Music Wins 2025: cuatro momentos inolvidables que dejó el festival de música

El Music Wins Festival reunió más de 20 artistas nacionales e internacionales en Mandarine Park. La grilla, que incluyó figuras de peso como Massive Attack, Primal Scream, Yo la Tengo y The Whitest Boy Alive, entre otros, coronó su cuarta edición -la más exitosa hasta el momento. Acá, un resumen de los momentos más destacados.

La distorsión de Yo la Tengo

Pasadas las 17, el grupo liderado por Ira Kaplan salió al escenario Music en el que fue su primer show en el país desde 2014. El set, que incluyó clásicos como “Autumn Sweater” (de su disco I Can Hear the Heart Beating as One, lanzado en 1997) y “Tom Courtenay” (Electr-O-Pura, 1995), atrajo a un público de treintilargos a cuarentipocos ataviado con remeras de Nirvana, Butthole Surfers y Joy Division.

Ira Kaplan, vocalista de Yo La Tengo Mateo Ronn

El cierre abrasivo con “Pass the Hatchet, I Think I’m Goodkind” (I Am Not Afraid of You and I Will Beat Your Ass, 2006) inyectó unas muy necesarias dosis de distorsión a la apacible tarde de domingo.

Primal Scream, contra la “motosierra”

La banda escocesa volvió después de ocho años para presentar las canciones de Come Ahead, su disco de 2024. “Argentina, pasó mucho tiempo culpen a los managers, al virus, a los gobiernos, al de la motosierra”, sostuvo Bobby Gillespie sobre el escenario Wins.

CAPSULA PS03280848

Durante el show, que incluyó himnos de Screamadelica como “Don’t Fight It, Feel It”, “Loaded” y “Movin’ On Up”, el frontman ondeó una bandera palestina (ha sido un fuerte crítico del Gobierno de Netanyahu en Israel) y le dedicó un tema a Diego Armando Maradona, a quien ha definido en el pasado como un “héroe de clase trabajadora”.

El claroscuro de Massive Attack

El conjunto británico que comandan Robert “3D” Del Naja y Grant “Daddy G” Marshall siempre denunció abiertamente lo que juzgan excesos de la sociedad capitalista. En esta ocasión, las visualizaciones cuestionaron la hipervigilancia estatal -en la forma de un software que identificaba los rostros del público-, las muertes en Gaza y también se burlaron de Donald Trump y Vladimir Putin. En ese panorama tan sombrío, las etéreas apariciones de Elizabeth Fraser, cantante de Cocteau Twins, en canciones como “Black Milk”, “Song to the Siren” (de Tim Buckley) y “Teardrop” recordaron al público que puede existir belleza hasta en el contexto más adverso.

Massive Attack. Elizabeth Fraser. No hay palabras hermano. Te aplasta la inmensidad de semejantes artistas. pic.twitter.com/wEZvC6cWyb — . (@KevinTaboada87) November 3, 2025

La fiesta del rock argentino

La música argentina dijo presente en el Music Wins con caras nuevas y otras conocidas. Winona Riders confirmó el gran momento que atraviesa, Camionero aportó ímpetu garajero e Isla Mujeres hizo gala de su psicodelia pop frente a un auditorio colmado y entusiasta. OK Pirámides -referentes ineludibles del indie local-, Fonso y Las Paritarias, Nina Suárez y Sakatumba, entre otros, demostraron que el futuro del rock nacional está en buenas manos.