Chizzo, de La Renga, invitado de lujo en el recital de Airbag

Chizzo junto a Airbag Crédito: Gentileza Popart

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de diciembre de 2019 • 23:00

La noche del sábado era muy esperada por los fans de Airbag, porque en esa fecha el grupo haría una de sus últimas presentaciones del año, en el teatro Vorterix. Y con el lugar colmado de gente y las entradas totalmente agotadas, la banda presentó muchos de sus hits, y hasta contó con un invitado de primera línea, el músico Chizzo, de La Renga. El mítico rockero oriundo de Mataderos sorprendió al público cuando subió al escenario y, guitarra en mano, cantó junto a Airbag un set de varias canciones.

Al grito de "me encantan los guachos que vienen a escuchar rock and roll", el músico repasó temas propios y ajenos junto a Patricio, Gastón y Guido Sardelli, los hermanos y miembros del power trío. La selección de canciones incluyó verdaderos himnos de La Renga, como "Triste canción de amor" o "La razón que te demora", como así también "Relámpagos", de Airbag. Alejados de los repertorios propios, Chizzo y los Sardelli interpretaron también "Knocking on Heaven´s Door", "Cotton Fields" de Creedence, y "Me gusta ese tajo", de Pescado Rabioso.

Con la serie de dos recitales de Vorterix, Airbag cierra un 2019 en el que sigue consolidada como una de las bandas de rock más importantes del país, a la vez que no pierden presencia en otros países de la región como Colombia, México o Perú, lugares que visitaron a lo largo del último año. En un plano más personal, uno de los miembros del grupo, Guido, estuvo hace unos días en el centro de varios ciclos de chimentos cuando Ángel de Brito aseguró que el joven mantenía una relación con Julieta Prandi.

Con respecto a 2020, el grupo se encuentra abocado a su nuevo disco, que saldrá a la venta el año próximo. Las aún inéditas canciones "Perdido", "Como un diamante" y "Uber Puber", fueron algunas de las que presentaron en los conciertos brindados en Vorterix y que serán parte del nuevo trabajo discográfico de la banda. Por otra parte, ellos también confirmaron su presencia en el próximo Cosquín Rock para febrero, y en Lollapalooza en marzo.