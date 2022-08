La desgarradora despedida de Emmanuel Horvilleur a Karina Vismara, la cantante que murió a los 31 años

La muerte de la cantautora Carina Vismara a los 31 años de edad, ocurrida este miércoles, conmovió a sus seguidores y a todo el ambiente de la música y la cultura nacional. La artista, que se había convertido en una referente del folkindie nacional, fue despedida por diferentes colegas, como es el caso de Emmanuel Horvilleur, que escribió un conmovedor mensaje en sus redes sociales, en el que dijo que estaba “triste por la partida” de la cantante, con quien había compartido poco tiempo atrás una sesión de música.

Vismara murió luego de estar un mes internada en el Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires. Sufría una insuficiencia renal, que se agravó a causa del cáncer que padecía, y que fue diagnosticado a principios de este año. Nacida en la provincia de Buenos Aires en 1990, la artista era dueña de una voz profunda y atrayente, y se había ganado el respeto de sus colegas y la admiración de sus seguidores, que disfrutaban con su estilo variado, pero que se centraba siempre en el sonido de su guitarra y la magia de su voz.

A partir de la noticia de su muerte, comunicada por los familiares de la cantante al medio Indie Hoy, fueron varios los colegas y fanáticos que la despidieron en las redes sociales. Uno de los que mostró una desconsolada despedida en su cuenta de Twitter fue Emmanuel Horvilleur. El ex Illia Kuryaki and the Valderramas escribió el mismo miércoles: “Triste por la noticia de la partida de Karina Vismara. Nos conocimos hace poco compartiendo una sesión de música. Abrazo grande para sus familiares y amigos”.

El cantante y músico sumó a su mensaje un vínculo que llevaba a la canción “Sola por la ciudad”, de Vismara.

Otro reconocido representante de la escena musical local que despidió a la cantautora fue el intérprete Leo García, que, también en su cuenta de Twitter, escribió: “Karina Vismara. Joven talentosa. Acompaño en el sentimiento a su familia. Tuve el honor de cantar junto a ella una canción #QEPD”, que acompañó su publicación con una foto de la artista junto con su guitarra.

De manera más institucional, la cantante también fue despedida por la Instituto Nacional de la Música (Inamu), que también realizó una publicación en sus redes sociales. “Desde el Inamu lamentamos el fallecimiento de la joven Karina Vismara, música, compositora y cantante, referente del nuevo folk argentino. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus seres queridos en este difícil momento e invitamos a recorrer su hermosa obra”, escribió la entidad en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el Ministerio de Cultura de la Nación también se hizo eco del fallecimiento de la artista y publicó un mensaje de despedida en su cuenta oficial. “Con dolor despedimos a la joven artista Karina Vismara, referente de la escena indie folk argentina. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”.

Además de músicos y las instituciones, muchos fueron los fans de la cantante que expresaron también su dolor en diversos mensajes en las redes. La mayoría de sus seguidores manifestaron su incredulidad ante la llegada de una muerte tan temprana y lamentaron la partida de una artista talentosa y singular.