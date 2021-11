En vivo. De Kiss a Justin Bieber, cuáles son los shows más esperados de 2022

Hace poco más de dos años (principios de noviembre de 2019), Maroon 5 anunció su visita a la Argentina. El show fue programado para varios meses después, el 12 de marzo de 2020. Un día antes, La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554 y se registraran casos en 110 países. Con ese dato el gobierno argentino decretó la cuarentena obligatoria. El resto es historia conocida. Pero siempre hay revancha. Después de un par de reprogramaciones, los Maroon 5 actuarán en Buenos Aires; ellos y muchos otros artistas de gran fama internacional que ya están de gira y pasarán por nuestro país hasta finales de 2022.

Del gran guitarrista Pat Metheny a Nightwish, o de Louis Tomlinson y Justin Bieber a Kiss, la agenda crece en cantidad y variedad. Y la ola festivalera también es otro de los fenómenos de la pospandemia (aunque nada indica que la pandemia sea, al día de hoy, algo absolutamente superado). Allí también hay algunos nombres de peso que llegarán a la Argentina en el marco de los grandes encuentros de música (Gorillaz va al Quilmes Rock, Foo Fighters y Miley Cyrus al Lollapalooza). Se espera que, para diciembre, haya anuncios de nuevos festivales y de recitales suspendidos que todavía no tienen fecha de reprogramación. La nueva fecha del show de A-Ha, por ejemplo, se conocerá la semana que viene. También tenemos a los que llegan de países vecinos para ofrecer recitales de estadio, como es el caso de No Te Va Gustar, que a más de tres años de su último show grande en la Argentina, el 18 de diciembre dará un concierto en el Único de La Plata.

E s momento de revisar la billetera, porque la oferta de la cartelera aumentará en los próximos días y los precios de las entradas, pasados los días de promociones, también . Solo como ejemplo sirven el de Justin Bieber, con entradas disponibles entre 8000 (las más económicas) y 175.000 (en el sector VIP) y el de Kiss (con un sector campo a 9200 pesos). Estos son algunos de los artistas que visitaran la Argentina a partir de segundo trimestre del próximo año.

José Luis Perales se reencontrará con el público en el Movistar Arena EFE

José Luis Perales

Ídolo de toda una generación, el cantante español comenzó su gira de despedida de los escenarios. Luego de muchas visitas a nuestro país, emprenderá el tour de la retirada y tiene una función programada en Buenos Aires. Será en el Movistar Arena, el 12 de marzo del próximo año. El tour se llama Baladas para una despedida (la palabra despedida en los afiches aparece tachada y corregida como bienvenida) es su vuelta al escritor de canciones que siempre quiso ser (y de hecho fue) pero sin el compromiso de tener que subir a los escenarios, porque lo ponen nervioso. Recientemente contó a LA NACION: “Ya ese tiempo de diez, quince minutos esperando en el camerino a que te digan ‘que ya hay que salir, que ya está la gente’, oír a la gente, el ruido del teatro... todo eso a mí me pone de los nervios. Y al final salgo, y como veo que en general me reciben muy bien se me pasa. Pero para mí el de cantar es un trabajo muy duro”, confesó.

Foo Fighters, The Strokes y Miley Cyrus

Lollapallooza, el festival de festivales con sede en varias ciudades del mundo, preprogramó su próxima edición argentina para marzo (18, 19 y 20, en el Hipódromo de San Isidro). Y junto con el anuncio de las nuevas fechas también se realizó la presentación de la grilla artística, que tendrá como protagonistas para cerrar algunas de las jornadas, en los escenarios montados en el predio, a Foo Fighters, The Strokes y Miley Cyrus. Foo Fighters es una de las bandas que más rápidamente trepó a los escenarios apenas las disposiciones de la emergencia sanitaria lo permitieron. En el verano del hemisferio norte fueron de los primeros en anotarse en la versión Chicago de este festival. Este año el grupo editó el álbum Medicine at Midnight y el último jueves publicó el video de uno de sus temas más recientes, “Love Dies Young”. Miley también es otra de las figuras que viene con mucha actividad. En 2020 publicó el disco Plastic Hearts y ya tendría material para la siguiente producción. Fue una de las estrellas del entretiempo del Super Bowl 2021 y, entre otros compromisos, será la encargada del cierre de la primera noche del Lolla de la Argentina, el año próximo. Por su parte, The Strokes apuesta a las rarezas. Recientemente compartió con sus fans un demo del tema “You Only Live Once”, que se conoció como producto terminado en formato de single y luego fue incluido en el tercer disco del grupo, First Impressions of Earth.

