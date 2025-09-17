Video: la dura caída de Catherine Fulop en el show de Erreway que preocupó a todos

El martes por la noche, durante el quinto show de Erreway en el Movistar Arena, Catherine Fulop sufrió una dura caída mientras compartía el escenario con Camila Bordonaba. El accidente generó preocupación entre los asistentes, pero rápidamente, la actriz recurrió a sus redes sociales para llevar tranquilidad.

El incidente de Catherine Fulop en el show de Erreway

El accidente se produjo mientras la actriz, de 60 años, quien interpretaba a Sonia Rey en Rebelde Way, interactuaba con Camila Bordonaba, quien encarnó a su hija Marizza Pía Spirito en la ficción. En medio de una actuación, Fulop simuló buscar a la actriz argentina y, aparentemente, un mal paso con sus botas provocó que tropezara. La actriz cayó entre carteles y también contra la pantalla del teleprompter ubicada debajo del escenario, y la reacción de Bordonaba fue inmediata, exclamando: “La p... madre”.

La dura caída de Catherine Fulop

“Mamá, no lo puedo creer esto”, afirmó después para continuar con la actuación y sostuvo: “No me dejaste ni agarrarte de la mano”. En tanto, Fulop bromeó: “Por suerte estoy viva”.

La dura caída de Catherine Fulop durante el show de Erreway

Inicialmente, el incidente causó preocupación en el público, ya que la actriz desapareció de la vista al caer en un sector oculto. Sin embargo, su rápida recuperación y la continuación del show transformaron la tensión en tranquilidad.

¿Cómo se encuentra Catherine Fulop tras el incidente?

Tras el show, la actriz utilizó sus redes sociales para calmar a sus seguidores. “Mi gente bella. Les juro que estoy bien y no me pasó nada. Estoy entera. No pasó nada y ya está. Alivianada. Hice un papelón. Encima preocupé a todos en el teatro porque caí como en cámara lenta”, escribió la actriz, minimizando el incidente y asegurando que se encontraba bien.

Catherine Fulop habló despues de su caída en el Movistar Arena

Fulop bromeó sobre lo ocurrido y agradeció los mensajes de apoyo. “A esta edad que te pase algo... Por suerte tengo músculo y tengo bastante cola que amortiguó. Había sillas, yo fui amortiguando”, comentó entre risas.

El legado de Erreway

Erreway es una banda de pop argentina que surgió de la telenovela Rebelde Way, creada por Cris Morena y emitida entre 2002 y 2003, fue un éxito entre el público adolescente y catapultó a la fama a sus protagonistas, quienes formaron la banda. Erreway se convirtió en un fenómeno musical, con discos de platino y giras internacionales, y a pesar de su disolución en 2007, la banda conservó su popularidad y regresó a los escenarios en 2025 con una nueva gira.

El regreso de Erreway en el Movistar Arena Rodrigo Nespolo

Actualmente, el grupo intérprete de “Te soñé” está integrado por Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo. En sus comienzos, Luisana Lopilato formaba parte como la cuarta integrante original, pero debido a compromisos familiares y laborales no participa de este reencuentro.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA