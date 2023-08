escuchar

El histórico representante de Coldplay, Dave Holmes, inició un reclamo judicial contra los cuatro integrantes del conjunto por una disputa contractual. La demanda se puso en marcha en Reino Unido y el grupo aún no se pronunció al respecto. Un portavoz de Coldplay confirmó a Variety que la banda y Holmes “se separaron silenciosamente hace 12 meses después de trabajar juntos durante 22 años, casi toda la carrera profesional del grupo” . El representante prefirió no hacer más comentarios y los documentos legales aún no se hicieron públicos.

Actualmente, la banda continúa siendo administrada por el equipo de Phil Harvey, Mandi Frost y Arlene Moon, que trabajaron junto a Holmes durante muchos años. Hasta la fecha, el grupo vendió más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y ganó 7 premios Grammy desde su placa debut, Parachutes, lanzada en el año 2000.

Poco antes del lanzamiento de su álbum de estudio más reciente, Music of the Spheres, la banda reanudó su acuerdo con los sellos Parlophone (Reino Unido) y Atlantic (Estados Unidos) de Warner Music, así como con Wasserman Agency, en 2021. Los cuatro miembros de Coldplay (el líder Chris Martin, el guitarrista Jonny Buckland, el bajista Guy Berryman, el baterista Will Champion) se conocieron cuando eran estudiantes en el University College of London y se formaron oficialmente en 1997.

En 2018, con el lanzamiento del documental de Coldplay Headful of Dreams, Holmes, recordó haberle regalado a su madre una copia de Parachutes en 2000. “Le dije: ‘Acabo de empezar a trabajar con esta banda y van a ser tan grandes como U2. Lo sabía. Simplemente lo sabía”. Coldplay firmó originalmente con Parlophone U.K. en 1999 cuando el sello era parte de EMI. Universal Music Group (UMG) adquirió EMI en 2012 y se deshizo de Parlophone como parte de una condición impuesta por la Comisión Europea que requería que UMG vendiera una serie de sellos. Warner Music intervino para comprar el sello y, con esa adquisición, Coldplay se unió a la lista de Atlantic, comenzando con Ghost Stories de 2014.

Los chicos buenos del rock

“Siempre pensé que si fuera un adolescente de 16 años y me gustara Coldplay lo mantendría en secreto. No somos cool y nunca lo seremos”, señaló en una entrevista para el medio británico Telegraph Chris Martin. La banda se esmera en proyectar una imagen impoluta que poco tiene en común con el estereotipo desfachatado de las estrellas de rock. Según trascendió, mantienen entre ellos un pacto estricto de “sobriedad” en el que acordaron no consumir drogas duras, y una de sus mayores preocupaciones es la de conservar un fuerte perfil social, apoyando campañas de comercio justo, medioambiente y derechos humanos.

Desde sus inicios, captaron la atención del público con la política que mantienen respecto a sus ingresos: dividen las ganancias en partes iguales y donan el 10 por ciento de su patrimonio neto a distintas organizaciones benéficas como Amnistía Internacional y la Cruz Roja. Para completar, el único que lleva una vida pública es Martin, sobre el que se centra la atención de los paparazzi. Los demás, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, parecen sentirse tranquilos así, más bien anónimos en medio de tanta fama. La exposición en redes sociales tampoco parece terminar de seducirlos y tal como explicitan en la cuenta oficial de la banda, el único integrante con Instagram personal es el bajista Guy Berryman.

Otra de las banderas que Coldplay se pone al hombro es la de la sustentabilidad. De hecho, su flamante gira mundial fue anunciada como un world tour ecológico, diseñado por expertos para mitigar la considerable huella ambiental de este tipo de eventos masivos. Con diez actuaciones históricas, Coldplay marcó en 2022 un antes y un después en la escena local: con aquel calendario maratónico, rompieron el récord de Roger Waters y se consolidaron como los artistas con más cantidad de actuaciones en el estadio con más capacidad de la Ciudad de Buenos Aires.

