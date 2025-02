Murió Paquita la del Barrio: a cuánto asciende su fortuna y quiénes son sus herederos

En la mañana de este lunes 17 de febrero se confirmó la muerte de la cantante mexicana Paquita la del Barrio, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas. La intérprete, que tenía 77 años, nació en el estado de Veracruz y contaba con más de cinco décadas de carrera.

La razón detrás de la decisión de Paquita la del barrio: no le dejará herencia a sus hijos

La intérprete de temas como “Tres veces te engañé”, “Rata de dos patas” y “Cheque en blanco” se caracterizó por su forma de ser, ya que aunque en ocasiones se mostraba muy seria, provocaba las risas entre los representantes de los medios de comunicación por sus respuestas ingeniosas y hasta sarcásticas.

Murió Paquita la del Barrio, reconocida cantante mexicana, a los 77 años

Lo anterior quedó en evidencia en 2023, durante una rueda de prensa, en la que se le preguntó acerca de su herencia y de si ya había elaborado un testamento para dejar estipulado a quiénes dejaría sus bienes. “No lo he hecho, porque no quiero simplemente. Si tuviera (dinero) sí (me lo gastaría en vida) no les daría nada... yo no tengo dinero”, sentenció.

La respuesta de Paquita la del Barrio causó risas entre la prensa y el público; sin embargo, parece que se trató de una broma, pues en las imágenes que circulan en redes sociales, en las que se observa el momento, se puede ver como la intérprete sonríe, además de que señala en voz baja: “No es cierto”.

Al contrario de lo dicho por la intérprete, diversos medios mexicanos señalan que la fortuna de la famosa cantante podría ascender a más de 10 millones de dólares.

¿Cuántos y quiénes son los hijos de Paquita la del Barrio?

La artista tuvo un total de cinco hijos. Los dos mayores fueron fruto de su primer matrimonio con Miguel Gerardo Martínez, quien era 28 años mayor que ella. Luego se casó con Alfonso Martínez y dio a luz a tres hijos más, pero los primeros, que eran gemelos, fallecieron a los pocos días de nacidos.

Los hijos de Paquita la del Barrio que podrían recibir la herencia de la cantante, son: Miguel Gerardo Viveros, Javier Gerardo Viveros y Martha Elena Martínez Viveros, de quienes se sabe, llevan una vida tranquila y alejada de los medios de comunicación, debido a que ninguno se dedicó al medio artístico como su madre.

De qué murió Paquita la del Barrio

La intérprete, que ganó fama por sus canciones con frases en contra de los hombres, contaba con un gran número de seguidores, quienes lamentan su pérdida. La noticia fue confirmada en las redes oficiales de la cantante con un mensaje de su equipo y familia.

“Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita la del Barrio, en su hogar en Veracruz, siendo una artista única e irrepetible”, comienza el texto que se publicó la mañana de este lunes 17 de febrero.

El comunicado donde se confirmó la muerte de Paquita la del Barrio

Aunque en el comunicado no ofrecieron detalles sobre el motivo de la muerte, el sobrino de la intérprete, de nombre Paquito Torres, reveló en el programa matutino Hoy, de Televisa, que la artista sufrió un evento cardíaco. “Le dio un infarto fulminante, estaba en su cama. Estaba lista para volver a los escenarios, siempre con la preocupación de que no podía caminar. Pero es algo que no esperábamos”, dijo.

Por su parte, Francisco Correa, el mánager de la intérprete, confirmó que ella murió mientras dormía. “Nos llamaron a las ocho de la mañana para decirnos que no despertaba, que se veía pálida”, señaló en entrevista para el programa Sale el Sol, de Imagen Televisión.