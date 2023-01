Cortá por Lozano: el exitoso ciclo de Telefe que encontró una manera diferente de contar en una TV saturada que se copia a sí misma

escuchar

No es noticia que el encendido de la televisión viene en baja en los últimos tiempos. Como muestra basta mirar lo que sucedió el año pasado: 19.5 puntos fue el encendido acumulado por los siete canales de aire en 2022. Esto representa un 0.6 menos que en 2021. El año pasado, ni el mundial de fútbol de Qatar, con sus altos ratings, ni el fenómeno de Gran Hermano, que supera a diario los 20 puntos, lograron que más gente se interese por los contenidos de la pantalla chica.

En este contexto, cada programa que se estrena o los ciclos consolidados tienen el desafío de lograr que la audiencia los elija, en un momento en el que hay cientos de opciones a la hora de utilizar el control remoto. En la actualidad hay siete canales de aire pero respecto a la cantidad de audiencia y la torta publicitaria para repartir, no alcanza para todos. En un 2022 donde Telefe se consagró como líder absoluto, con eltrece en crisis y con América junto a elnueve haciendo lo que pueden, no es casualidad que el público se vuelque a otras plataformas que proponen entretenimiento.

En la actualidad, pareciera que todo es efímero. Los programas debutan y cambian de horario a la semana, hay ciclos que no se sostienen ni un mes al aire o segmentos calcados de canal en canal. Ante este panorama hay un fenómeno de audiencia: las tardes de Telefe, lideradas por Cortá por Lozano. Con estilo propio, una propuesta diferente en materia de contenidos y, por sobre todas las cosas, el sello inconfundible que le imprime Verónica Lozano, el magazine de Paramount logra destacarse entre las novelas turcas y los programas de espectáculos o entretenimientos que propone la tarde de la tv.

El 23 de enero de 2017, para realizar un fuerte cambio en la tarde, Telefe lanzó Cortá por Lozano, entre otros estrenos. A simple vista era un programa más con panel e invitados. El ciclo, que debutó con un promedio de rating de 7.1 puntos, desde el primer día demostró que venía a proponer algo diferente a lo establecido para ese estilo de magazine.

Carla Peterson entrevistada por Verónica Lozano captura telefe

Cortá por Lozano marcó la vuelta de Verónica a la televisión, luego de una temporada de ausencia tras finalizar diez años en la conducción, junto a Leo Montero, del exitoso AM. Para ella, este no sería un programa más sino la oportunidad de probar que en una televisión que no da muchas oportunidades podía llevar adelante un proyecto en la competitiva tarde de Telefe.

¿Pero cuál es la fórmula que logró que este programa se sostenga seis temporadas en el aire y vaya por la séptima en una televisión que parece ser cada vez más efímera y repetitiva? “La clave está en laburar, nosotros somos muy exigentes con el número y a no desanimarse cuando las cosas no salen como uno quiere”, reflexionó Lozano en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad a propósito del comienzo de la temporada 2023.

Cortá por Lozano y uno de sus primeros paneles

Cuando el segundo año pasó a emitirse a las 14.30, se consolidó en esa franja frente a toda la competencia que le propuso eltrece. Frente a DDM, con Mariana Fabbiani; Crónicas de la tarde, con Mónica Gutiérrez; Mujeres, Corte y confección, Los 8 escalones del millón, Match Game, 100 argentinos dicen y, ahora, Los desconocidos de siempre, con Alex Caniggia, Lozano logró imponerse a fuerza de trabajo y prestando mucha atención, minuto a minuto de rating mediante, a lo que la gente quiere. Sólo los ciclos de Fabbiani, Barassi y Kaczka lograron, por momentos, liderar esa franja que se volvió muy atractiva .

“A la competencia nunca la subestimamos. Ahora que arrancó Alex Caniggia soy respetuosa. Ese día fuimos sin cortes, volví de las vacaciones, le pusimos energía; no nos da lo mismo. Cuando estuvo Barassi muchas veces nos tocó perder por unas décimas y eso no es ser un fracaso como algunos decían, sólo es medir un poco menos. Nos pasó lo mismo cuando Guido volvió a la tarde con Los 8 escalones. Lo llamé un día y le dije: ‘Ganemos un día vos, un día yo, para que la industria se beneficie’. Como capitana de equipo digo que la tele siempre te da revancha”, aseveró Lozano.

El panel, a lo largo de los años, en el que se destacan desde el comienzo Paola Juárez y Mauro Szeta, fue variando. Nombres tan disimiles como Diego Ramos, Costa, Juan Cruz Sanz, Lio Pecoraro, Juariu, Luisa Albinoni, Liliana López Foresi, Connie Ansaldi, Nicole Neumann, Lizy Tagliani y el doctor Jorge Tartaglione (durante la pandemia), entre otros, fueron parte de la historia del ciclo.

Como cronista, Costa entrevistaba a los famosos en sus casas y se animaba a abrir cajones y placards

A diez días del debut de su séptima temporada, sorprenden los números de rating de Cortá por Lozano, con promedios arriba de los diez puntos y varias veces logró posicionarse como uno de los cinco programas más vistos del día. “Ahora está pasando un fenómeno muy particular que nos encanta, que estamos midiendo como nunca en enero. Gran Hermano es un caño y eso hace que la pantalla esté más fuerte. Nosotros hacemos el mismo contenido de siempre, nos gusta el reality pero decidimos no desperfilarnos, sino es pan para hoy y hambre para mañana”, reconoció la conductora.

Otro valor del ciclo, a diferencia de otros es mantener su estructura original generando pequeños cambios. La fiebre de Gran Hermano elevó los números de todos los programas que tratan el tema durante horas. Sin embargo, en Cortá por Lozano, por decisión de la producción, el reality es sólo un segmento dentro de un menú que incluye desde casos crudos de actualidad hasta una entrevista en el diván, que propone una manera singular de acercarse al mundo de los famosos.

Las entrevistas en el diván, uno de los segmentos más comentados del ciclo Twitter

Cortá por Lozano cuenta con un estilo propio, tiene claro lo que quiere contarle a su audiencia y de qué manera. Su conductora, una de las mejores de su generación, logra el equilibrio justo para tocar temas sensibles sin acartonamientos y agrega la dosis justa de humor e ironía que la diferencian del resto.

En una televisión con pocos recursos, en donde los invitados pasan de canal en canal, las tardes tienen una dueña y se llama Verónica Lozano.