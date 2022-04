Kiss: datos extravagantes, rumores y curiosidades de la banda que hoy se despide de sus fans argentinos

Kiss tiene mística. Desde su comienzo en 1973, la magia del grupo permanece intacta, sus discos no dejan de crecer, y sus shows no perdieron su característica fuerza. Y una vez más, Buenos Aires será testigo del impacto de ellos sobre el escenario, cuando mañana, sábado 23, se presenten en el Campo Argentino de Polo. Y esa es la excusa ideal para repasar algunas de las anécdotas y extravagancias que rodearon al grupo durante toda su historia.

Un nombre imposible

Paul Stanley y Gene Simmons se conocieron bajo el paraguas de una banda llamada Wicked Lester, pero ese conjunto pronto los desencantó, y partieron juntos a buscar nuevos caminos. Luego de un tiempo conocieron a Peter Criss, cuya habilidad en la batería sorprendió al dúo, y en enero de 1973 apareció en escena Ace Frehley, que supuso el cuarto miembro para el proyecto de banda. Con todo listo para empezar a grabar, el nombre que iban a utilizar aún era un misterio. Pero la respuesta llegó durante un viaje en camioneta. Criss venía de un grupo bautizado Lips, y el utilizar una palabra era algo que le gustaba al resto de sus compañeros. Siguiendo esa consigna, Ace propuso Albatross, mientras también se barajaron opciones como Rainbow, o Crimson Harpoon. Finalmente a Paul se le ocurrió el término Kiss. Todos aprobaron ese nombre, y Stanley procedió a dibujar un logo, que luego Ace retocó para darle a las dos letras “ese”, un efecto similar al de un trueno. Por suerte, quedó en el camino la propuesta de Simmons, una palabra quizá un poco menos elegante que Kiss. ¿Su idea? Que la banda se llamarara Fuck.

La conexión Beatle… que nunca fue

Como le sucedía a muchas bandas, los Beatles eran un faro ineludible. Y si bien desde lo musical Kiss no tiene demasiado que ver con los Fab Four, sí hay puntos de conexión y una evidente admiración hacia quienes a fin de cuentas, fueron uno de los grandes cuartetos del rock. Al momento de sacar su primer disco en 1974, los integrantes de Kiss querían una portada que emulara al primer trabajo de los ingleses. De ese modo, la tapa presenta a las cabezas del cuarteto, sobre un fondo negro. Pero los puntos de contacto no terminan ahí. En 1978, cuando se estaba desarrollando la producción del film Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band, invitaron a Kiss para que aparecieran como villanos. A ellos los tentó la oferta, pero decidieron rechazarla por miedo a que eso afectara negativamente la imagen de la banda (luego de eso, quienes sí aceptaron sin dudarlo demasiado, fueron los de Aerosmith). Por otra parte, cuando los integrantes de Kiss editaron sus respectivos discos solistas, Gene Simmons movió cielo y tierra para contar con algún Beatle como invitado, pero por una razón u otra, ninguno pudo aceptar. Otras personalidad que también le dijeron que no al músico para formar parte de su disco fueron Sammy Davis Jr. y Liberace.

El nacimiento de la Kiss Army

Uno de los fenómenos más asociado a Kiss, es su ejército de fans, quienes a lo largo de las décadas y en países de todos los continentes, predican con lealtad la obra de Stanley y su grupo. El origen de la Kiss Army, se remonta a mediados de los años 70. En el estado de Indiana, una radio local se negó a transmitir cualquier canción del repertorio de esa banda. Como forma de protesta, un grupo de aficionados comenzó a hacer un piquete en la puerta de la emisora, con la intención de torcerles el brazo. Ellos se referían a sí mismos como la Kiss Army, dándole inicio a un culto que aún hoy perdura. Y para los músicos, la fidelidad de sus fans siempre fue uno de sus grandes orgullos.

El mito sobre el significado de “Kiss”

En esencia, Stanley y Simmons querían montar un show. Apoyados en grandes canciones, cada uno de sus recitales eran una performance de fuegos artificiales, maquillaje y desparpajo. Y mientras los jóvenes no podían más que entusiasmarse con esa propuesta, un sector más conservador empezó a tejer relaciones improbables entre la banda y el satanismo. Pero lo cierto, es que más allá del maquillaje de Simmons, era evidente que el grupo estaba más interesado en ir de fiesta que en rendirle culto al Satán. Sin embargo, un mito popular aseguraba que KISS en realidad era una sigla, que significaba Knights (o Kids, o Kings) In Satan Service, una idea tan absurda que cayó por su propio peso con el tiempo. Por cierto, otro de los mitos desmentidos hasta el hartazgo, era que se dedicaban a pisar pollitos durante sus conciertos. Y aunque hoy es casi un chiste pensar que eso pudo suceder, en los años 80 y 90más de una persona juraba que era cierto, y que incluso los habían visto hacerlo en vivo.

