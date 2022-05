Doja Cat canceló sus próximos shows por problemas de salud e hizo un inesperado anuncio: “Tengo que operarme”

La rapera Doja Cat se vio obligada a cancelar sus próximos conciertos por un problema de salud relacionado con el vapeo de cigarrillos electrónicos. La cantante de 26 años anunció este viernes a través de Twitter que deberá someterse a una operación de las amígdalas y que la recuperación le tomará varios meses.

“Hola chicos. Quería que lo escucharan primero de mí. Desgraciadamente tengo que operarme de las amígdalas lo antes posible. La operación es rutinaria, pero la recuperación va a llevar un tiempo debido a la hinchazón”, explicó la cantante en un comunicado. “Eso significa que tengo que cancelar mi carrera de festivales este verano, así como la gira de The Weeknd”, sostuvo.

El comunicado de Doja Cat en sus redes sociales (Foto: Twitter @DojaCat)

“Me siento horrible por esto, pero no puedo esperar a que se cure y volver a hacer música y crear una experiencia para todos ustedes”, cerró el posteo la artista estadounidense de 26 años.

La cantante, cuyo nombre real es Amala Ratna Zandile Dlamini, publicó el comunicado justo un día después de emitir una serie de tuits en los que habló de sus problemas de garganta con lujo de detalles. Precisamente, el jueves por la noche, Doja Cat se sinceró en la red social sobre su adicción al vapeo y los serios inconvenientes que le está originando el consumo de cigarrillos electrónicos en la garganta y las amígdalas.

Los mensajes de Doja Cat sobre sus problemas de salud (Foto: Instagram/Twitter @DojaCat)

“El doctor acaba de cortar mi amígdala izquierda. Tengo un absceso. Toda mi garganta está jod..., así que puede que tenga malas noticias para todos pronto”, tuiteó en referencia a su futura cancelación en el festival Lollapalooza de Estados Unidos y más. Además, explicó que se le infectaron las amígdalas porque tomó vino y vapeó mientras hacía un tratamiento con antibióticos.

“Empecé a tener un crecimiento desagradable en mi amígdala, así que tuvieron que operarla hoy”, señaló. Y dio más detalles sobre la intervención que le hizo el médico: “Pinchó con una aguja dos veces y luego succionó todo el jugo, y luego tomó una cosa afilada y cortó en dos lugares, y aplastó toda la grasa en allí. Lloré y me dolió mucho, pero estoy bien”, relató.

También criticó a los seguidores que le recriminan que simplemente “tire” el vapeador. “Eso no ayuda a nadie y solo suena condescendiente para cualquiera que esté luchando realmente con la adicción a la nicotina”, remarcó la artista y en otro tuit aseguró que es adicta, pero no débil. “Hoy estaba mirando literalmente mi vape, al que normalmente le daría mil veces al día, y en su lugar le di dos veces. Intentaré dejar de fumar por ahora, pero espero que mi cerebro no lo necesite para entonces”, reflexionó.

Doja Cat habló sobre su adicción a la nicotina (Foto: Instaram/Twitter @DojaCat)

Doja Cat debía presentarse en exactamente un mes en el prestigioso festival Glastonbury de Inglaterra, y así también en diferentes conciertos en Londres y Dublín. Además, a comienzos de julio tenía pactado un show en el Lollapalooza de Estocolmo, Suecia, y había programado junto a The Weeknd una extensa gira por Norteamérica que comenzaría en Toronto, Canadá, y la llevaría a recorrer todo el país durante el verano boreal.