Jorge Lanata defendió a Chano y criticó a la policía: “Disparar no es una opción”

Jorge Lanata habló sobre la internación del cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier, quien fue internado de urgencia en el sanatorio Otamendi, luego de ser baleado por un policía al que quiso atacar en medio de un brote psicótico.

El periodista criticó el accionar policial, la cobertura de los medios de comunicación y habló sobre la utilización de las pistolas Taser. De acuerdo con el comunicado de la familia, el exlíder de Tan Biónica se encuentra en terapia intensiva, y el disparo efectuado por la policía provincial afectó “uno de sus riñones, el páncreas y el bazo”. Según pudo saber LA NACION, le extirparon parte del páncreas, el bazo y el riñón izquierdo, y le saturaron una perforación del colon.

Durante la emisión de este lunes de Lanata sin filtro (Radio Mitre), el conductor aseguró: “A mi me parece que muchas de las cosas que se están diciendo son inexactas y que el enfoque de la noticia es equivocado. Chano no tuvo un brote psicótico, porque Chano no es psicótico”. Además, aclaró que la versión de “brote psicótico” surgió del comunicado de la policía. “La policía ni siquiera es un perito, así que no tiene nada que diagnosticar”, señaló.

Lanata aprovechó para hablar sobre las adicciones: “Chano es un pibe que tiene problemas con las drogas, lo sabemos todos. Como cualquiera que ha tenido problemas con las drogas, y yo los he tenido, tiene altos y bajos”. A su vez, narró: ”Últimamente no estaba bien con este tema. La familia quería consensuar con él una internación, que de hecho pasó la semana pasada y él seguía yendo de manera ambulatoria”.

Tras el disparo, el cantante se encuentra internado en la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi PATRICIO PIDAL/AFV

Luego, el periodista contó lo sucedido este domingo: “Ayer a eso de las diez de la noche, Chano agarró un palo e intentó pegarle a los canas. Un cana de la provincia, que se llama Facundo Amendolara, le pega un tiro en la zona abdominal”.

Para Lanata el accionar de las fuerzas policiales fue desmedido: “Es un delirio que la policía no esté capacitada para poder controlar a un tipo que está zarpado con una droga. Disparar no es ninguna opción, ni siquiera es la última. Se supone que para eso los entrenan, para reducir a una persona”.

En ese momento, al conductor de PPT (eltrece) le informaron que desde la administración provincial aseguraban que la policía “actuó bien”, por lo que planteó: “Explicame cómo la policía actuó bien disparándole a un tipo que tenía un palo. Es difícil de sostener”.

Al respecto, continuó: “Aunque Chano hubiese tenido un arma el policía no puede disparar, solo puede hacerlo cuando la agresión del otro lado es similar, si no hay exceso en la legitima defensa o abuso de autoridad. No puede estar en la Policía una persona que dispara en vez de reducir”.

Vale recordar que, de acuerdo con la versión policial, el excantante de Tan Biónica tenía una cuchilla.

El cuchillo con el que Chano amenazó a los efectivos Policía de Buenos Aires

Sobre el accionar de los agentes, el periodista observó: “No creo que Chano sea el Increíble Hulk, que no lo puedan reducir dos policías entrenados. También está en discusión lo del cuchillo, yo por lo que sé era un palo. Que la Policía haya pensado que Chano lo iba a asesinar con un cuchillo me parece demasiado. Es una barbaridad que la policía dispare teniendo esa diferencia entre una situación y la otra”. En ese momento, Lanata pidió que la situación fuera investigada, aunque sostuvo que el agente se cubrirá “diciendo que respondió a una agresión”.

También arremetió contra los medios de comunicación por replicar el comunicado de las fuerzas de seguridad. “Estamos contando la noticia al revés, porque Chano es víctima del accionar policial. No entiendo por qué eso no les parece una noticia y les parece más noticia que se haya resistido. Es increíble. Si los medios estamos haciéndonos eco de la versión policial únicamente, estamos pifiándola”, señaló.

Durante el programa radial, también hablaron sobre el uso de las pistolas Taser, un arma no letal que el gobierno del expresidente Mauricio Macri había autorizado y comprado para su uso en la fuerza y cuya reglamentación fue derogada en el arranque de la gestión de Alberto Fernández.

“El discurso K era que las Taser era la picana de la ESMA”, recordó Lanata y siguió: “Es una discusión ridícula, porque, ¿qué es mejor, matar a un tipo o inutilizarlo?”.

Lo sucedido reavivó el debate sobre la implementación del uso de las pistolas Taser Shutterstock

Finalmente, el periodista también criticó los entrenamientos oficiales para los policías. “De los policías que fueron ninguno estaba capacitado para reducir a un enfermo, porque si no lo hubieran hecho. No saben cómo hacerlo o no están entrenados para hacerlo. El tipo agarra la pistola y dispara por su imposibilidad para controlar la situación. Se ve superado por la situación porque no sabe cómo manejarla, le pega un tiro”.

Según comunicaron, el caso está siendo investigado por el fiscal Juan Manuel Esperante y por la Policía Federal.

