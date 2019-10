El líder de Foo Fighters tuvo varias caídas durante sus shows; incluso se quebró la pierna Crédito: Archivo

La semana pasada, un video de un show de Lady Gaga en Las Vegas se hizo viral, y no precisamente por algún destacado momento vocal: la cantante protagonizó un peligroso blooper cuando un fan que la tenía a upa perdió el equilibrio y ambos terminaron cayendo debajo del escenario. Afortunadamente los dos salieron ilesos, y la presentación siguió adelante como si nada.

Lady Gaga se cae del escenario mientras un fan le hace upa - Fuente: YouTube 00:07

Video

Pero el caso de Gaga no es único: son muchos los artistas que han tenido accidentes arriba de los escenarios. Algunos más graves, otros simplemente perdieron el equilibrio y pronto se volvieron a incorporar. Entre ellos se destacan los episodios donde las chicas pop por algún desajuste en las coreografías terminaron en el suelo, o rockeros que calcularon mal el espacio y cayeron al vacío.

En tiempos donde las redes sociales son testigos fílmicos de cada momento, muchos de estos accidentes quedaron inmortalizados en pequeños videos que el público subió a sus redes sociales o cuentas en YouTube.

Madonna en los Brit Awards 00:47

Video

Madonna y su vestido, en los Brit Awards 2015: en plena presentación, la reina del pop tuvo un inconveniente con su outfit -una larguísima capa negra-, dio un paso en falso y terminó en el piso.

Una de los tantos tropezones con estilo de Gaga 00:38

Video

Tiempo antes del show en Las Vegas, Lady Gaga protagonizó varios tropezones, aunque nunca dejó que las caídas empañen sus shows.

La princesa del pop en un pequeño resbalón 02:03

Video

Britney Spears también ha tenido una sucesión de accidentes durante sus performances, pero siempre consiguió superarlas con mucha gracia y el apoyo de su cuerpo de baile.

Natalia Oreiro en los Kid´s Choice Awards 00:12

Video

Natalia Oreiro tuvo una caminata fallida en los Kids' Choice Awards Argentina. "Me hicieron salir al escenario y nunca me dijeron que había un agujero. Yo no me tropecé, me caí a un agujero de un metro y medio, ¡me podría haber matado!", se quejó después la actriz, quien terminó con cuatro puntos en la cara a causa del golpe.

Dave Grohl se cayó y siguió el show desde el piso en Suecia 02:09

Video

Dave Grohl, de Foo Fighters, no solo se cayó durante un concierto en Suecia, en 2015, sino que se quebró la pierna a raíz del golpe. Sin embargo, su espíritu rockero lo mantuvo dialogando con el público desde el suelo por un rato. Hace poco volvió a tener un pequeño accidente, tras tirarle cerveza a un parlante.

La doble caída de Fher, de Maná 01:08

Video

Fher, el líder de Maná, no cayó una sino dos veces durante un concierto en República Dominicana, en 2014.

¡Qué no se note! Robbie Williams y la coreo que terminó mal 00:54

Video

Robbie Williams tuvo varios episodios de "torpeza" a lo lago de su carrera: en uno hasta llegó a quebrarle el brazo a una fan tras caer sobre ella desde el escenario.

Juan Gabriel terminó hospitalizado tras caer en un foso en el medio de un show en Texas 01:33

Video

Juan Gabriel en 2005, en Texas, sí que asustó a todos: el mexicano cayó a un foso de más de un metro durante el show. Tras la preocupación de su público, a los pocos minutos se reincorporó. Más tarde fue hospitalizado en Houston y tuvo que ser intervenido por una lesión en la mano.

Paulina Rubio terminó con la pierna rota 00:59

Video

Paulina Rubio, como Grohl, no solo cayó sino que se quebró la pierna en Campeche, México, en 2017.