A los 68 años, murió María José Cantilo, una precursora del rock nacional

La cantante y compositora María José Cantilo, quien desde haces años estaba viviendo en El Bolsón, provincia de Río Negro, murió a los 68 años. Así lo confirmó su hija Aimé en su cuenta de Instagram.

La cantante y compositora nació en junio de 1953 en el marco de una familia numerosa. Su hermano mayor es Miguel Cantilo (del recordado dúo Pedro y Pablo, junto a y Jorge Duriet). Comenzó a tocar la guitarra a los 7 años y compuso su primera canción a los 17. Con su estilo folk-acústico se presentó en los pubs y festivales de Buenos Aires hasta, en la década del ‘70 decidió mudarse a El Bolsón para experimentar la vida en comunidad y el contacto con la naturaleza y el movimiento hippie.

Regresó a Buenos Aires en 1982, donde grabó su álbum debut en 1984, del cual participaron David Lebón, León Gieco y Miguel Cantilo, entre otros. Fue parte de los festivales B.A.Rock y La Falda, donde cantó solamente acompañada de su guitarra. En 1989 tuvo su segundo intento de alcanzar el éxito con su segundo disco titulado En banda; del mismo, participaron Oscar Moro y Claudio “Pato” Loza, entre otros, sin alcanzar una gran repercusión.

Luego de ser tapa de Playboy, en 1992 fue detenida por tráfico de drogas. Estuvo dos años y ocho meses en la cárcel de Ezeiza. Aquella experiencia dura le dejó sus enseñanzas. “No se puede andar bardeando por la vida. En un tiempo trabajaba con gente de energía muy baja. Arriesgué demasiado. Me vino el palo y me costó digerirlo. Me metí en un tema que lindaba con la ilegalidad. Uno nunca quiere hacer mal, pero a veces bardea, de inconsciente nomás. Hoy lo superé: tengo una pareja y siento que después de tantos huracanes y sismos que hubo en mi vida es como si ahora ella se encauzara armónicamente ”, reconoció en un reportaje publicado en Página 12. Parte de esa experiencia la plasmó en un libro.

A principio de este siglo comenzó un lento retorno a la música con presentaciones esporádicas, que se fueron haciendo más frecuentes. En ese marco, fue una de las invitadas del Festival Rosa Tosa, organizado por Erica García, que tuvo lugar en Cemento y que reunió a varias mujeres del rock local como Rosario Bléfari, Celeste Carballo y Claudia Puyó. En 2004, participó de una nueva versión de “La marcha de la bronca” junto a su hermano Miguel e invitados especiales. En 2011, editó un disco titulado Esencia que fue producido por su hijo Gaspar Benegas (guitarrista del Indio Solari) respetando la simpleza del sonido de su voz.

