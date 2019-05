En veinte años de carrera el grupo de jazz Escalandrum tuvo varios hitos en su carrera, su último paso fue grabar en los míticos estudios Abbey Road de Londres y lo celebra con un concierto en el Teatro Opera

Hace veinte años, los integrantes de la banda argentina más importante de jazz de las últimas décadas eran solteros y tocaban en distintas agrupaciones que empezaban a alimentar el fuego de una escena jazzera en proceso de recambio generacional. Alineados por el baterista Daniel "Pipi" Piazzolla, una suerte de líder natural y director técnico, el sexteto Escalandrum fundó las bases de un sonido con identidad local y un lenguaje propio gracias a una formación que completaron Nicolás Guerschberg en piano, arreglos y composición, Mariano Sívori en contrabajo., Gustavo Musso en saxo alto y soprano, Damián Fogiel en saxo tenor y Martín Pantyrer en clarinete bajo y saxo barítono.

Para la crítica e investigadora Berenice Corti, la banda es un caso de excepción dentro del jazz argentino. "Son inexistentes los ejemplos de grupos de jazz que además de presentar un proyecto estético diferencial logren hacerlo con tal grado de continuidad". La banda grabó once discos hasta la actualidad, que funcionan como instantáneas de sus búsquedas musicales: los comienzos cercanos al latin-jazz, el trabajo con un repertorio propio con guiños al tango y el folclore argentino y la recreación de un sonido urbano contemporáneo, donde sobresalen sus propias composiciones. A eso hay que sumarle todo el proceso de relectura de la obra de Astor Piazzolla, abuelo de Pipi Piazzolla, que le dio al grupo un baño de consagración en 2012, cuando se quedó con el Gardel de Oro por el mejor álbum en todas las categorías.

En su último disco Studio 2, grabado en los míticos estudios Abbey Road, el grupo de jazz consigue la síntesis de todo su universo musical y salta a una nueva etapa. Antes de su presentación de este jueven en el Teatro Opera, en el marco del FestiBAL Otoño 2019 y con Elena Roger y Javier Malosetti como invitados, donde celebrarán veinte años de música, los integrantes del sexteto eligen los hitos de esta agrupación, que se convirtió en la banda de sonido de la Buenos Aires del siglo XX1.

Inicios

"Toda la primera etapa de los noventa fue de mucho aprendizaje. Tocábamos en ocho o diez grupos distintos. Era el nacimiento de una música que después se cristalizó en los 2000. Había una búsqueda de nuevos proyectos, de música propia, de tocar distintos estilos. Con algunos pocos lugares para tocar como Oliverio y El Subsuelo. Desde ese momento hasta acá se amplió muchísimo la gente dispuesta a escuchar un concierto de música original" (Damián Fogiel).

Amistad

"Antes de tener la banda ya éramos amigos. Nos juntábamos en el bar Malas Artes. Se empezó a dar que íbamos a ver festivales y conciertos de jazz juntos. Una vez pedimos una casa prestada y nos fuimos al festival de Jazz de Punta del Este, pero como no teníamos un mango no sabíamos cómo entrar. Entonces cuando llegó el auto con Paquito D'Rivera y Danilo Pérez me tiré delante del auto para que me dejen pasar. Bajó Paquito del auto y al final nos dejó entrar con él. Con el tiempo vivimos uno de los momentos más importantes del grupo cuando presentamos el disco Piazzolla plays Piazzolla con Paquito como invitado. Llenamos y tocamos con uno de nuestros ídolos" (Pipi Piazzolla).

Primer disco

" Estados Alterados fue el primer disco donde nació nuestra identidad. Pasamos de un sonido latin-jazz y eléctrico con percusión a uno súper acústico con contrabajo. Ese fue el punto de partida. Casualmente coincidió con un quiebre en el país, en la crisis de 2001. Nosotros tratamos de leer ese momento y empezamos a buscar cómo se hacía para reconocer una identidad de la región en nuestras composiciones. Eso se fue depurando, pero ese disco fue un mojón del sonido y la impronta de Escalandrum. Eso ratificó el sonido y tomamos conciencia de que teníamos algo para decir. No era solo la calle grita sino que había una búsqueda personal. Es la personalidad de cada uno que se refleja en el grupo" (Mariano Sívori)

Astor Piazzolla

"Después de diez años de tocar juntos y tener cinco discos como grupo surgió la idea de Pipi de tocar la música de Astor. Nos juntó en un asado y nos dijo: "Estuve pensando, por qué no le hacemos un homenaje a mi abuelo, pero bien hecho". Estuvimos todo un año trabajando la música y pasaron muchas cosas que hicieron que el grupo recorriera otros caminos, tocando en otros escenarios y creciendo musicalmente" (Nicolás Guerschberg).

Estilo

"Creo que lo bueno del grupo en todo este tiempo es que logró una sonoridad y un sello. Todo suena a Escalandrum. Eso te pasa escuchando los discos Piazzolla plays Piazzolla, Misterioso o Studio 2. Todo eso está buscado. No es fortuito. Incluso en u n disco comisionado como fue el de Ginastera y Mozart hicimos tratamientos como el que hacemos con nuestra música original que terminó influenciando esa música clásica. Podemos llevar cualquier música a nuestro sistema y sonido. A todos los podemos influenciar con el estilo de Escalandrum, pero eso se ganó en el tiempo y con mucho trabajo". (Gustavo Musso).

Abbey Road

"A nivel sensaciones fue de lo mejor que nos pasó. Hicimos un gran esfuerzo por llegar ahí sin saber lo que iba a suceder. Nosotros estábamos bien preparados para grabar. La mística del lugar puede jugarte en contra y transformarse en presión, pero nosotros lo pudimos disfrutar. Quizás el próximo disco tenga tanto de Piazzolla como Ginastera, Mozart o Guerschberg, todo mezclado en un nuevo sonido y que nos mueva a otro lugar" (Martín Pantyer).

El éxito

"El éxito es estar veinte años tocando juntos. En un grupo de jazz el tema no tiene que ver con la fama sino con algunos logros. Éxito puede considerarse tocar dos veces en el Festival de Jazz de Montreal o ganarle a Babasónicos y Miranda! el Gardel de Oro. Eso fue un reconocimiento a los que hacen música instrumental. Para un grupo que hace temas de más de seis minutos sin cantante es increíble todo lo que nos pasó hasta ahora" (Pipi Piazzolla).