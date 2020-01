La ópera de Berlín defendió a Plácido Domingo ante las denuncias de acoso

El cantante llegó a Alemania para interpretar a Giorgio Germont en La Traviata, de Verdi

La ópera estatal de Berlín ratificó las actuaciones que dará los próximo días el tenor Plácido Domingo, a pesar de las acusaciones en su contra por acoso sexual. La justificación es que no habría elementos para "una condena a priori" del cantante lírico y director de orquesta. "Evidentemente tomamos muy en serio cualquier acusación de acoso sexual. La seguridad de mis compañeros y compañeras y de los artistas tiene en todo momento la máxima prioridad", argumentó el director general del teatro, Matthias Schulz, en un comunicado difundido por la agencia de noticias española EFE.

Sin embargo, señaló Schulz, "en este caso concreto" la dirección del teatro, ha decidido por unanimidad mantener las actuaciones contratadas. El cantante español "siempre se ha comportado en esta casa de forma ejemplar" aseguró el director. Y agregó: "No vemos un fundamento suficiente para una condena a priori y para romper un contrato que lleva largo tiempo en vigor".

Plácido Domingo había sido acusado de acoso sexual por una docena de cantantes y una bailarina, lo que lo obligó a renunciar como director artístico de la Ópera de Los Ángeles. Aquella entidad abrió una investigación interna para estudiar las alegaciones, según las cuales Domingo habría amenazado con represalias laborales a las supuestas víctimas en caso de que se negaran a mantener relaciones sexuales con él.

Luego, el cantante rechazó las acusaciones, que no se han plasmado por el momento en ninguna denuncia, en un comunicado en el que señaló que había sido "galante" pero siempre dentro de "los límites de la caballerosidad". "Aquellos muchos que me conocen y me han tratado bien saben que yo nunca me he comportado de la manera agresiva, acosadora y vulgar en la que me han pintado", fueron sus primeras declaraciones sobre el tema.

Las suerte de Plácido cambió radicalmente en Europa, porque mientras que se cancelaba su trabajo en los Estados Unidos, Europa lo recibía como de costumbre. En la Scala de Milán fue ovacionado por el público cuando se presentó a mediados de diciembre.

Domingo -un asiduo de la Ópera Estatal de Berlín- interpretará en la capital alemana el papel del padre de Germont, en La Traviata de Verdi.