Alejandro Sanz hizo vibrar a Buenos Aires con su música Crédito: Rodrigo Néspolo

Antonela Minniti 23 de febrero de 2020 • 04:07

Las luces del escenario se apagan, y desde la penumbra se puede ver como los músicos se acomodan rápidamente en sus lugares. Mientras comienzan a sonar los primeros acordes de la noche, la ansiedad del público se vuelve tangible anticipando lo que sucederá. De repente, Alejandro Sanz aparece en escena y los gritos de la gente se vuelven tan protagonistas como él. "Para mí es como un sueño poder cantarles a ustedes hoy en Buenos Aires. Hagan lo que quieran, este concierto es suyo, disfruten como lo sientan", invita el cantante, sin saber que sus seguidores van a obedecer al pie de la letra.

Fueron más de 15 mil personas las que asistieron al Hipódromo de Palermo para vivir una noche inolvidable, en donde el madrileño hizo bailar, emocionar y reír al público durante más de dos horas. "Pretendo que este concierto sea como un viajecito, que todas las canciones los lleven a algún sitio", dijo antes de agradecer y expresar su cariño por la Argentina.

Más de 15 mil personas disfrutaron de Alejandro Sanz en Buenos Aires Crédito: Rodrigo Néspolo

A lo largo del show, Sanz recorrió distintos momentos de su carrera musical. Una mezcla perfecta entre los clásicos de siempre y las canciones nuevas mantuvieron al público encendido. "Hoy que no estás", "Azúcar en un bowl" y "Aquello que me diste" fueron los tres primeros temas de la velada. La mexicana Paty Cantú, quien ofició de telonera, se hizo presente para interpretar junto al español "Yo no tengo nada", la cuarta melodía de la noche.

Sanz no estuvo solo sobre el escenario, allí lo acompañaron doce grandes músicos que fueron tan protagonistas de la noche como él. Se trata de seis hombres y seis mujeres que, a lo largo del concierto, no solo tocaron distintos instrumentos, sino que también hicieron coros y bailaron, llenando de vida y dinamismo cada momento.

El cantante madrileño brindó un show en el Hipódromo de Palermo, en donde agotó entradas Crédito: Rodrigo Néspolo

Obedeciendo a la consigna que dio al comienzo del recital, el público quiso adueñarse de la noche y regalarle una sorpresa al madrileño. Mientras él cantaba "El trato", todo el Hipódromo se tiñó de luces azules y unas letras gigantes formaron una frase muy significativa para Alejandro. "Mira lo que ha hecho el cielo", se podía leer. "Eso lo decía mi madre cada vez que veía un atardecer", contó entre lágrimas, completamente emocionado y casi sin poder hablar, razón por la que tuvo frenar por unos minutos el show. "Muchas gracias. Los quiero mucho. De verdad, gracias, son increíbles", repetía sin parar.

Luego vinieron "Deja que te bese", "Mi marciana", "Looking for paradise", "Te canto un son", "Mi persona favorita" y "No es lo mismo": algunas de las canciones que la gente cantó a coro durante la noche. Ni bien comenzó a sonar "Yo te traigo", se volvió a emocionar con la segunda sorpresa que sus seguidores le tenían preparada. Miles de carteles blancos que decían "Gracias por venir" lograron hacer sonreír a Alejandro, que comenzaba de a poco a despedirse.

"No les puedo explicar la cantidad de emociones que he sentido aquí arriba viendo el espectáculo que nos han dado ustedes. No me quiero ir, aquí me quedo yo, tengo un repertorio como de 300 o 400 canciones ¿Tienen algo que hacer mañana?", preguntaba en tono de broma, mientras los presentes le aseguraban que estaban dispuestos a quedarse las horas que sean.

Alejandro Sanz se emocionó con su público, quien le preparó varias sorpresas durante la noche Crédito: Rodrigo Néspolo

El final llegó cargado de recuerdos. El estadio entero se tiñó de nostalgia con un Medley de los clásicos más populares de Sanz: "Ella", "Amiga mía" y "Mi soledad". Seguido de esto, toda la banda se agrupó en el centro del escenario para interpretar "Viviendo de prisa" en formato acústico, solo con piano, guitarra y voces.

Antes de irse, Alejandro quiso dedicarle unos minutos a solas a su público. Sentado al piano, tocó "Chirigota" y "Lo ves", mientras la gente cantaba a viva voz y él, con los ojos cerrados, disfrutaba del momento.

Alejandro Sanz hizo vibrar a Buenos Aires con su música Crédito: Rodrigo Néspolo

"Corazón partío" fue la elegida para el final, aunque el español tenía preparado un Bonus Track muy especial. "No me quiero ir sin cantarles un poquito de la canción que le dediqué a esta ciudad, a Buenos Aires", dijo antes de que comience a sonar "Llega, llegó Soledad".

Con la banda sonando a pleno, Alejandro se despidió de la Argentina prometiendo un pronto regreso. "Si supieran lo felices que nos han hecho hoy a todos los que estamos en este escenario. Sean felices por sobre todas las cosas, y nos vemos la próxima".