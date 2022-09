La noche de la música. La ciudad baila y canta al ritmo del chamamé

escuchar

Impulsada por el gobierno porteño y entidades musicales del sector privado, se realiza La noche de la música, en diversos predios y salas de la ciudad. La propuesta, coordinada desde Noches BA, abarca desde espacios independientes y auditorios estatales hasta escenarios montados especialmente, al aire libre.

El Ministerio de Cultura porteño aporta la primera edición del Festival ChamaméBA, en Figueroa Alcorta y Dorrego, con acceso gratuito y una programación de grupos dedicados a este género, como Chamamé Kuña, El Ángel de las Dos Hileras, La Pilarcita del Chamamé y otros que fueron la renovación hace algunos años y que, a estas alturas, ya tienen una larga experiencia, como Los Alonsitos y Amboé.

La curiosidad de La noche de la música es la participación de un artista pop como Axel, quien dedica parte de su recital al repertorio chamamecero tradicional junto a canciones de su catálogo. En realidad, no es una novedad ni un gesto temerario del cantante si se tiene en cuenta que ya ha transitado por esta experiencia en festivales de suelo correntino, años atrás.

El cielo despejado y la temperatura agradable fueron cómplices en esta jornada, para que el público se acercara a los escenarios que comenzaron a sonar más temprano. El otro factor determinante fue que la pospandemia no solo vino con una programación musical recargada, también se nota la avidez del público por consumir música en vivo, de manera presencial. A puro chamamé se vivió la tarde y la noche en la zona de los Lagos de Palermo. Hubo familias y parejas dispuestas al baile. Y, por supuesto, también se escuchó algún sapukay.

El público disfruta de música litoraleña en una noche excepcional Santiago Filipuzzi - LA NACION

Gente que había llegado caminando, ciclistas curiosos y previsores que aparecieron con sillas playeras y ánimo de permanecer varias horas. Todos frente al escenario. Y no faltaron mantas y abrigos para cuando el atardecer dejó paso a la noche. La fiesta no resulta multitudinaria, como se suele esperar en este tipo de producciones. Pero no le falta el color del litoral.

Cuando el sol ya se había ido, la efusividad de Los Alonsitos ganaba el escenario, a fuerza de temas de propia cosecha o de algún popurrí de clásicos chamameceros. Humo, fuego y pirotecnia sirvieron de introducción de un set contundente. Con canciones que son parte de una cultura irrepetible, como “Forastero del Iberá”; con algunas nuevas, “Eterno amor”; con una bailanta chamecera a modo de campeonato para bailarines que levantaron polvareda.

Axel, por su parte, como encargado del cierre de ese escenario, le pone primera a su show con “Enero”, de Edgar Romero Maciel y César Miguens, sentado al piano, y matiza su set con clásicos tradicionales, como “Merceditas”. Siempre en tono chamamecero y con un grupo de fans que lo sigue, más alla del repertorio que elija.

Otros escenarios

Organizada por la Vicejefatura del Gobierno de la Ciudad junto al Ministerio de Cultura y Clumvi (Cámara de Clubes de Música en vivo), en este capítulo de Noches BA también se programaron, en el Anfiteatro del Parque Centenario, los recitales de la cantante Agos Nisi y de Pato Guevara (un especialista en covers de Bon Jovi, Harry Styles, Ed Sheeran, Queen y Guns N’ Roses, que participa en el programa Canta Conmigo Ahora, que conduce Marcelo Tinelli). Y en el Centro Cultural Nempla, de Chacarita, hubo un festival de jazz gratuito.

Agos Nosis brindó un show en el anfiteatro del Parque Centenario Vicejefatura de Gobierno

Para la Usina del Arte se agendó un homenaje al cantante y compositor Willy Crook, fallecido en junio de 2021. En el tributo participaron integrantes de su banda Los Funky Torinos. De hecho, hacia ese grupo estuvo orientado el título del espectáculo: Funky Torinos celebra la música de Willy Crook.

En salas privadas, se ofrecieron promociones que iban desde el 15% de descuento hasta localidades anticipadas 2x1, ofrecidas en espacios como Teatro Vorterix, Roxy Bar y The Roxy Live.

Además, La noche de la música fue articulada con actividades en municipios de distintas provincias: en el Centro Cultural Islas Malvinas de La Plata, en Punta Alta, 9 de Julio y Azul (provincia de Buenos Aires), Luján de Cuyo y Godoy Cruz (Mendoza) y en Gualeguay (Entre Ríos).