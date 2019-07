Katy Perry y Taylor Swift: cómo se amigaron las divas pop

Además de dedicarse publicaciones en las redes sociales, las cantantes colaboraron en un tema Crédito: Instagram

Katy Perry y Taylor Swift decidieron bajar las armas y reencontrarse, tras años de enemistad. Lo que parecía una pelea que no tendría caducidad comenzó a dar pistas de haberse revertido días atrás, cuando se conoció uno de los nuevos videos del último disco de Swift, "You Need to Calm Down", que tenía como invitada nada más y nada menos que a Perry.

Para que no haya dudas de que el acercamiento no es simplemente algo laboral o comercial, Katy ya había dado pistas de esta reconciliación con una publicación en su cuenta de Instagram, donde dejó claro que las cosas con Taylor están mejor que nunca. En la imagen que compartió la artista se puede ver un puñado de galletitas en un plato que lleva escrita la frase "Peace at last" ("Al fin la paz"). Si eso no es suficiente para entender el mensaje encriptado, como epígrafe de la foto, donde está etiquetada su antigua enemiga, sumó "Feels Good" ("Pinta bien") y en el ítem ubicación puso "Let's Be Friends", ("Seamos Amigas").

Por su parte, Taylor contestó a la imagen, que alcanzó más de 1,2 millones de "me gusta", con una fiesta de corazones.

Una enemistad prolongada

Hace más de cinco años que las divas pop vienen arrastrando su pleito. Algo que parecía haber mermado en mayo del año pasado, cuando Perry hizo un primer acercamiento a Swift, pero recién ahora se oficializó.

En 2013 empezaron los problemas entre las cantantes, cuando Swift, que estaba en pleno Red Tour, dio a entender que su compañera le había "robado" algunos bailarines que trabajaban con ella. Más tarde, Perry contó su versión en el programa de James Corden: "Había tres bailarines que se iban con ella de gira, pero antes me pidieron permiso para hacerlo. Les dije: 'Claro, ahora mismo no tengo disco, así que vayan a por el trabajo, ella es cool y todo eso. Pero yo voy a tener disco más o menos en un año, así que asegúrense de poner una cláusula de preaviso de 30 días en el contrato, en caso de que quieran volver conmigo cuando les avise que voy a regresar'. Entonces pasó ese año y les mandé un mensaje y les dije: 'Solo para que sepan, voy a empezar la gira'. Ellos dijeron: 'Ok, vamos a hablar con la organización sobre el asunto'. Lo hicieron y los despidieron. Intenté hablar con ella sobre el tema y no quiso. Se cerró por completo".

Swift tenía otra mirada sobre el tema: "Básicamente trató de sabotearme una gira entera. Intentó contratar a un montón de gente de mi equipo sin que yo me enterara. No soy una persona conflictiva, no te creerías cuánto odio las disputas. Así que ahora tengo que evitarla. Es incómodo, y no me gusta".

Pero ese no era el único "tema" entre ellas. Perry salió durante un tiempo con el compositor John Mayer, exnovio de Swift.

El desencuentro entre las cantantes escaló muchos más alto y se convirtió en una especie de polaridad. Las mismas divas alentaban la división: ¿TeamKaty o TeamTaylor?. Llegó a decirse que había mensajes en las canciones de la una contra la otra. Lo cierto es que ahora, la paz llegó a las divas pop, ¿durará?