Se enteró de que su amigo Tylor Chase estaba en situación de calle y tuvo un acto de amor que conmovió a todos

Días atrás se viralizaron una serie de imágenes que generaron extrema preocupación. Tylor Chase, actor conocido por interpretar a Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon Ned’s Declassified School Survival Guide (2004-2007), apareció deambulando por las calles de Riverside, California, en aparente estado de indigencia. La información no tardó en hacerse eco y llegó a oídos de su excompañero de reparto Daniel Curtis Lee, quien decidió tomar cartas en el asunto y tuvo un especial gesto con el que conmovió a todos.

El actor y productor Daniel Curtis Lee compartió con su medio millón de seguidores de Instagram un video que sorprendió y sensibilizó a más de uno. Condujo unos 80 kilómetros desde Los Angeles hasta Riverside para darle la mano a un viejo amigo. Explicó que entendía la preocupación de los fanáticos por cómo pasaría Chase las fiestas, por lo que decidió hacer una actualización. Contó que originalmente iban a llevarlo a un hospital, pero al final su amigo no quiso. A partir de esto optó por ir a buscarlo e invitarlo a comer una pizza, propuesta que aceptó. Incluso organizó una videollamada con el actor Devon Werkheiser, con quien trabajaron en Ned’s Declassified School Survival Guide.

Daniel Curtis Lee fue a buscar a su amigo, lo llevó a comer y lo alojó en un hotel (Foto: Instagram @daniel_curtis_lee)

Una vez que terminaron, logró que se subiera a su auto - algo que anteriormente no consiguieron, pero aparentemente confió en una cara amiga - y lo llevó a un hotel de Riverside para que pudiera descansar y resguardarse de la lluvia. Antes de despedirse le prometió regresar y ayudarlo con su recuperación. Ambos se fundieron en un fuerte abrazo y expresaron el cariño mutuo que sentían. “Creo en vos y vamos a ganar hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando”, le dijo Lee a su amigo.

Daniel Curtis Lee compartió en Instagram un video de su reencuentro con Tylor Chase y prometió ayudarlo con su recuperación (Foto: Instagram @daniel_curtis_lee)

“Tylor Chase y Cookie se reúnen con Ned en FaceTime. Bien alimentado y a salvo de la lluvia ¡Hotel asegurado! Un paso más cerca del tratamiento a largo plazo“, expresó Daniel Curtis Lee en su publicación de Instagram. Por último comentó: “Tylor quiere transmitir videojuegos en vivo. ¿Quién puede ayudar?“.

En diálogo con TMZ, el actor explicó que su intención era que Chase tuviera un lugar seguro para quedarse y afirmó que planea seguir ayudándolo. Sin embargo, aclaró que por el momento él se siente más cómodo en la situación en la que está. Asimismo, el medio comentó que el actor Shaun Weiss de Mighty Ducks le ofreció a Tylor quedarse en el centro de recuperación en el que trabaja, pero, tal y como explicó en el video, Lee advirtió que su excompañero no tiene intenciones en acercarse a hospitales o centros de rehabilitación.

Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, fue encontrado en la indigencia

En cuanto a la situación de la exestrella de Nickelodeon, luego de que se viralizaran sus imágenes en la calle, el oficial de la policía Ryan Railsback le explicó a Daily Mail que desconocían el tiempo que llevaba sin hogar y que en todas las interacciones con las autoridades se mostró cordial y dispuesto a cooperar. Asimismo, el Equipo de Participación de Seguridad Pública lo contacta semanalmente y le ofrecen recursos, incluida asistencia con opciones de refugio temporal, sin embargo, él las rechazó. Según aseguró su madre, Tylor sufre un trastorno bipolar hace años y rechaza recibir tratamiento profesional.