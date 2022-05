Nació el hijo de Rihanna, filtraron las fotos y las redes se llenaron de memes

Al parecer el bebé que esperaban Rihanna y A$AP Rocky ya nació, noticia que generó miles de reacciones de los usuarios de redes sociales. El medio internacional TMZ fue el encargado de dar la noticia y detalló que se trata de un varón, que llegó al mundo el pasado 13 de mayo en Los Ángeles, California, Estados Unidos; aunque, en realidad, ninguno de los dos famosos ha confirmado el nacimiento de su primer hijo ni personas cercanas a ellos han hablado al respecto.

“El primer hijo de la pareja juntos, según los registros oficiales, nació el 13 de mayo en Los Ángeles, pero aún no sabemos su nombre”, indicó el medio citado. Y, a pesar de que no se conoce más información, las reacciones de los twitteros no se hicieron esperar; así que desde los primeros minutos en los que circuló el rumor se ha registrado una ola de memes.

La mayoría de las personas felicitaron a la cantante y al rapero A$AP Rocky por convertirse en padres por primera vez, así que al recién nacido le sobraron bendiciones y buenos deseos. Y es que desde hace algunos meses, cuando Rihanna anunció que estaba embarazada, todos sus fans adoptaron al próximo bebé como parte de su familia. Desde entonces, estuvieron en la dulce espera junto a los famosos.

Esta sería la primera fotografía de Rihanna con su bebé Twitter

En realidad, todos los memes que circulan ahora por el Internet sobre el nuevo nacimiento son positivos, ya que la mayoría considera afortunado al bebé por ser hijo de una superestrella. De hecho, el usuario @pheeernandont realizó una publicación en la que asegura que, sin dudar, cuando el niño nació de lo primero que se percató fue de que su mamá era la mismísima Rihanna.

La mayoría consideró que sería "maravilloso" que Rihanna fuera su madre Twitter

Muchos compartieron las primeras imágenes de la cantante como mamá, acompañadas de leyendas y emojis de felicidad; este fue el caso de la usuaria Miss B.

Muchos usuarios felicitaron a Rihanna por su primer bebé Twitter

Por otro lado, los fanáticos de la astrología se adelantaron a decir el signo del nuevo bebé y reconocieron “el trabajo” de Rihanna al haber hecho que su hijo fuera Géminis. Aunque claro, todo es en modo cómico: “Esta mujer lo hace todo bien”, dijo una usuaria.

Los chistes por el signo zodiacal del bebé de Rihanna no faltaron Twitter

Otros jugaron con que se disfrazarían de bebés para poder convivir con el primer heredero de A$AP Rocky; el usuario @gyalgylmli causó muchas reacciones con este meme.

La comparación con Isabela, la niña que nació “enojada”, no podía faltar. A muchos se les hizo larga la espera del bebé de la pareja, así que decidieron hacer mofa de todo el tiempo que atravesaron para conocerlo y que también él esperó para llegar al mundo.

Muchos compararon al recién nacido con la niña Isabela Twitter

Circula por el Internet el chiste de: “Esa es la cara de un niño al que no le va a faltar nada”, y quedó claro que ni el bebé de Rihanna se podía salvar de estos comentarios. El usuario @mmcphils_ subió la fotografía de un bebé lamiendo el piso, para hacer alusión a que cuando el recién nacido llegue a su nueva casa, reconocerá que se trata de un hogar muy lujoso.

Los usuarios aseguran que al bebé de Rihanna no le faltará nada Twitter

Es así que, de una manera divertida, los fans de la intérprete de “Umbrella” se mostraron felices por el nacimiento del nuevo miembro de la familia. Sin duda, una noticia que ha logrado conmocionar no solo a las redes sociales, sino al mundo de las celebridades en general y, para concluir, con una comparación de los usuarios, ahora están esperando quién ganará el duelo entre los hijos de los artistas más famosos, si los de Kylie Jenner o el de la mismísima Rihanna.