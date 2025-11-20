Alejandro Sanz agregó una fecha más en Buenos Aires: cuánto cuestan y dónde comprar las entradas
El cantante español consiguió su primer sold-out en el Campo Argentino de Polo y decidió sumar un nuevo día para la gira por Argentina; qué otras provincias visitará
- 3 minutos de lectura'
El cantante español Alejandro Sanz agregó una fecha más en la Ciudad de Buenos Aires luego de conseguir su primer sold-out en Argentina, ya que durante esta gira visitará un total de tres provincias y todavía hay entradas para todas las sedes.
A través de una publicación en la cuenta de Instagram de la productora Dale Play Live (@livedaleplay), se confirmó que Alejandro Sanz agotó todas las entradas para el que será su segundo recital en Argentina. Junto con esto, anunciaron que se agregó una nueva fecha para el Campo Argentino de Polo y se revelaron todos los detalles sobre el día y la disponibilidad de los tickets.
Contrario a lo que suelen realizar los artistas internacionales, el cantante español visitará otras provincias durante su gira por América. En esta ocasión, su primer recital en Argentina será el miércoles 4 de marzo de 2026 en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, mientras que recién en la segunda fecha llegará a la Ciudad de Buenos Aires con su show agotado en el Campo de Polo para el viernes 6 de marzo.
Y la que parecía ser la última función de Sanz en Argentina iba a ser el domingo 8 de marzo en el Estadio Kempes de Córdoba. Es importante remarcar que ambos shows por fuera de CABA todavía tienen entradas a la venta y se pueden conseguir en el sitio web oficial del cantante.
Cuándo será el nuevo recital de Alejandro Sanz en Buenos Aires
Tras agotar las entradas para la fecha del viernes 6 de marzo de 2026, Alejandro Sanz anunció que dará un nuevo show el sábado 7 de marzo de 2026. Este se suma a sus dos funciones en el Autódromo de la Ciudad de Rosario y en el Estadio Kempes de Córdoba.
Precios de las entradas sin incluir cargos de servicio
- Campo general: $65 mil.
- Tribuna oeste y este (sin numerar): $85 mil.
- Tribuna C: $110 mil.
- Platea oeste y este: $140 mil.
- Platea VIP: $160 mil.
- Platea preferencial oeste y este: $170 mil.
- Platea oro: $190 mil.
- Platea platino: $210 mil.
Cuándo y dónde comprar las entradas del nuevo recital de Alejandro Sanz
Las entradas generales saldrán a la venta el jueves 20 de noviembre a las 16:00 h. El único canal oficial habilitado es Enigma Tickets, tanto en su sitio web como en su aplicación disponible en App Store y Google Play.
Para comprar las entradas se debe:
- Crear un usuario en la plataforma (si no se tiene).
- Iniciar sesión.
- Seleccionar la opción “Alejandro Sanz”.
- Ordenar la compra.
- Completar los datos solicitados.
- Recibir el código QR, que será la forma de ingresar al evento.
Además, Dale Play Live confirmó que quienes paguen con Santander podrán acceder a seis cuotas sin interés a través de la app del banco o de Modo.
Otras noticias de Alejandro Sanz
Latin Grammy 2025. Todos los ganadores de la 26° edición
Cerca de la playa. De quién es la casa en la que Alejandro Sanz se hospeda cada vez que visita Miami: muelle propio y otros lujos
A una hora de Miami. El destino paradisíaco elegido por Johnny Depp, Shakira y Nicolas Cage para construir sus refugios secretos
- 1
Maxi López y Daniela Christiansson revelaron el nombre que le pondrán a su hijo
- 2
Así fue la pasada de la argentina Aldana Masset en Miss Universo 2025 que causó furor en las redes
- 3
Beto Casella habló del difícil presente de Marcelo Tinelli y le bajó el tono a su pelea con Ángel de Brito
- 4
Tamara Pettinato rompió el silencio sobre Fabiola Yáñez e hizo un duro comentario sobre sus insinuaciones