“Daños y perjuicios”: Sting, demandado por sus excompañeros de The Police, que le reclaman millones en derechos de autor

La banda británicaThe Police solo estuvo activa durante siete años. Pero su éxito mayúsculo se tradujo en que su tema más popular, “Every Breath You Take” (“Cada vez que respiras”), cuenta con casi 3.000 millones de reproducciones en Spotify y sigue generando alrededor de 636.000 euros anuales solo al cantante y compositor principal del grupo, Sting, según el tabloide británico The Sun. Según informó primero el diario inglés, y confirmó después la revista People, los otros dos miembros de la banda, el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland, han presentado ahora una demanda contra su excompañero por “daños y perjuicios sustanciales”, por supuestamente deberle millones de libras en copyright, alegando que no recibieron créditos como coautores de la canción ni derechos de autor. Aunque un vocero de Sting niega que el reclamo esté relacionada con la canción "Every Breath You Take".

Sting estaría siendo llevado a la justicia por sus excompañeros de The Police por un problema de derechos de autor

“Esto se venía gestando desde hacía tiempo. Los abogados intentaron repetidamente llegar a un acuerdo extrajudicial, pero llegaron a un punto muerto. Andy y Stewart decidieron que no tenían otra alternativa que ir a juicio. Dicen que se les deben millones en derechos de autor perdidos”, explica una fuente a The Sun. La demanda ha sido registrada en un tribunal de Londres bajo la sección de “contratos y acuerdos comerciales generales”. Sting, que aparece bajo su nombre real, Gordon Matthew Sumner, y su firma, Magnetic Publishing Limited, aparecen como demandados.

Los miembros de la banda no se han pronunciado públicamente sobre este enfrentamiento, más allá de las declaraciones de los voceros. Tampoco lo hizo por ahora Sting.

Summers, Sting y Copeland en una sesión fotográfica en Camet, tras el show de The Police en Mar del Plata MirrorpixGettyImages

Los números de la banda

La banda se subió por última vez a un escenario en agosto de 2008 en Nueva York, en una gira de regreso que duró solamente un año, tras haberse separado en 1984. “Esta es una noche muy especial y quiero que sea muy loca. Pero, antes de empezar con las locuras, me gustaría decir que ha sido un enorme honor para mí volver a estar junto a dos buenos amigos”, dijo Sting. El músico también agradeció su amistad y su comprensión, así como su “gran paciencia”, a sus dos compañeros de aventura musical.

The Police llegó a vender 75 millones de discos en todo el mundo. Su canción más escuchada, “Every Breath You Take”, ocupa el puesto número 46 en la lista de Spotify de temas más reproducidos. Además, fue el sencillo más vendido de 1983 y el quinto más vendido de la década. En una entrevista con la revista People en mayo de 2023, Sting habló sobre la inspiración de su mayor éxito, el cual escribió mientras se alojaba en una casa en Jamaica que anteriormente perteneció a Ian Fleming, autor de la saga de libros de James Bond.

Sting, Copeland y Summers, en los buenos tiempos de la mítica banda The Police

“Me sentaba en su escritorio por las noches e intentaba componer canciones. Creo que si la canción tiene algún poder, es ambivalente. Puede ser siniestra o puede ser muy cálida, dulce y agradable, y la gente tiene ambas interpretaciones. Y nunca contradiría a nadie que tenga una interpretación diferente de mis canciones porque, en muchos sentidos, eso la enriquece. Creo que hay una dualidad en la canción y por eso tiene tanto éxito. Hay gente que se casó con esa canción, así que no voy a contradecirlos”, declaraba el músico británico entonces.

A pesar de las ventas, la canción no fue muy bien recibida cuando salió. “La letra es tan banal que solo puede estar concebida así a propósito”, decía la revista No. 1. “Sting se toma una tarde libre de su filosofía y nos sacude con una canción de medio tiempo minuciosamente normal”, publicó el semanario musical inglés Record Mirror.

The Police - Every Breath You Take (Video oficial)

La banda ganó seis premios Grammy, entre ellos mejor interpretación pop de un dúo o grupo con voz por “Every Breath You Take” o mejor álbum del año por Synchronicity, en 1984. Cuatro de sus cinco álbumes aparecen en la lista de la revista Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos y también fueron nombrados uno de los 100 mejores artistas de todos los tiempos.