Justin Bieber apareció en Saturday Night Live y su imagen alarmó a los fans

Justin Bieber se presentó en Saturday Night Live y su imagen alarmó a los fans

Este sábado, Justin Bieber hizo una aparición en el programa Saturday Night Live y en las redes sociales estallaron los mensajes de fanáticos alarmados por su imagen. Algunos usuarios, incluso, fueron más allá y compararon, por su extrema delgadez y su bigote, al cantante de 25 años con el emblemático personaje de El Chavo del 8, Don Ramón. Lo cierto es que la inquietud de los fans tiene un motivo: Bieber contó hace unos meses que padece la enfermedad de Lyme, una dolencia que, de no ser tratada a tiempo, puede ser fatal.

Este sábado, Bieber fue el invitado especial del mítico programa estadounidense. Presentado por RuPaul, el canadiense brindó un show que incluyó los temas "Yummy" e "Intentions". Para esta ocasión, que marcó su regreso a la televisión, el canadiense eligió vestir una simple remera negra y pantalones holgados de color verde; una elección que para muchos no hizo más que resaltar su delgadez y ayudó a que su imagen se viera desaliñada y algo deteriorada. Por eso, en cuestión de minutos, Justin se convirtió en tendencia en las redes.

Una de las fotos que comenzaron a circular en las redes y terminaron alarmando a los seguidores de Justin Bieber Crédito: Twitter

Si bien es cierto que muchos se alegraron de poder verlo, otra vez, gozando de lo que más ama hacer, muchos otros no pudieron ocultar su preocupación; algo que fue creciendo a medida que los fans presentes en la puerta del estudio comenzaban a compartir en las redes imágenes de Justin, sin maquillaje. Es que, más allá de la declaración pública del cantante en su cuenta de Instagram informando cuál es su padecimiento, no hubo muchas precisiones sobre su estado de salud.

Días atrás, la esposa del canadiense, Hailey Baldwin, rompió el silencio y se refirió por primera vez al calvario que atravesaron juntos hasta que los médicos, al fin, dieron con el diagnóstico que permitió que el cantante pudiera acceder al tratamiento adecuado.

"No teníamos un diagnóstico. Fue difícil porque todo el mundo estaba siendo súper desagradable y crítico, diciendo que parecía que él estaba drogado, diciendo lo poco saludable que parecía cuando, en verdad, no estaba sano y no sabíamos por qué", explicó en una reciente entrevista concedida a la revista Elle.

A pesar del ambiente adverso y de la compleja situación del cantante, la pareja decidió festejar su boda-que ya habían celebrado por civil- en septiembre del 2019. Solo un tiempo después, llegarían las respuestas sobre las dolencias del músico. Su dolor en los músculos, las articulaciones, la fiebre y el sarpullido eran síntomas de la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata infectada.

Si no se la trata a tiempo, esa infección puede hacerse extensiva al corazón y al sistema nervioso y terminar con la vida de quien la padece. Por eso, Hailey recordó el miedo que se apoderó de ella durante el proceso que tuvo que atravesar Bieber y la tranquilidad que sintieron ambos cuando comenzó el tratamiento que le permitió recuperarse.

A principio de año, a días de haber lanzado "Yummy", el single que marcó el retorno de Bieber a la escena musical luego de varios meses de ausencia, el músico decidió compartir en su cuenta de Instagram un sentido mensaje con el que informaba a sus seguidores su singular padecimiento. "Mientras mucha gente decía 'Justin Bieber parece una mierda, está metido con las metanfetaminas, etc', no sabían que recientemente me diagnosticaron la enfermedad de Lyme".

"No solo eso. Tuve un caso grave de mononucleosis crónica que afectó mi piel, mi función cerebral, mi energía y mi salud en general", indicó el cantante. Y finalizó: "Fueron un par de años difíciles, pero el haber recibido el tratamiento adecuado ayudará a tratar esta enfermedad incurable hasta ahora. Volveré y estaré mejor que nunca".