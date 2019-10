Paulo Londra hizo delirar a 10 mil personas en el Palau Sant Jordi

"Hace un tiempito estaba en una plaza y ahora estoy acá. Esta es una experiencia que no me voy a olvidar jamás". Paulo Londra se sorprende ante los más de 10 mil personas que gritan y se emocionan al verlo en el Palau Sant Jordi pero eso no lo inhibe. Se lo ve confiado. Parece que esto ya lo hizo mil veces, que es un recital más. Pero con solo 21 años, el artista argentino más escuchado de Spotify dejó de rapear en lugares recónditos de Córdoba y cruzó el charco para comenzar su primera gira por Europa.

Paulo Londra demostró en Barcelona que el trap es la nueva música argentina de exportación. Muchas bandas con una larga trayectoria como Ciro y Los Persas, La Vela Puerca, Las Pelotas, entre otras, estuvieron en Barcelona en las últimas semanas con shows muy exitosos. Pero ninguno tuvo la dimensión de lo que generó Londra, que se dio el gusto de cantar en el Palau Sant Jordi ante una cantidad poco usual para un artista argentino.

A las 21 horas puntual, Londra salió al escenario bajo una ovación de un público adolescente y muy familiar. Muchas madres con sus hijas, pero que no solo las acompañaban sino que seguían el ritmo y cantaban las letras de este artista de trap que crece a pasos agigantados. Y eso también lo sorprendió. A pesar de haber hecho numerosos conciertos por Argentina y Latinoamérica, el cordobés les reiteró al público entre risas que no podía creer que tanta gente de otro continente conozcan todas sus canciones.

Desplegó todo el repertorio de su primer álbum e hizo delirar al público con "Tal vez", el tema que superó las 40 millones de reproducciones en YouTube a solo una semana de su estreno. Pero no solo se dedicó a cantar, sino que también se animó a interactuar mucho con el público, a quienes hizo participar en los comienzos de cada tema, generando un ida y vuelta constante con los presentes.

También se animó a rapear un tema sobre Barcelona y gran parte del espectáculo lo realizó con una bandera de España colgada del cuello. Sobre el final, también se hizo lugar a hacer otras de sus pasiones: el básquet.

El cordobés suele jugar con amigos en su barrio de Córdoba y llevó su gusto por la pelota naranja al escenario catalán. Sobre un costado, colocó un aro y se divirtió lanzando el balón al aro e invitando a un fanático a hacer lo mismo ante el aliento de la gente. Y si, convirtió los tiros que lanzó.

Londa comenzó su gira por España revolucionando al público catalán y promete hacer lo mismo hoy en Madrid, donde esta noche hará su segunda presentación ante 11 mil personas en el Palacio Vistalegre, para luego terminar en Sevilla y Valencia.

Diez mil personas en un estadio histórico, encuentro con Messi en el Cirque Du Soleil y un show impecable. Londra está viviendo un presente soñado y parece que el sueño va para largo.