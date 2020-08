La cantante Gloria Estefan publicó su disco Brazil305

A siete años de su último disco, Gloria Estefan acaba de lanzar uno nuevo, Brazil305, que es una mirada retrospectiva de su carrera y, a la vez, una especie de actualización de viejos hits con un cambio sonoro. Su música pasada por el tamiz del samba brasileño y por otras músicas nordestinas de ese país. Por eso ese título que suena raro a primera escucha pero que genera la mixtura que buscó para este álbum: la palabra Brasil como se utiliza en inglés (Brazil), más el código de área de Miami (305).

Brazil305 es un viaje en el tiempo porque el primer track que se llama "Samba" es, en realidad, la versión en tiempo de samba del primero de sus grandes éxitos que recorrió el mundo, "Conga". Aquel hit (el que hizo de Miami Sound Machine una banda de proyección internacional, encabezada por Emilio Estefan y Gloria) fue la gran plataforma de expansión para la cantante, quien años después, en la década del noventa, volvió a acertar con temas de su carrera solista, como "Mi tierra".

Mientras que para algunos es sinómino de "pachanga" para otros la carrera de Gloria Estefan está ligada a la opinión sobre temas sociales. No pierde oportunidad para convertir su tema "Get on Your Feet" en "Put on Your Mask", que hace referencia a la pandemia Covi-19, y luego reflexionar sobre el momento que vivimos con "We Needed Time". Incluso, después de haber encontrado ese puente Brazil - Miami, con el prefijo telefónico de su ciudad, se enteró que en el Brasil se contabilizan 305 etnicidades indígenas.

Las causas sociales y la política siempre atravesaron la vida de Gloria. Cuando todavía no terminaba la década del cincuenta, tenía apenas un año y medio de vida y debió viajar a Miami con su familia porque su padre trabajaba para el gobierno del depuesto líder Fulgencio Batista. Cuando años después se mudó a Texas, luego de que su padre regresara a los Estados Unidos por el intento fallido de la invasión de exiliados cubanos a Bahía de Cochinos - Playa Girón. O cuando en 1993 cantó el tema "Mi tierra", para el disco que llevó ese nombre, y que dice: "De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar. Y ese pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano y que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar". A pesar de esa nostalgia por lo no vivido (tenía apenas 18 meses cuando dejó Cuba) pero que, en definitiva, le tocó vivir, la canción sonaba festiva. Lo mismo pasa con esta nueva versión que se escucha en Brazil305, pero con mixtura de ritmo pagode y sonoridad de cavaquinho.

Gloria Estefan siempre ha sido parte de ese sentimiento de cubanidad en la diáspora norteamericana, y se mostró en defensa de su condición de artista latina, incluso cuando se opuso al actual presidente, Donald Trump, por sus dichos en contra de la inmigración mexicana. A veces lo hizo (y lo hace) sólo con su voz, otras a dúo con Emilio, con quien fortaleció una sociedad musical y familiar durante varias décadas, desde aquel día de mediados de los setenta cuando Estefan Jr. le pidió que se uniera a su grupo (los Latin Boys, algo así como la precuela de Miami Sound Machine). Dos años después le pidió Gloria María Milagrosa Fajardo García que fuera su esposa. Con el tiempo llegaron los hijos y los frutos de esa sociedad que cada uno supo llevar adelante, a veces con caminos artísticos paralelos, él como productor, ella como cantante y, eventualmente, como actriz y escritora de libros infantiles. Éxito y riqueza, plasmados en estudio de grabación y en un más que confortable hogar que sentó sus bases en una mansión en Star Island. Premios Grammy y una especie de sello "Estefan" que quedó impreso en cada cosa que ellos hacían. Desde los discos de Gloria y las producciones de Emilio hasta en la decoración de su casa. Cuando los chicos se hicieron grandes y dejaron el nido, la pareja pensó en ponerla a la venta y la tasación, hace un lustro, habría alcanzado los 40 millones de dólares.

En números y en premios, el curriculum de Gloria acumula unos 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, a lo largo de su carrera. Estuvo en el primer puesto de los rankings de Billboard 38 veces. Ganó siete Premios Grammy. Obtuvo la Medalla Presidencial de la Libertad y fue la primera cantautora cubano-estadounidense en recibir el Kennedy Center Honors.

Luego de una década del noventa sobresaliente y de la publicación del disco Unwrapped, (2003), se dijo que abandonaría de conciertos, quizá por eso realizó un extenso tour que culminó en Miami, en 2004. Sin embargo, en 2007 volvió con un disco nuevo, 90 millas (se llamó así porque es la distancia que separan a Miami de la isla de Cuba) y shows en diferentes países.

En 2013 publicó lo que hasta ayer fue su último disco, The Standards, una recopilación de temas del American Songbook con algunos agregados de la propia cantante y varios invitados especiales, como Laura Pausini o Joshua Bell. El disco está cantado en inglés, castellano, italiano, portugués y francés.

Aunque no fue pensado en esa misma línea, Brazil305 conforma, de algún modo, una especie de "Gloria's songbook": además de la versión samba de "Conga" y "Mi tierra", trae "Ayer" ("regresa por favor, que la vida es muy corta", seguro que la recuerdan), y de su cancionero en inglés, "Cuts Both Ways", "Here We Are" y "Get On Your Feet". Todo con el toque brasileño y con un plus, que es el de temas envasados en origen, como "Magalenha", con Carlinhos Brown como invitado, y una versión en castellano de "O Homen Falou" que hace más de una década popularizó María Rita. Esta versión se llama "Un nuevo mundo".

El disco también cuenta con boleros muy ligados a su carrera, como "Con los años que me quedan", que mucho sonó desde su aparición, hace un cuarto de siglo, en el disco Mi tierra. Pero este tipo de piezas es casi una excepción a ese toque afrobrasileño que atraviesa casi todo el álbum. No pasará inadvertido el hecho de cómo se trasladaron algunos de sus hits a las calles de alguna ciudad del Brasil. "Rhythm Is Gonna Get You" parece una rareza de un trío eléctrico en pleno desfile de carnaval. Y lo curioso es que no se despega demasiado de aquella versión que sonó en Let It Loose, décimo y último disco de la Miami Sound Machine. (Con aquel disco el grupo cerró en 1987 un capítulo de diez años de trabajo, Emilio intensificó su labor como productor y Gloria impulsó su carrera solista, que tuvo su primer disco dos años después).

La versión original de "Rhythm Is Gonna Get You"

Entre las novedades de Brazil305, disco de 18 tracks, aparece "Cuando hay amor", tema que su compañía discográfica anticipó en junio pasado, para preparar el terreno de este lanzamiento. Quizá no pase inadvertido, aunque los fans seguramente pongan especial atención a los temas más famosos de la carrera de Gloria, en estas versiones que parecen un original modo de traerlos al presente y con un guiño a proyectos futuros.

Según informó su sello discográfico, este lanzamiento estará conectado al estreno, a fines de este año de Sangre Yoruba, "largometraje que explora el puente rítmico y las raíces africanas compartidas entre las tradiciones musicales de Brasil y Cuba".