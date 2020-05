De Roxette y Lady Gaga a la escena local: la música que pasó y la que vendrá

Pier Gessle y Marie Fredriksson, en los noventa, cuando grabaron un cover de The Beatles

La muerte de Marie Fredriksson , el 9 de diciembre pasado , se llevó consigo al dúo Roxette , que integró durante varias décadas junto al guitarrista y compositor Per Gessle, pero abrió la puerta a una serie de reediciones y hallazgos inéditos que sus fans saben saborear.

Este viernes se publica "Help", una versión del clásico de los Beatles que el dúo sueco grabó en los estudio Abbey Road de Londres, el 15 de noviembre de 1995. Hasta ahora inédito, formará parte de BAG OF TRIX - Music from the Roxette Vaults , un disco con versiones, piezas inéditas y rarezas, como este primer anticipo del álbum.

Así recodaron Per y Marie el momento en que se grabó: "Aterrizamos después de la fuerte gira Crash! Boom! Bang! World Tour en mayo, hicimos un pequeño corte en el verano y nos fuimos derecho al estudio de Estocolmo para grabar cuatro nuevas canciones de nuestro primer compilado Don't Bore Us - Get To The Chorus! El álbum salió en el otoño y para promocionarlo decidimos hacer un pequeño show en Shepherd's Bush, de Londres y también grabar algunas canciones acústicas en el Santo Grial de los estudios, Abbey Road, para que fuera emitido por la BBC en Inglaterra. Nos sentimos tan impresionados por estar en el lugar donde habían grabado los "Fabulosos Cuatro" que no pudimos dejar de hacer nuestra versión de 'Help!'. Fue un gran día, con la historia del pop en cada rincón y una increíble sensación de estar formando parte del legado de Abbey Road".

Ricky Martin está revisitando su trabajo. Tiene una nueva versión de "Tiburones", que grabó junto a Farruko . Por la cuarentena, la decisión ha sido realizar un video con imágenes de cada uno, en sus casas, tomadas con celulares. "Hemos tenido que grabar el vídeo de 'Tiburones Remix' en casa, durante el confinamiento. Farruko ha grabado sus escenas en Puerto Rico, yo en Los Ángeles y nuestro director en Miami", explicó Ricky.

Próximos estrenos

Luego de algunas vacilaciones en cuanto al momento de estreno, finalmente se puso fecha definitiva para el lanzamiento del nuevo disco de Lady Gaga , Chromatica . Será el 29 de este mes. Además de la lista completa de temas, por ahora sólo está disponible el primer corte de difusión, que Gaga publicó en febrero de este año, "Stupid Love". En total serán 16 tracks. "Chromatica I", "Alice", "Stupid Love", "Rain On Me" ( con Ariana Grande ), "Free Woman", "Fun Tonight", "Chromatica II", "911", "Plastic Doll", "Sour Candy" (con Blackpink), "Enigma", "Replay", "Chromatica III", "Sine From Above" ( con Elton John ), "1000 Doves" y "Babylon".

Van Weezer será el próximo disco de Weezer . La fecha de estreno estaba fijada: el 15 de este mes. Pero la pandemia de coronavirus y las cuarentenas obligaron a la banda a una reprogramación que todavía no tiene fecha exacta. Mientras tanto, se anticipa "Hero", para no perder el contacto con los fans. El vídeo es la simpática secuencia de una carta que viaja por el mundo, de mano en mano. Al final del clip se conoce su contenido, que lleva la firma de Rivers Cuomo, vocalista y compositor de la banda. El contenido, como era de esperar, tiene mucho que ver con estos tiempos pandémicos.

Jason Mraz publicó el segundo single de su próximo disco, Look For The Good , que será lanzado el 19 de junio. "Wise Woman" se llama el estreno "Es una canción sobre la Madre Tierra, el amor y el alimento que proviene de las mujeres ", dijo Mraz. "Se enfoca en un jardín de hierbas, un pequeño ejemplo de la capacidad de la Madre Tierra para proporcionar sustento y curación. Una "Wise Woman" también es un título otorgado a una anciana que ha pasado años trabajando con plantas y enseña a otros sus maneras sabias, abriendo nuestros ojos a los regalos del mundo natural para un futuro más brillante y saludable".

