Alicia Keys: todos los detalles de la experienca VIP que ofrecerá en el Movistar Arena

A diez años de su última visita a nuestro país, la pianista, cantante y compositora Alicia Keys emprenderá un nuevo tramo de su tour, que pasará por el escenario del Movistar Arena de Buenos Aires el 7 de mayo próximo. La talentosa cantante, además de sacar a la venta los tickets tradicionales para su show, ofrece también un paquete especial para vivir una experiencia VIP y disfrutar plenamente de su visita al país.

El Ultimate Alicia Keys VIP Experience Package cuenta con sólo 50 cupos y tiene un precio de 265.000 pesos (incluye el cargo por servicios). Ese paquete brinda una entrada en las primeras 5 filas (Campo Sentado/ Sector ABCD), un “Soulchat” con Alicia Keys antes del show -es decir, un espacio de preguntas y respuestas con la artista- y una foto grupal con la cantante (disponible para descargar después del show). Además, este ticket especial invita a quienes lo adquieran al Keys Soulcare pre-show lounge, que incluye merchandising exclusivo, refrigerios de cortesía, cabina de fotos interactiva, un producto de la línea Keys Soulcare de regalo y un ticket coleccionable del concierto.

La venta de los paquetes VIP para ver a Alicia Keys en Buenos Aires finaliza 7 días antes de la fecha del show Chris Pizzello - Invision

Además, la cantante lanzó otros dos paquetes que salieron a la venta: el Gold Hot Seat Package (una entrada en ubicación premium en Campo Sentado / Sector FGHJ) y el Silver Hot Seat Package (una entrada en ubicación premium en Platea Baja 2). Ambas opciones cuentan con un cupo de 100 personas, una credencial conmemorativa VIP laminada, un ticket coleccionable del concierto y merchandising VIP. Ninguno de estos paquetes cuenta con participación del artista y sus detalles y horarios están sujetos a cambios sin previo aviso.

La artista inició su gira mundial ALICIA + KEYS con entradas agotadas en junio de 2022 Ramon Rivas

La artista lanzó su octavo álbum de estudio, doble, KEYS (Original and Unlocked), en diciembre de 2021. Un primer avance de esa nueva música se presentó en la serie documental de YouTube conocida como Alicia Keys The Untold Stories. Además, lanzó su libro, More Myself: A Journey, a través de Flatiron Books, que debutó y pasó varias semanas en la lista de libros más vendidos del New York Times. En marzo lanzó su primera novela gráfica, titulada Girl On Fire (como su clásico de 2012) con la editorial norteamericana HarperCollins.

Con gran éxito, Keys inició su gira mundial ALICIA + KEYS con entradas agotadas en junio de 2022, seguida del lanzamiento de la edición deluxe de su álbum KEYS, en agosto. Otro de los ítems proyectados en su carrera que logró concretar es un álbum navideño. Se trató de Santa Baby, que publicó el pasado 4 de noviembre, con cuatro canciones originales, incluido el single “December Back 2 June”. Para cuando llegue la fecha del show se habrán cumplido casi diez años desde que la artista pisó por primera vez la Argentina (en 2013), a poco de haber lanzado Girl on Fire (2012) y el álbum de canciones en vivo Alicia Keys VH1 Storytellers (2013). En su actuación podrá ponerse al día con todo lo que ha hecho en la última década, más allá de que pueda concentrarse especialmente en las canciones de su álbum más reciente.

La etapa latinoamericana de la gira se realizará desde principios de mayo y comprenderá siete conciertos en apenas un par de semanas . El comienzo será en Brasil, con dos funciones que dará en Jeunesse Arena de Río de Janeiro (3 de mayo) y en Allianz Parque, de San Pablo (dos días después). El 7 de mayo estará en el Movistar Arena de Buenos Aires, el 9 en el Movistar Arena de Santiago de Chile y el 11 en el de Bogotá. Al día siguiente partirá para México, donde la espera un concierto que dará el 14, en el auditorio Citibanamex de Monterrey. El 17 dará la penúltima función de esta serie en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y cerrará este tramo del tour el 19, en Guadalajara, en el Auditorio Telmex.

