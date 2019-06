Cuatro conciertos imperdibles para los próximos siete días

Stefano Bollani hará el estreno mundial de un concierto junto a Diego Schissi y la Orquesta Sin Fin

Del espectáculo binacional impulsado por el italiano Stefano Bollani y el blues de Lucky Peterson al nuevo disco de Moguilevsky y Espósito o el cuarteto cordobés de Minino Garay, la cartelera porteña goza de eclecticismo y buenas propuestas.

Stefano y Schissi

El pianista Stefano Bollani es un pasajero frecuente de la aerolínea que lo trae desde Italia a la Argentina. El último año presentó un proyecto de música del Brasil y tocó con la Orquesta Sin Fin, que dirige Exequiel Mantega. Este año reincide con la misma orquesta, pero con un plan diferente; se trata de una obra para piano y orquesta que denominó Concerto Verde. Nuova Harmonia y el ciclo Italia XXI hacen la producción de este espectáculo que tendrá, en la primera parte, el estreno mundial del Concerto Verde y, en la segunda, una serie de tangos arreglados por el pianista Diego Schissi para piano y orquesta: "Revirao", "Uruguay", "Tu pálida voz" y "A Don Agustín Bardi". Para el final está previsto el tercer movimiento del Concerto Azzurro, que Bollani presentó en una visita anterior a nuestro país.

Este miércoles, a las 20.30, en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1155.

El cliché de Moguilevsky y Espósito

Marcelo Moguilevsky y Sebastián Espósito presentan su disco Cliché

El aerofonista Marcelo Moguilesvky y el guitarrista Sebastián Espósito (ninguna relación con el editor de La Nacion, más allá de la coincidencia del nombre), acaban de publicar Cliché, un disco exquisito, que está a la altura del nivel artístico de estos dos músicos. El repertorio, cantando o instrumental, tiene una mayoría de obras propias y algunas perlitas de los autores más variados. Porque el campo de acción de estos músicos es bien amplio, de ahí que puedan abordar composiciones que van del cancionero de Agustín Lara al del fadista portugués João Manuel Soares Ferreira Rosa.

El domingo 23, a las 20, presentarán el CD en la sala sinfónica del CCK, Sarmiento 151. (Las entradas son gratuitas, con previa reserva).

Minino y el tunga tunga

Cordobés radicado en Francia, Minino Garay escribe en el libro interno de su último disco Tunga Tunga's Band: "He nacido y me he criado en este ambiente del cuarteto, y aunque la vida me haya llevado a desarrollarme en otros sectores de la world music y el jazz, con este disco, irónicamente vuelvo a mi raíz cuartetera".

De cuarteto tradicional no tiene nada, porque Minino es un músico inclasificable y esta trabajo no deja de tener su sello y su histrionismo. Pero tampoco es una caricatura del género, es sin duda un homenaje o, en definitiva, una manera de sentirse más cordobés, a lo lejos. Minino grabó su disco con una multitud de músicos coprovincianos. Incluso, como también lo explica en el CD, convocó a cuatro "dinosaurios" del género: Carlos "La Mona" Jimenez, Carlos "Pueblo" Roldán, Ariel Ferrari y Eduardo Gelfo. Además, le dedicó un tema a un crack que supo jugar en Instituto de Córdoba, Paulo Dybala. Minino viene de gira, este fin de semana habrá una noche para bailar cuarteto en Buenos Aires.

El próximo sábado se presentará, a las 22, se presentará en CAFF, Sánchez de Bustamante 772.

Un blues para los bises

El blusero Lucky Peterson se presentará por primera vez en la Argentina

Para comenzar la semana que viene, hay una perlita que llega del Norte. Lucky Perterson El blusero norteamericano festeja sus 50 años de carrera. La particularidad es que toca tanto guitarra como Hammond B3. ¿Puede un hombre que en diciembre cumplirá 55 celebrar medio siglo de carrera? Puede si grabó su primer disco a los 5 años. Y eso fue lo que hizo Lucky. Esa edad se publicó el LP: Our Future: 5 Year Old Lucky Peterson.

Su primera actuación en la Argentina será el martes 25, a las 21, en La Trastienda, Balcarce 460.