El Plan de la Mariposa hizo bailar a Mar del Plata en un flamante espacio que combina música y gastronomía

Cuando el show empezó a las 22, la luna colgaba justo encima del escenario. Cuando terminó, a la medianoche, ya no se la veía. Algunos dicen que se escondió detrás de las pantallas, pero la mayoría cree que bajó a donde estaban las 3500 personas que vibraron con el show de El Plan de la Mariposa en el Bendu Arena de Mar del Plata y que bailó y saltó junto a ellos.

“Gracias por venir y por invitarnos, Mardel es de las primeras ciudades donde empezamos a tocar, ya que son nuestros vecinos”, agradeció Sebastián Andersen, el cantante de la banda de rock conformada por los cinco hermanos oriundos de Necochea. Estaban cerca de casa y les hicieron sentir a todos los presentes exactamente eso.

Sebastián Andersen durante el show de El Plan de la Mariposa en Mar del Plata Bendu Arena

La primera canción, “Mar argentino”, hizo juego con el lugar y con la espectacular noche de verano de 22 grados y el viento fuerte que soplaba del puerto. No podría haber sonado otra. Era esa. “Llevame lejos río, la Ciudad no me sienta bien, voy a quedar boyando por el mar argentino”.

El Bendu Arena está justamente en la intersección de Juan B. Justo y Avenida de los Trabajadores, a metros del puerto de Mar del Plata. El predio, que se inauguró esta temporada, es un espacio para 7000 personas que queda al aire libre y combina buena música con gastronomía de alto nivel. Uno puede comer mientras baila y escucha a su banda favorita. Hay desde una pulpería con sándwich de bife de chorizo como su plato estrella hasta empanadas, hamburguesas y helados. Todos negocios locales de Mar del Plata con sus foodtrucks pintorescos y deliciosos.

Lucila, de 27 años, fue sola a ver el show: “Soy de acá, es la primera vez que vengo, está bueno tener una opción más, siempre era lo mismo con el Polideportivo o La Plaza de la Música y esto es algo diferente”. Daisy y Julieta son cuñadas. Julieta es local y Daisy es de Tres Arroyos. Daisy viajó para visitarla a ella y a su ahijado y le regaló para Navidad las entradas para venir juntas. “Regalazo, me copa, está hermoso el lugar”, dijo Julieta sin dejar de sonreír un segundo. Muchas parejas y familias coparon el predio. Muchos niños también. En la primera mitad del show, la mayoría de esos pequeños apareció como topos sobre las cabezas de sus papás y eran los que tenían la vista más privilegiada junto a los del VIP aéreo, un espacio con capacidad para 150 personas al costado del predio donde se ve todo “desde arriba”.

El Plan de la Mariposa hizo delirar a su público Bendu Arena

El Plan arrancó con una lista de temas en la que no se guardó nada. Después de “Mar argentino”, vinieron “Mal delito”, “La vida cura”, “El túnel de la vida”, “Incandescente”, “Abrime los ojos”, “Serenata de una ruta larga”, “Domador de sombras” y “El cantar de los anzuelos”. También “La concentración” y “Cruz del sur”.

Cuando el reloj marcaba un minuto pasadas las 23, fue el turno de los solos de Valentín, uno de los trillizos. Sí, la banda de cinco hermanos tiene a tres que son parte del mismo clan: Valentín, Máximo y Camila. “¡Qué lindo estar acá, al ladito del mar, gracias por llenar este espacio!”, dijo Valentín antes de entonar “Fuego de febrero” y “Oro de abeja”. Para esa hora, ya varios de los “niños topos” que antes bailaban sobre los hombros de sus papás empezaron a dejarse ver dormidos en los brazos de los mismos. Pero solo a algunos de los más chiquitos los traicionó el sueño, el resto del público se movió al son del viento y de los acordes como si no hubiera un mañana.

Después de Valentín vino Camila y regaló sus dos temas más conocidos: “Tesoro escondido” y “Abrazáme”. También dijo unas palabras: “Mi deseo es que se expanda el corazón de cada uno y que se puedan hacer las cosas con corazón; sigan ese camino”.

Valentín y Camila Andersen, durante el show de El Plan de la Mariposa en Mar del Plata Bendu Arena

Entre el público no solo había locales, sino mucha gente que aprovechó su estadía en otros lugares de la costa argentina para acercarse. Eso también resume este nuevo espacio que abrió en Mar del Plata: es un punto de encuentro cultural para disfrutar de la música durante el verano 2026. La familia Cueva, de Lugano, viajó a Santa Teresita de vacaciones, y como son fanáticos de El Plan, decidieron improvisar: agarraron el auto, manejaron tres horas y estuvieron con sus hijos de 10, 16 y 17 años en la primera fila. “Salió todo a último momento, pero como dicen, el universo escucha y hoy estamos acá disfrutando del show, llegamos recién, dejamos el auto en el estacionamiento y vinimos corriendo”, contó el papá.

El Plan de la Mariposa hizo bailar al Bendu Arena

Quien le dio la razón fue Sebastián, el cantante y compositor de la banda, que a la hora de despedirse resumió el espectáculo a la perfección con una frase: “Gracias a todos por venir, deben ser de acá y de otros lados también, porque ahora el mar convoca”.