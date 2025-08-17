Murió Terence Stamp, el actor que personificó al villano del Superman de los 80

Este domingo por la mañana se confirmó la noticia de la muerte de Terrence Stamp, el actor inglés de 87 años recordado por su papel del General Zod en las dos primeras películas de la saga de Superman de los 80, protagonizadas por Christopher Reeve.

La familia del artista confirmó la noticia en un comunicado a la agencia de noticias Reuters, pero no precisaron las causas de su muerte, según consignó la BBC. “Deja atrás una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo a la gente durante años”, aseguraron.

Nacido en Londres en 1938 como hijo mayor de un capitán de remolcador, dejó la escuela para trabajar en publicidad. Luego de ganar una beca en la Webber Douglas Academy of Dramatic Art e iniciar su formación como actor, Stamp saltó a la fama en la década de 1960, cuando debutó al interpretar el papel principal en Billy Budd, una película de 1962 sobre un joven marinero por la que consiguió nominaciones a los premios Oscar, BAFTA y Globo de Oro como mejor actor de reparto y actor revelación.

Terence Stamp protagonizó decenas de películas a lo largo de los años. Sonia Recchia - Getty Images North America

Tiempo después se hizo un nombre como el villano en las populares películas Superman y Superman II como el General Zod, y como el Sargento Troy en Lejos del mundanal ruido, en 1967.

Desde que comenzó su carrera hasta 2021 -año en que apareció por última vez en pantalla grande en El Misterio De Soho, de Edgar Wright- trabajó en más de 60 películas, entre las que destacan varias dirigidas por grandes cineastas europeos y estadounidenses como William Wyler, Oliver Stone, Pier Paolo Pasolini, Neil Jordan y Bryan Singer.

Entre otros recordados personajes se encuentran también el coleccionista de mariposas Freddie Clegg en El coleccionista; la drag queen “Bernardita” en Las aventuras de Priscilla, reina del desierto; el Canciller Supremo Valorum en Star Wars: Episodio I-La amenaza fantasma, entre otros.

La noticia fue confirmada por la familia del actor. Tim Francis - Getty Images Europe

Entre algunas de sus últimas presentaciones exitosas se encuentran Valkiria, junto a Tom Cruise, en 2008; Destino oculto, en 2011, con Matt Damon; así como en dos películas dirigidas por Tim Burton: Big Eyes, en 2014, y El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, en 2016.