro fotográfico de su carrera como pugilista.

David Bisbal despidió a su papá en redes sociales

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, relató Bisbal, compungido por el adiós a su padre. Acto seguido, los usuarios que siguen al cantante le brindaron el pésame con palabras de cariño y respeto para su familia.

David Bisbal junto a su padre

En los últimos años, David Bisbal se animó a contar cómo era la relación con su papá, quien dejó de reconocerlo a él y a sus familiares debido al avance de la enfermedad. En una entrevista con el programa El Hormiguero, el artista relató cómo eran sus encuentros con José Bisbal, a quien incluyó en un documental sobre su vida que se estrenó en la aplicación Movistar Plus + en 2023.

David Bisbal recordó a su papá en una entrevista con El Hormiguero

“Ya no me reconoce ni a mí, ni a mi hermana, ni a mi hermano. A veces tampoco a mi madre, que siempre está con ella. Nosotros ya nos hemos ido acostumbrado, pero es duro la primera vez que no te reconoce. Se te parte el alma. Empezas a notar que no conoce ni a sus nietos. Es durísimo", manifestó Bisbal, quien comenzó a asimilar, de a poco, que su padre jamás lo volvería a reconocer.

David Bisbal habló con su papá en su docuserie que se estrenó en 2023

En la docuserie, el cantante se encuentra con su padre y, cara a cara, mantienen un diálogo emotivo que retrató la salud de José Bisbal. “Es que vos sos mi padre y yo soy David. ¿Es que no te acuerdas de mí? Yo ya sé que vos no te acordas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante. Estás muy guapo, Pepe, te quiero mucho", indicó David, quien se animó a visibilizar el estado de salud de su padre.

José Bisbal fue un distinguido boxeador en España

José Bisbal Carrillo fue un reconocido boxeador que se hizo famoso en la década del 60′ al lograr siete títulos para España. En una época donde los entrenamientos y las condiciones no eran las adecuadas para un deportista profesional, el pugilista se las ingenió para batir a duelo a distintos contrincantes y así alzar varios títulos que le dieron un reconocimiento en todo el país.

David Bisbal junto a sus dos hermanos y su papá

Nacido en Almería en 1941, Bisbal Carrillo contrajo matrimonio con María Ferre, con quien tuvo tres hijos: José María Bisbal -quien sufrió una severa lesión medular que lo dejó en silla de ruedas-, María del Mar Bisbal y David, el más pequeño de la familia, que logró una notoriedad absoluta en el plano artístico. Ellos, como su madre, acompañaron al exboxeador en sus últimos meses de vida donde la enfermedad comenzó a hacer estragos hasta terminar con su vida.