La Renga suspendió los shows que tenía previsto dar en Tecnópolis

El grupo La Renga suspendió los recitales que tenía previsto ofrecer el 20 y el 27 de este mes, en Tecnópolis , después de que las autoridades le informaran que no estaban “dadas las condiciones”. Al mismo tiempo, el grupo anunció sus presentaciones en Baradero, Rosario y Uruguay.

“Tecnópolis nos comunicó que no están dadas las condiciones, según ellos, para hacer los banquetes en ese predio como estaba previsto”, señaló el escueto comunicado difundido en Twitter. ”Nos vemos en Baradero el 27 de agosto, Rosario el 24 de septiembre y Uruguay el 8 de octubre”, comunicó la banda en el posteo. Fuentes tanto de la Municipalidad de Vicente López como de Tecnópolis aseguraron a LA NACION que la banda anunció el concierto antes de cerrar condiciones con el predio y que “no había nada firmado” .

Las fechas en el predio de Villa Martelli ya estaban en duda desde hace algunas semanas, luego de que sus productores denunciaran “censura” y “discriminación” por parte del municipio, según señaló la agencia Télam. La Renga había apuntado contra el “retraso administrativo provocado intencionalmente” por las autoridades de esa comuna y advirtió que agotaría “todas las instancias posibles” para obtener las habilitaciones para esos shows.

”Debido al retraso administrativo en la entrega del permiso previo provocado intencionalmente por la Municipalidad de Vicente López, incumpliendo todos los plazos previstos en sus reglamentaciones, nos vimos obligados por este motivo a postergar la salida a la venta”, afirmó el grupo a través de sus redes sociales. A través de un breve mensaje, que cierra con una frase de la canción “Flecha en la clave” (“Te estoy apuntando con una canción”), la agrupación cuestionó al municipio por “incumplir” sus propias “reglas”: “ Nosotros como banda no podemos incumplir las reglas que ellos mismos incumplen, pero mucho menos perjudicar a nuestra gente ¡Nos vemos el 20 y 27 de agosto en Tecnópolis! ”, habían publicado.

Al respecto, los productores José Palazzo y Eduardo Sempé, a cargo de estas presentaciones, acusaron ayer a las autoridades del municipio de cometer “un acto intencional, discriminatorio y de censura” contra La Renga al dilatar las habilitaciones. En diálogo con Télam, Sempé -a cargo de la productora SyE Producciones- sostuvo que los trámites formales comenzaron el 4 de julio con la entrega de toda la documentación requerida por las normas del municipio y que aportaron también “una declaración de las autoridades de Tecnópolis” confirmando las fechas.

La gestión de shows masivos implica un gran despliegue del cual forman parte distintos organismos, en un contexto donde la masividad trae recuerdos trágicos, como la presentación del Indio Solari en 2017 en Olavarría que terminó con dos víctimas fatales por asfixia. En este caso, lo que ocurre dentro del predio atañe al Ministerio de Cultura de la Nación, mientras que la organización externa es responsabilidad de la Municipalidad de Vicente López. Ante eventos de estas características, el municipio es el que se encarga de contratar personal de seguridad, de control de tránsito y ambulancias. “ Sin la confirmación de Tecnópolis, con quien la banda debería acordar una especie de contrato de locación, Vicente López tampoco puede habilitarlo. Evidentemente hubo un malentendido entre el organizador y la banda ”, explicaron a LA NACION desde el municipio.

La Renga anunció que a partir del 5 de agosto se podrán adquirir entradas para sus shows en CABA (Arte Infernal), Baradero, Rosario, Don Torcuato y Córdoba Rodrigo Alonso

”Hubo una reunión presencial en la que nos dijeron que no nos iban a dar los permisos. Les pedimos que nos contestaran por escrito y no lo hicieron; presentamos un recurso de ‘pronto despacho’ y tampoco. Y ahora nos dicen que nos mandaron una nota a nuestro domicilio, pero no llegó nada”, añadió la banda en su comunicado. Por su parte, la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales había expresado “preocupación por la decisión del Municipio de Vicente López de no otorgar la solicitud presentada para la realización de los shows de La Renga, programados para el 20 y 27 de agosto de 2022 en el Predio Tecnópolis” .

Este medio dialogó con autoridades de Tecnópolis, quienes afirmaron que la intención del parque es priorizar actividades y espectáculos libres y gratuitos. Además, aseguraron que la pospandemia aumentó considerablemente la cantidad de familias que disfrutan del predio. “ En solo 11 días de vacaciones de invierno recibimos 840.000 visitantes. Queremos tener el parque disponible para exposiciones y eventos gratuitos para que toda la gente pueda disfrutarlo. Nunca se firmó nada con La Renga”, indicaron.

La Renga denunció discriminación y censura por parte de la Municipalidad de Neuquén en febrero de este año

No es la primera vez que La Renga suspende shows luego de anunciarlos alegando que fueron discriminados o censurados: en 2017 suspendieron su presentación en el autódromo Eduardo Copello, en San Juan, y dieron aviso en sus redes sociales bajo un corto mensaje que decía “Otra vez discriminados”. En febrero de este año, se repitió una situación similar en Neuquén; esta vez, la banda se expresó nuevamente en sus redes con una imagen que titulan “Censurados”.

Los shows que la banda de Mataderos anunció para agosto iban a ser los primeros en el AMBA desde 2017, cuando se presentó en el estadio de Huracán tras una ardua negociación con las autoridades porteñas. Finalmente, los recaudos para las presentaciones de aquel entonces surgieron tanto de exigencias legales como de precauciones que los productores y la banda lograron consensuar.

Ante las acusaciones de “censura” y discriminación emitidas por La Renga, el municipio insiste que en todos los eventos y conciertos se realizan bajo los mismos protocolos, sin importar el artista o la banda. Este año, Tecnópolis y la Municipalidad de Vicente López ya gestionaron en conjunto la organización de conciertos como el de L-Gante y el de Gorillaz, en el marco del Quilmes Rock.