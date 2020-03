Coronavirus: murió el músico Alan Merrill, compositor de "I Love Rock 'N' Roll"

Alan Merrill

Alan Merrill, líder de la banda Arrows y uno de los compositores de la canción "I Love Rock 'N' Roll", murió ayer a los 69 años , víctima de las complicaciones del coronavirus .

La hija del músico norteamericano que murió en Nueva York comunicó la noticia a través de su cuenta de Facebook. "El coronavirus se ha llevado a mi padre esta mañana. Me dieron dos minutos para despedirme antes de que me apresuraran a salir. Parecía tranquilo y cuando me fui todavía había un rayo de esperanza de que no se convirtiera en una mención de las noticias televisadas de CNN o Fox", escribió Laura Merrill sobre el deceso de su padre, un músico con una carrera internacional que comenzó en los años sesenta en Japón, en dónde había ido a cursar sus estudios universitarios y que continuó en Inglaterra al formar la banda Arrows.

Aunque grabaron su primer disco, First Hit , en 1976 Arrows era conocida por su canción "I Love Rock' N 'Roll", que Merrill co-escribió con su compañero de banda y guitarrista Jake Hooker. Aunque el tema fue grabado originariamente por el grupo lo cierto es que su popularidad llegó después de disuelto el grupo y gracias a la interpretación que hicieron de la canción Joan Jett y The Blackhearts en los años 80.

"Acabo de enterarme de la terrible noticia de la muerte de Alan Merrill. Les envío mi amor y condolencias a su familia, amigos y a la comunidad de la música en su totalidad. Todavía recuerdo cuando vi a Arrows en la TV en Londres y me impresionó escuchar esa canción que para mí gritaba que sería un hit. Con profunda gratitud y tristeza le deseo un viaje seguro hacia el otro lado", escribió Jett para despedir a su colega a través de las redes.

La música de luto

Durante el fin de semana se conoció otro deceso por complicaciones del coronavirus en el mundo artístico norteamericano, que la semana pasada perdió por la pandemia al dramaturgo Terrence McNally . El músico country Joe Diffie murió ayer, dos días después de haber sido diagnosticado con el virus. El ganador del Grammy había comunicado la noticia a través de Facebook. " Estoy bajo el cuidado de profesionales de la salud y siendo tratado después de recibir el resultado de los análisis. Mi familia y yo les pedimos privacidad en este momento y queremos recordarle al público y todos mis fans que estén alertas, que sean cautelosos y cuidadosos durante esta pandemia".

Ayer también se supo que John Prine , músico y compositor de bluegrass, ganador de premios Emmy y que a principios de este año recibió un premio por su trayectoria de parte de la Academia de la música de los Estados Unidos, está internado y en condición crítica luego de ingresar en un hospital con síntomas de coronavirus. Prine tiene 73 años.

"Después de sufrir repentinamente los síntomas del virus John fue hospitalizado el jueves pasado. El sábado fue intubado y continúa recibiendo tratamiento aunque su situación es grave", escribió su esposa en Twitter.