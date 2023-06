El desgarrador relato de Shannen Doherty, luego de compartir que tiene metástasis cerebral: “Mi miedo es obvio”

escuchar

Desde que enfermó, Shannen Doherty decidió compartir con sus seguidores los vaivenes de su vida como paciente oncológica. Víctima de un cáncer de mama que en 2015 entró en remisión y reapareció en febrero de 2020, la estrella de la exitosa serie Beverly Hills 90210 actualizó su estado con un doloroso posteo en su cuenta de Instagram. “Mi miedo es obvio”, escribió, junto a un extenso texto en el que reveló que tiene metástasis cerebral.

Doherty compartió dos videos de sus sesiones de radioterapia: uno el lunes y otro ayer. Junto al último, escribió: “El 5 de enero, mi tomografía computarizada mostró metástasis en mi cerebro. El video de ayer mostraba el proceso de ajuste de la máscara que uso durante la radiación”. Luego, la artista explicó que el 12 de enero se sometió a su primera ronda de radiación. “ Mi miedo es obvio. Soy extremadamente claustrofóbica y estaban pasando muchas cosas en mi vida. Soy afortunada porque tengo excelentes médicos ”, continuó. Mientras tanto, en el video se la ve quieta, acostada boca arriba, con la cara roja por el reflejo de las máquinas y las lágrimas que brotan de sus ojos. “Pero ese miedo…. La agitación... El momento de todo... Así es como puede verse el cáncer”, completó su mensaje.

Desde que recibió su diagnóstico, la actriz fue abierta y honesta sobre el proceso de su tratamiento. “Tuve muchas hemorragias nasales por la quimioterapia”, compartió en otra oportunidad, y agregó que se sometió a una mastectomía, quimioterapia y radiación. “No estoy segura si alguna de ustedes experimentó esto. Yo también estaba más que cansada”.

Si bien el cáncer entró en remisión en aquel momento, en febrero de 2020 la actriz que le dio vida a Brenda Walsh anunció que la enfermedad había vuelto en etapa 4. Doherty apareció en el programa televisivo Good Morning America en ese entonces para compartir la preocupante noticia de su diagnóstico y dijo que la enfermedad había regresado agresivamente a principios de 2019.

Desde que reveló su diagnóstico, la actriz ha dicho que se ha sentido bien y aseguró que “le queda mucha vida”. “Siento que soy un ser humano muy, muy sano”, dijo en ese momento. “Es difícil terminar con tus asuntos cuando sentís que vas a vivir otros 10 o 15 años”, sumó.

Después de 40 años de carrera actoral, Doherty, quien tuvo una segunda etapa de éxito a finales de los 90 con Charmed, habló sobre su enfermedad en una película para televisión, Breast Cancer Bucket List (2021), el primer proyecto de ficción en el que ella abordó la cuestión del cáncer. En esa oportunidad, contó que fue “bastante cuidadosa” a la hora de llevar su experiencia al mundo actoral y aseguró que aceptó porque guion la convenció.

Otro duro golpe para Doherty

Además de luchar contra el cáncer, en abril de este año la actriz contó que había iniciado los trámites para divorciarse de su marido, el fotógrafo Kurt Iswarienko, con quien llevaba 11 años de casada. Para que no quedaran dudas del momento que está atravesando, lleno de desencanto y desilusión, la protagonista de Charmed compartió un fuerte mensaje en sus redes sociales: “Las únicas personas que merecen estar en tu vida son las que te tratan con amor, amabilidad y respeto total”.

Doherty junto a Kurt Iswarienko instagram.com/theshando/

Más allá de aquel mensaje, Doherty no dio más precisiones sobre cuáles habían sido los motivos que la llevaron a pedir el divorcio. Pero su representante, Leslie Sloane, asumió el rol de vocera: no solo le confirmó la noticia al portal de noticias TMZ, sino que dio una pauta de cuál podría haber sido el principal motivo de la ruptura. “El divorcio es lo último que quería Shannen. Desafortunadamente, sintió que no le quedaba otra opción”, afirmó. Y agregó: “Puede comunicarse con la agente de Kurt, Collier Grimm, ya que ella está íntimamente involucrada en este asunto”.

Fuentes cercanas a la pareja aseguraron que la condición de salud de Doherty hizo que la situación se volviera aún más difícil. Justamente, mientras estuvieron juntos, Iswarienko fue uno de los grandes pilares de la actriz en su lucha contra el cáncer de mama. En 2019 le llegó a decir a la revista People: “El cáncer nos consolidó como pareja. Kurt y yo sentimos ahora un amor mucho más profundo el uno por el otro”. Además, en distintas entrevistas se refirió a él como su “alma gemela”.