La ascendente banda colombiana Monsieur Periné acaba de publicar "Mundo Paralelo", un tema que cuenta con la participación de una de las estrellas latinas del momento, Pedro Capó . "Nos contactamos con Pedro para trabajar juntos en una nueva canción que hablara de la vida y las cosas que hacen que valga la pena vivirla", explicó la vocalista Catalina García. "Esta canción nació como una oda a la buena vibra y a las cosas sencillas. Queríamos cantar acerca de lo bonito que es respirar y estar bajo el sol y la lluvia ".

Cruces

La proliferación de cruces musicales y de sesiones de grabación a la distancia creció de manera exponencial desde los comienzos de las cuarentenas en diferentes países. Y generó reuniones impensadas como la de la sexta edición de #SweetHomeSessions , en torno al tema de Crosby, Stills, Nash & Young, "Everybody Love You".

Karina Vismara, Martina Menéndez, Sebastián Bereciartua, Perro Voyatjides y Maxi Larreta se conectaron con los Black Crowes Marc Ford y Sven Pipien y con John Hoog (The Magpie Salute, una especie de escisión de los Crowes). Cada uno desde su casa, por supuesto.

Escena local

El guitarrista Jorge Minissale anticipa la salida de su disco Vivísimo , con temas registrados en varios shows que ofreció durante 2019, con una versión de "Ana no duerme", de Luis Alberto Spinetta. Su banda, Los Impulsores, alista a Mariano Escudero (bajo), Leandro Romero (guitarra) y Martín Paladino (batería).

En streaming, a Silvina Moreno se la podrá ver el próximo lunes, a las 22, en un concierto desde su casa que dará a beneficio del comedor comunitario infantil "El Lucero", de José C. Paz. Los tickets para acceder al streaming se consiguen a través de TicketHoy . Además, Moreno está subiendo a sus redes un nuevo video inédito cada día, como previa al show del domingo. Esta es la versión de "¿Será una estupidez?" que subió días atrás. El registro es de un recital que dio con su banda en La Tangente.

Clásica y jazz

El próximo domingo, a las 20, el Teatro Colón emitirá a través de la plataforma Cultura en Casa del Gobierno de la Ciudad el concierto que la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, con dirección de Carlos Vieu, ofreció el año pasado junto a la soprano Aida Garifullina . El programa incluyó fragmentos, oberturas y arias de obras de Bizet, Verdi, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Delibes, Puccini, Massenet y Leoncavallo.

Aida Garinfullina, durante su visita al Teatro Colón Crédito: Gentileza Teatro Colón/ Máximo Parpagnoli

La Dirección Nacional de Organismos Estables de la Secretaría de Gestión Cultural de La Nación realiza un programa virtual con artistas que integran sus elencos. La fila de violas de la Orquesta Sinfónica Nacional realizó una versión de la milonga "El 71", de Lito Vitale.

Banfield Teatro Ensamble transmite cada domingo, a las 21, un concierto dentro de un ciclo dedicado al jazz y otras músicas. Comenzó el último domingo, con una actuación de Ernesto Jodos. Continuará el próximo, con Arethas, mujeres del soul (concierto especial en cuarentena), un recorrido por la música de las grandes voces femeninas del jazz y el soul. Desde Aretha Franklin, Nina Simone y Gloria Gaynor a Madeleine Peyroux, Norah Jones y Amy Winehouse. El espectáculo está protagonizado por Ayelén Machena (voz), Silvina Aspiazu (guitarra y dirección), Noeli y Nicole Machena (coros), Juan Mazzetti (trompeta), Martín Lojo (bajo) y Pablo Stahl (batería).

El ciclo continúa el 17, con el trío 3M Merlo-Mono-Merlo (Mono Fontana, piano; Hernán Merlo, contrabajo y Fermín Merlo, batería). Y el 24, Kiki & BTE latin group.