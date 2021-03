Bebe Contepomi, nuevo director musical de Radio Mega; los cambios que se avecinan

Una de Calamaro, una de Los Auténticos Decadentes y una de Babasónicos. Bebe Contepomi dice que, si tuviera que elegir las canciones para dar comienzo a su nueva etapa, la de Director Musical de Radio Mega 98.3 FM, elegiría clásicos de esos artistas. Pero enseguida advierte y se ríe: “Igual yo no me voy a guiar por gustos personales, eso sería un capricho. En el momento de comunicar, eso queda de lado”. Así encarará el cargo que le ofreció Ignacio Vivas, gerente del Grupo Indalo y quien lo convocara hace siete años para que Contepomi tuviera allí su programa de radio.

Para Bebe Contepomi (que en Mega conduce Todo lo demás también, de 9 a 13) se trata de un nuevo desafío. “Es como un cargo nuevo”, cuenta para LA NACION. “El director de programación sigue siendo Sergio Giglio, yo voy a estar abocado a la música, viendo qué hay por hacer y qué mantener de lo mucho y bueno que ya se hace”. Desde ahí, la labor de quien además conduce La Viola desde hace 24 años pasará por ver cómo ampliar los horizontes sin perder la esencia de una radio con una estética bien definida.

“Mega es una radio de rock argentino y de ahí no se va a mover”, enfatiza Contepomi. “Pero también es cierto que si tenemos que decir qué es rock y qué no es rock, nos quedamos con AC/DC y lo demás no es. Esa es una discusión antigua. Las generaciones nuevas nos enseñaron a disfrutar con menos prejuicios y me interesa ver cómo es ese proceso de modernizar una radio”. Miranda! y Tan Biónica son los primeros artistas que menciona como parte de esa renovación sonora para Mega. Y también ayudar a consolidar en la programación artistas más nuevos, como Bandalos Chinos, 1915 y Todo Aparenta Normal.

Clásicos… y modernos

¿Clásicos? También. “Todos disfrutamos de escuchar a los clásicos”, afirma Bebe Contepomi. “Pero también está bueno pasar de esos artistas lo que están haciendo ahora. A Fito (Páez) le dieron un Grammy por su último disco, no por Giros ni Del ‘63. Además, ante la apertura a bandas uruguayas como La Vela Puerca y No Te Va Gustar, que Mega ya incluye hace años, se pregunta entonces “¿Por qué no pueden sonar Molotov o Café Tacvba”?

Sobre el presente de la radio, el periodista se muestra entusiasmado por el crecimiento de la audiencia, sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento en rating que ha tenido Mega en el último año. “Al que no le gusta el rock nacional no te va a escuchar, y eso hace que tengas un límite. Pero, por otro lado, es una radio con muchísima identidad. Ahora a programas como el mío y el de Juan Di Natale nos está yendo muy bien y la radio está cuarta en números de audiencia. La clave para mí fue mostrarme como soy. El día que estoy de mal humor lo digo al aire y el día que estoy feliz también. No soy un personaje, en la radio soy yo”.

Entonces, Bebe Contepomi plantea hacer cambios que tienen más que ver con “ajustar detalles”. “Por ahí es darle un poco de orden a la música que suena, que suenen dos temas de reggae juntos o del estilo que sea. No voy a poner una bomba atómica y hacer todo de nuevo porque la radio no necesita ningún cambio radical”. Su objetivo, dice, es promover el rock argentino para amplificar aún más su difusión. “La idea es concretar alianzas con discográficas y productoras para desarrollar artistas. Ni en mi programa de radio ni en La Viola hay bandas prohibidas; ni por temas musicales, ni políticos, ni de ningún tipo. Si es sonido y cultura rock, puede sonar en Mega”.