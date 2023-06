El furor por Taylor Swift no para: más de 3 millones de personas ingresaron este martes a la fila virtual para comprar tickets para sus shows en River

escuchar

El furor por la presentación de Taylor Swift en la Argentina comenzó el viernes pasado con el anuncio de la cantante sobre la llegada de The Eras Tour a México, Brasil y nuestro país. El lunes, la emoción de los fans se reflejó con el comienzo de la preventa online de las entradas y este martes, al lanzarse la venta general, más de 3 millones de personas ingresaron al sitio de venta marcando un récord sin precedentes. A partir de las 10 de la mañana, los usuarios comenzaron una eufórica espera y en muy pocas horas se agotaron todas las entradas para los tres shows en River Plate. Para muchos fanáticos, la multitudinaria espera en la fila virtual se convirtió en calvario y desilusión al no lograr adquirir tickets.

Los tres shows que Taylor Swift ofrecerá en Argentina están programados para las noches del 9, 10 y 11 de noviembre en el Estadio River Plate Captura

La fiebre por la visita de la mega estrella internacional al país posiciona a Swift como una de las artistas más trascendentales de las últimas dos décadas y a The Eras Tour como una de las giras más taquilleras del mundo. La pasión que genera la cantante es tan grande que, días antes del anuncio, algunos jóvenes ya se encontraban armando carpas para hacer la fila en la puerta del Monumental con el objetivo de entrar primeros al estadio cuando el día del show -dentro de cinco meses- se abran las puertas del predio. Entre otras hazañas, muchos se esforzaron fuertemente para juntar dinero, pedir tarjetas de crédito y planificar viajes y estadías a la ciudad de Buenos Aires desde distintos puntos del país.

En todas las provincias de Argentina, y en muchos países latinoamericanos, esperan por la llegada de Taylor Swift para poder disfrutar y cantar todos sus éxitos

Con el paso de los años, Taylor Swift se convirtió en todo un fenómeno a nivel mundial y The Eras Tour es una de las giras más esperadas por las audiencias jóvenes de todo el mundo. A lo largo de su carrera, la cantante estuvo nominada a los Grammy a canción del año más que cualquier otra artista femenina, y la revista Forbes la reportó como la mujer de la música norteamericana de mayores ganancias en la última década. Su último disco, Midnights, lanzado el año pasado, batió todos los récords en Spotify. Con un patrimonio neto de 740 millones de dólares, la cantante estadounidense vendió más de dos millones de boletos en un solo día cuando en marzo comenzó su gira global. Gracias al disco y a la gira, la fortuna de Swift aumentó unos 170 millones de dólares.

Cómo será el show de Taylor Swift en Argentina

The Eras Tour será un recorrido por las diferentes etapas de la carrera que Swift comenzó hace dos décadas, y promete mezclar a los clásicos de sus inicios con las novedades que fue incorporando en un repertorio. De esta manera, el concierto incluirá canciones de cada uno de sus diez álbumes de estudio, con especial foco en el material de Midnights (2022), su último lanzamiento. Los shows de la fase estadounidense de la gira rompieron récords de taquilla en todo el país y fueron aclamados por la crítica especializada; los elogios por su producción destacan la combinación de teatralidad y tecnología.

La cantante inició en marzo de este año su primera gira en cinco años, con más de 50 presentaciones en una veintena de ciudades GROSBY GROUP

Taylor sabe conectar con su audiencia y su comunidad de fans se siente muy integrada al proceso de creación de la artista. Entre algunas de las acciones más valoradas por sus seguidores, Swift destaca por no cobrar el meet and greet, el tradicional encuentro entre artista y fans. En sus conciertos, hay personas de su máxima confianza (entre las que se encuentran sus propios padres) designada para elegir personas al azar e invitarlas a conocerla personalmente. Pero esta no es la única particularidad que impulsó el anuncio de Taylor. Sus fanáticos se consideran una verdadera hermandad y muchos seguidores europeas y norteamericanos de la artista se ofrecen a colaborar económicamente con las fanáticas latinoamericanas que no tengan los recursos suficientes para adquirir el ticket. En los últimos días, las redes sociales fueron el escenario ideal para que los emprendedores puedan dejar links a sus páginas, en las que se puede acceder a remeras, hoodies y camisas customizadas con los diferentes estilos de cada álbum.

LA NACION

Temas Taylor Swift