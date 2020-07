De Jordan a Kobe, las canciones que celebran a las estrellas de la NBA

Red Hot Chili Peppers y un homenaje a Magic Johnson quien, como el cantante Anthony Kiedis (derecha), nació en Boston y terminó en Los Angeles Fuente: Archivo - Crédito: Agustín Dusserre/Rs

El éxito de la serie de Netflix The Last Dance - cuya muy buena banda sonora podría ser un capítulo aparte en esta lista - está apoyado en buena parte en la fascinación que sigue despertando aun hoy la figura de Michael Jordan , uno de los mejores basquetbolistas de la historia y también unos de los más homenajeados por el mundo de la música. Hay varias alusiones a Jordan en canciones de distintos artistas, sobre todo en el terreno del hip hop, el género que puso el foco más veces en un deporte donde los afroamericanos dominan indiscutiblemente. Pero también hay otros grandes jugadores celebrados en temas editados en los últimos treinta años. Acá van cinco que vale la pena escuchar:

"Michael Jordan", Kendrick Lamar - ft. School Boy Q

Kendrick Lamar contó más de una vez que de niño soñaba con ser basquetbolista. Fue su altura (1,68 m) la que lo llevó a abandonar el plan. Pero como gran admirador de Michael Jordan escribió este tema en el que mezcla encendidas loas al ídolo de los Chicago Bulls con menciones al paso de otro gran deportista ( Steve McNair , estrella del fútbol americano, asesinado en 2009), algunas marcas de ropa cara (Eddie Bauer, Fred Segal) y alusiones nada veladas al consumo de marihuana, vodka y psicofármacos. Incluido en el mixtape Overly Dedicated , de 2010, cuenta con la participación de Schoolboy Q, otro rapper afilado de Costa Oeste y una imaginativa producción de Sounwave, habitual colaborador de Kendrick.

"6 Rings", Bad Bunny

Un melancólico homenaje a Kobe Bryant cocinado muy rápido, cuando habían pasado apenas 48 horas de su muerte en un trágico accidente aéreo ocurrido en California. "Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión y que para ganar hay que tener corazón", canta el puertorriqueño, que también recuerda la primera vez que vio a la estrella de Los Ángeles Lakers en vivo y la hazaña del basquetbolista en un partido contra Toronto Raptors (81 puntos, una marca solo superada en la historia de la NBA por el emblemático registro de 100 que consiguió Wilt Chamberlain en 1962). La mención a Gianna , la hija de 13 años de Kobe -fallecida en el mismo accidente- también conmueve: "Pensando que una (de tus hijas) se fue contigo me descontrolo, pero nah, eso es para que en el cielo no juegues solo".

"Magic Johnson", Red Hot Chili Peppers

Anthony Kiedis fue un gran fan de los Lakers de Magic Johnson , uno de los jugadores más extraordinarios de la historia de NBA, pasador eximio, eterno rival de Larry Bird en una etapa atrapante de la liga y cinco veces campeón con su equipo de toda la vida. Su identificación está relacionada con una historia en común: tanto él como su ídolo se criaron en Michigan y migraron después a Los Angeles. La admiración queda muy clara en este tema, que es una oda al basquetbolista de punta a punta, por su espíritu casi una canción de cancha. Es parte de Mother's Milk (1989), el disco con el que la banda se empezó a hacer famosa en todo el mundo, impulsado por dos singles explosivos, "Knock Me Down" y un excelente cover de "Higher Ground" (Stevie Wonder).

"White Iverson", Post Malone

Lanzado originalmente en febrero de 2015 a través de la cuenta SoundCloud de Post Malone , fue también el primer single de Stoney , álbum debut del neoyorquino, y un auténtico bombazo que llegó al quíntuple platino. Está dedicado al gran base (a veces también escolta) de Philadelphia 76ers Allen Iverson , tirador excelso y personaje díscolo de la NBA que además hizo un intento de iniciar una carrera musical en 2000, cuando grabó el disco de rap 40 Bars . Al margen de su talento para el básquet, Iverson siempre fue un anzuelo para los medios por sus extravagancias: fue detenido un par de veces (con un arma, con marihuana) y armó un escándalo en un famoso casino de Atlantic City (el Trump Taj Mahal) cuando se negó a devolver un dinero que la banca le pagó por error. Su look fuera de la cancha, además, siempre fue el de una estrella del hip hop.

"KD", Dave East

Campeón de la NBA con Golden State Warriors y con la selección de básquet de Estados Unidos, este gran anotador nacido en Washington D.C. aparece como un fantasma en este tema de su excompañero de básquet durante la universidad: aunque la letra no da muchas pistas al respecto, el título es un homenaje a Kevin Durant plasmado en las iniciales que identifican al actual jugador de Brooklyn Nets. Dave East podría haber sido basquetbolista, pero Nas descubrió su talento como rapper y no dudó en apuntalarlo en ese camino. Las filosas rimas de este artista del Harlem están bañadas de asfalto y recargadas de paranoia. Y su estilo abreva del rap hardcore de la Nueva York de los 90. Durant, por su parte, es un reconocido fan del hip hop, gran amigo de Drake y también se animó a probar alguna vez con la música.