Miley Cyrus será una de las figuras del festival Lollapalooza Argentina 2022 Yui Mok - PA Wire

María Creuza con Toquinho

La cantante y el guitarrista llegaron por primera vez a la Argentina en 1970 para dar una serie de shows de café concert junto Vinícius de Moraes, el gran letrista del Brasil. Eran dos jovencitos que, junto a su veterano padrino dejaron una saga de actuaciones inmortalizada en un disco, Vinicius con María Creuza y Toquinho en La Fusa, un álbum que todavía hoy se sigue editando y vendiendo en muchos países. Para registrarlo se ambientó en un estudio de grabación con la presencia de público, para generar el clima de club nocturno. El festejo de los 50 años de aquella mítica grabación no pudo ser por la pandemia. Pero el show ya está otra vez programado. Creuza y Toquinho estarán el 1° de abril en el Teatro Gran Rex.

Maroon 5

Seguramente los fans de Maroon 5 son quienes más han sentido la sensación de revancha cuando se enteraron de que finalmente la banda volverá a la Argentina, el 8 de abril de 2022. Las entradas ya están a la venta. Se presentará en el Campo Argentino de Polo, el mismo predio en donde en 2020 se canceló su actuación por la cuarentena, horas antes de subir al escenario. El tiempo parece que no pasó. Pero sí paso. Desde aquel concierto que no fue, la banda tiene un nuevo disco (publicado en junio pasado) llamado Jordi, en homenaje al primer mánager que tuvo Jordan Feldstein (fallecido en 2017). El grupo que encabeza Adam Levine tiene en su haber más de 56 millones de álbumes vendidos y certificaciones de oro y platino en 35 países.

Tras la pandemia, Maroon 5 regresa a la Argentina en 2022

Kiss

“The Final Tour Ever. End of the Road”. Dos veces (con dos frases) la banda de Paul Stanley y Gene Simmons aclaran que esto se termina. Que es la última gira mundial de Kiss. Si la aclaración va por duplicado será porque hubo anteriores amagues o porque la despedida termina siendo más larga que el final de Los Chalchaleros. De cualquier modo, no habría que perderse la oportunidad de verlos (o de volver a verlos, porque ya estuvieron varias veces en nuestro país). La próxima (y última) cita con el público local será el 23 de abril de 2022, en el Campo Argentino de Polo. Realmente, y más allá del paso del tiempo que hace que las poses se exacerben (tanto como los clisés), Kiss siempre dan grandes espectáculos de rock para compartir con sus fans. “Todo lo que hemos construido y todo lo que hemos conquistado en las últimas cuatro décadas nunca podría haber sucedido sin las millones de personas en todo el mundo que han llenado clubes, teatros y estadios durante esos años. Esta será la celebración definitiva para aquellos que nos han visto y una última oportunidad para aquellos que no lo han hecho. KISS Army, nos estamos despidiendo en nuestra gira final con nuestro show más grande y saldremos de la misma manera en que entramos... Sin pedir disculpas e imparables.”

Kiss, el tour de despedida pasará por Buenos Aires el año próximo JULIO CESAR AGUILAR - AFP

Metallica

Con Greta Van Fleet como grupo soporte, Metallica volverá al suelo argentino el 30 de abril en el campo Argentino de Polo. Mientras se espera, los fans que ya tienen entradas (porque los tickets están agotados) pueden saborear (con los oídos) algunas reediciones y grabaciones en vivo que el grupo comenzó a sacar de sus arcones durante el encierro obligado por la pandemia. Treinta años se cumplieron del lanzamiento de su Black Album, que trajo hits como “Enter Sandman”, “The Unforgiven”, “Nothing Else Matters”, “Wherever I May Roam” y “Sad But True”. A propósito del aniversario, se estrenó The Metallica Blacklist, el disco donde más de 50 artistas de distintos géneros musicales reversionan canciones de aquel disco de culto.