¿Hello Kitty?

Papel higiénico de Hello Kitty, basado en Kiss

La relación de Kiss con el merchandising no conoce límites. Casi desde el día uno, uno de los rasgos característicos de la banda fue la variedad de productos basados en su estética, una señal inequívoca del amor que los fans tenían por cualquier ítem vinculado a Kiss. Flippers, revistas, ropa, historietas, libros, dibujos animados, muñecos, ¡y hasta un ataúd! Todo es susceptible de pasar por el filtro del grupo, pero sin lugar a dudas, uno de los artículos que más llamó la atención de los coleccionistas, fueron unos que fusionaba el universo de Stanley y Simmons con el de Hello Kitty. En 2012 vio la luz una línea de remeras, tazas, muñequitas e incluso papel higiénico con la famosa gatita japonesa, maquillada como una integrante más de Kiss.

La lengua de Gene

Alcanza con ver un show de Kiss, para apreciar la kilométrica lengua de Gene Simmons. El “demonio” del grupo utiliza su lengua como firma, y parte de su impronta como showman tenía que ver con ese peculiar atributo físico. Pero el que simplemente es un rasgo atípico, fue objeto de estudio y de una llamativa teoría. El rumor que durante años se esparció entre los fans era que a Gene le habían injertado una lengua de vaca para de esa manera lograr el largo que buscaba. Otra hipótesis menos extravagante (pero igual de ridícula), aseguraba que el músico se había realizado una intervención quirúrgica para cortarse el frenillo, y que por ese motivo podía sacar la lengua más de lo normal. Pero ni lo uno ni lo otro es cierto: el propio Simmons se refirió a ese tema, y aseguró que su lengua sencillamente es extraordinariamente larga. Y mientras el récord establecido al respecto es de diez centímetros, los rumores señalan que su lengua mide casi 18 centímetros. Por cierto, otro aspecto en el que Simmons destacaba en sus presentaciones consistía en su truco de escupir fuego. Con el tiempo, el bajista perfeccionó esa habilidad, al punto de comenzar con unas tímidas ráfagas, hasta lograr bocanadas que llegaban a cuatro metros de distancia.

Una formación en cambio (¿o en crisis?) constante

Paul Stanley y Gene Simmons son los símbolos más inmediatos de Kiss. Artífices del grupo, ellos se ocuparon de darle vida a un proyecto al que luego de sumaron a Ace Frehley y a Peter Criss. Pero si algo siempre quedó en claro es que ellos eran los jefes de una empresa en la que ningún empleado era irremplazable. Eso derivó eventualmente, en miembros despedidos, nuevas incorporaciones, e incluso algunos regresos. De esa manera, el primer expulsado fue Peter Criss en 1980, al que reemplazó Eric Carr. En 1982 Ace fue despedido, y en su lugar llegó Vinnie Vincent, quien por su mala actitud duró dos años, dejándole su lugar en guitarra a Mark St. John. Pero St. John debió renunciar por problemas de salud, y en 1984 apareció una figura clave en la historia de Kiss, el guitarrista Bruce Kulik. En 1991, la muerte prematura de Eric Carr obligó a los músicos a buscar a un nuevo baterista. El codiciado puesto finalmente lo obtuvo Eric Singer.

Durante varios años, Kiss funcionó sobre ruedas con Kulik y Carr, pero en 1996 les dijeron adiós para darle nuevamente la bienvenida a Ace y a Peter Criss, en el marco de una reunión de los cuatro miembros originales que incluyó una serie de aplaudidas presentaciones, y el lanzamiento en 1998 del disco Psycho Circus. Pero en 2002, una vez más, Ace y Peter se quedaron sin trabajo. Stanley y Simmons llamaron otra vez a Singer, y confirmaron como guitarrista principal a Tommy Thayer, uno de sus músicos sesionistas. De esa forma, en total fueron diez los músicos que pasaron por las filas de Kiss.

Una banda de oro

Con más de treinta discos de oro, Kiss se mantiene como la banda de rock que mayor cantidad de veces obtuvo ese reconocimiento (y eso sin mencionar sus catorce álbumes de platino). Sin lugar a dudas, un récord histórico, y uno de los muchos logros que conforman la Kisstory.