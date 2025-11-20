Alejandro Sanz agregó una fecha más en Buenos Aires: cuánto cuestan y dónde comprar las entradas

El cantante español Alejandro Sanz agregó una fecha más en la Ciudad de Buenos Aires luego de conseguir su primer sold-out en Argentina, ya que durante esta gira visitará un total de tres provincias y todavía hay entradas para todas las sedes.

A través de una publicación en la cuenta de Instagram de la productora Dale Play Live (@livedaleplay), se confirmó que Alejandro Sanz agotó todas las entradas para el que será su segundo recital en Argentina. Junto con esto, anunciaron que se agregó una nueva fecha para el Campo Argentino de Polo y se revelaron todos los detalles sobre el día y la disponibilidad de los tickets.

Alejandro Sanz anunció un nuevo show en Campo de Polo Captura Instagram (@livedaleplay)

Contrario a lo que suelen realizar los artistas internacionales, el cantante español visitará otras provincias durante su gira por América. En esta ocasión, su primer recital en Argentina será el miércoles 4 de marzo de 2026 en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, mientras que recién en la segunda fecha llegará a la Ciudad de Buenos Aires con su show agotado en el Campo de Polo para el viernes 6 de marzo.

Y la que parecía ser la última función de Sanz en Argentina iba a ser el domingo 8 de marzo en el Estadio Kempes de Córdoba. Es importante remarcar que ambos shows por fuera de CABA todavía tienen entradas a la venta y se pueden conseguir en el sitio web oficial del cantante.

Cuándo será el nuevo recital de Alejandro Sanz en Buenos Aires

Tras agotar las entradas para la fecha del viernes 6 de marzo de 2026, Alejandro Sanz anunció que dará un nuevo show el sábado 7 de marzo de 2026. Este se suma a sus dos funciones en el Autódromo de la Ciudad de Rosario y en el Estadio Kempes de Córdoba.

Precios de las entradas sin incluir cargos de servicio

Campo general: $65 mil .

. Tribuna oeste y este (sin numerar): $85 mil .

. Tribuna C: $110 mil .

. Platea oeste y este: $140 mil .

. Platea VIP: $160 mil .

. Platea preferencial oeste y este: $170 mil .

. Platea oro: $190 mil .

. Platea platino: $210 mil.

Alejandro Sanz reveló los precios de su nueva fecha en el Campo de Polo Instagram (@livedaleplay)

Cuándo y dónde comprar las entradas del nuevo recital de Alejandro Sanz

Las entradas generales saldrán a la venta el jueves 20 de noviembre a las 16:00 h. El único canal oficial habilitado es Enigma Tickets, tanto en su sitio web como en su aplicación disponible en App Store y Google Play.

Para comprar las entradas se debe:

Crear un usuario en la plataforma (si no se tiene).

Iniciar sesión.

Seleccionar la opción “ Alejandro Sanz ”.

”. Ordenar la compra.

Completar los datos solicitados.

Recibir el código QR, que será la forma de ingresar al evento.

Además, Dale Play Live confirmó que quienes paguen con Santander podrán acceder a seis cuotas sin interés a través de la app del banco o de Modo.