Gorillaz

La última visita de Damon Albarn a la Argentina fue en 2017, para la última edición del festival BUE. En 2022 lo hará otra vez en el marco de un festival, el resucitado Quilmes Rock, que volvió a la escena el año pasado, con una edición virtual y ahora se prepara para su regreso presencial con dos jornadas, el 30 de abril y el 1° de mayo. Albarn cerrará una de esas dos jornadas y será con Gorillaz, su grupo que nació virtualizado, allá por 1999, en los estertores de la era catódica y que hoy es una de las grandes bandas de culto del planeta. Song Machine, Season One: Strange Timez, de 2020, es la última producción de Gorillaz, y la que tiene a la banda actualmente en gira.

Damon Albarn al frente de Gorillaz; la banda será la estrella del festival Quilmes Rock Hugh R Hastings - Getty Images Europe

Sergio Dalma

Retrospectiva para el cantante calatán. Sergio Dalma cumple treinta años de carrera y lo celebra con una gira (obviamente postergada). Para los más románticos, con temas como “Bailar pegados”, el cantante supo construir una trayectoria musical que ha quedado condensada en un álbum que reúne sus clásicos en versiones actuales. Esos que también llegarán al escenario. Su concierto en el Estadio Luna Park será el 6 de mayo de 2022.

Louis Tomlinson

El británico llegará a nuestro país para cantar el 21 y el 22 de mayo, y las entradas para la segunda función están a la venta (porque la primera está agotada). El tour, varias veces postergado por los efectos de la pandemia, finalmente pondrá rumbo hacia Sudamérica. La gira corresponde a la promoción de Walls, el debut en solitario del exintegrante de One Direction, publicado en enero de 2020.

Justin Bieber

Es el último gran anuncio de esta última semana. Justin Bieber llegará el 10 de septiembre de 2022 con su Justice World Tour para cantar en el Estadio Único de La Plata. La gira es realmente mundial. En febrero próximo iniciará su periplo estadounidense con 52 shows y a partir de mayo ya tiene fechas agendadas en 20 países, hasta principios de 2023. Por ahora son unos 90 conciertos. Justice, el disco que sirve de excusa para semejante recorrido, es un álbum con el que Bieber, a sus 27 años, muestra nuevas inquietudes, que tienen que ver más con gestos de un cambio de vida personal que artísticos. Muchos de los temas de su más reciente producción dan cuenta de ese proceso que está haciendo este joven, que ya tiene más de una década de recorrido en las grandes ligas del pop mundial.

Justin Bieber en Argentina: fue uno de los anuncios más recientes de la lista de músicos que visitará nuestros país el próximo año REX Features/Shutterstock /The G

Pat Metheny

Con el rebrote del Covid-19, tanto en la Argentina como en muchas otras partes del mundo, la producción de música en vivo parecía atrapada en una especie de cinta de Moebio, sin poder salir: anuncios, cancelaciones, reprogramaciones. El show que el guitarrista de jazz Pat Metheny debía realizar en marzo de 2020 fue uno de los que más veces terminó siendo reprogramado. Las fechas actuales de sus conciertos están agendadas en la cartelera del Teatro Gran Rex para el 8 y el 9 de octubre de 2022.

Nightwish

Después de dos intentos fallidos por la pandemia, la segunda visita de Nightwish está programada para el 22 de octubre, en el Luna Park. Será la segunda visita de esta banda finlandesa, cultora de un glamoroso metal sinfónico, que cuenta actualmente con la voz de Floor Jansen. La banda creada en 1997 por el teclista Tuomas Holopainen y el guitarrista Emppu Vuorinen (que décadas atrás tuvo en sus filas a Tarja Turunen) no perdió el tiempo cuando el Covid-19 le cerró las puertas de los estadios. En 2020 aprovecharon para grabar y publicar su noveno disco de estudio, Human. :II: Nature, que presentarán en Buenos Aires.

Michael Bublé

El 12 de noviembre de 2022 es la fecha elegida para el recital que dará el canadiense Michael Bublé en el Movistar Arena. Falta casi un año para su show en Buenos Aires. Por ahora Michael anda entretenido con la promoción de música navideña. Se programó una reedición del álbum Christmas que estrenó hace diez años y que vendió más de 16 millones de copias. Seguramente lo que traiga a Buenos Aires en 2022 será diferente: material de un disco nuevo o los grandes éxitos de su carrera.