Jesús María 2026 hoy, jueves 15 de enero: horarios, artistas y la grilla completa del festival

El 60° Festival Nacional de Doma y Folklore en Jesús María, Córdoba arrancó y, por 11 noches consecutivas, es decir hasta el lunes 19 de enero, los fanáticos del evento podrán asistir a distintos shows donde varias figuras argentinas estarán presentes. Este es uno de los momentos musicales más emblemáticos de nuestro país, ya que está centrado en la tradición gaucha, jineteadas y folklore. Además, quienes no puedan asistir tendrán la posibilidad de ver a sus artistas favoritos en vivo por TV y de forma online.

La jornada del jueves 15 promete estar llena de homenajes y buena música de folklore Instagram (@festivaljesusmariaoficial)

Además de anunciar a los artistas que cantarán durante esta noche, también especificaron en qué horario lo hará cada uno. Para este jueves 15 de enero, la grilla estará conformada de la siguiente manera:

Apertura del Anfiteatro: 18:00 hs.

Jineteada: 19:10 hs.

Clarín y apertura oficial: 21:00 hs.

Ezequiel “Chequelo” Montagnino : 21:15 hs.

: 21:15 hs. Jineteada: 21:35 hs.

Los Carabajal : 22:10 hs.

: 22:10 hs. Jineteada: 22:40 hs.

Orellana Lucca : 23:10 hs.

: 23:10 hs. Espectáculo de campo: Tropillas Entabladas : 00:40 hs.

: 00:40 hs. Soledad Pastorutti : 00:30 hs.

: 00:30 hs. DJ Flores: 02:00 hs.

Paquito Ocaño : 02:10 hs.

: 02:10 hs. DJ Flores: 03:30 hs.

El Indio Lucio Rojas : 03:50 hs.

: 03:50 hs. Cierre: 05:00 hs.

Así será el cronograma para el jueves 15 de enero en Jesús María 2026 Festivalear

Cronograma completo para el 60° Festival Nacional de Doma y Folklore en Jesús María

Viernes 16 de enero

Chaqueño Palavecino.

El Loco Amato.

Las Voces de Orán.

Cabales y Canto 4.

Los Alonsitos.

Loy Carrizo.

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas.

Ahyre.

Cazzu.

Ulises Bueno.

Guitarreros.

La Clave Trío.

Domingo 18 de enero

Los Manseros Santiagueños.

Raly Barrionuevo.

Dúo Coplanacu.

DesaKTa2.

Flor Paz.

Simón Aguirre.

Espectáculo de campo: “Vientos de chacarera”, con la dirección de Claudio Zamora.

Entrega de premios.

La grilla completa del Festival de Doma y Folklore Jesús María 2026 Festival de Doma y Folklore Jesús María 2026

Lunes 19 de enero (fecha nueva)

Sergio Galleguillo.

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo.

Damián Córdoba.

Por la fecha suspendida, se agregó una nueva función al Jesús María 2026 Festivalear

Cómo ver los shows de este jueves en Jesús María

La TV Pública transmite en vivo todas las jornadas del festival para todo el país, aunque no en el horario completo entre las 18 y las 4:30 hs. Desde las 21 hs, Coki Ramírez y Marcelo Iribarne presentan Se Siente Argentina, con móviles en vivo en la localidad cordobesa. Además, también se puede ver de forma online en el canal de YouTube del Jesús María (@FestivalJesusMariaOficial). Otros canales que también tienen su emisión son Canal 10 de Córdoba, Canal 90 de Flow, Somos Argentina TV y T5.

Cuánto salen las entradas del Jesús María 2026

Siguen a la venta las entradas del evento para la mayoría de las fechas y únicamente en el sitio web oficial de Pase Show. La organización del Festival Jesús María adelantó a través de sus redes sociales que los tickets del viernes 16 están agotados. Cabe recordar que la entrada es libre y gratuita para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y menores de 4 años. A su vez, se debe pagar por el ingreso de conservadoras, que tiene un valor de $50.000.

Día Entrada General Jubilados Menores (5 a 11 años) Platea A Platea B Jueves 15 de enero $50.000 $25.000 $25.000 $180.000 $150.000 Viernes 16 de enero $50.000 $25.000 $25.000 $200.000 $170.000 Sábado 17 de enero $50.000 $25.000 $25.000 $200.000 $170.000 Domingo 18 de enero $50.000 $25.000 $25.000 $150.000 $120.000

Cómo y dónde volver a ver los shows de Jesús María 2026

Hasta el momento, hubo seis jornadas del 60° Festival Nacional de Doma y Folklore en Jesús María, y todos se encuentran subidos completos en el canal de YouTube oficial.

Viernes 9 de enero

Sábado 10 de enero

Domingo 11 de enero

Lunes 12 de enero

Martes 13 de enero

Este día tuvo la particularidad que se suspendió toda actividad por las condiciones climáticas. Así lo informaron en sus redes sociales: “La seguridad de nuestro público y de todos los que forman parte del Festival es nuestra prioridad absoluta. Ante las condiciones climáticas adversas en la región, el Festival informa que la jornada de hoy, martes 13 de enero queda suspendida”.

Por esta razón, utilizaron el vivo programado en YouTube para realizar una conferencia de prensa y anunciar que se sumaba una nueva fecha: el lunes 19 de enero. De igual manera, con el objetivo de poder responder a las inquietudes del público, agregaron que las entradas del martes 13 serían válidas para una función entre la nueva y el miércoles 14 o jueves 15. También habilitaron la posibilidad de devolverla para recibir el dinero invertido en el ticket, ya sea por boletería o de forma virtual.

Miércoles 14 de enero