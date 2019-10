Freak, el primer anticipo del álbum que publicará en 2020 Crédito: Agustín Macarian

8 de octubre de 2019

Quien escuche los primeros compases de la introducción podría imaginar que se trata de un tema grabado y nunca publicado de los Blues Brothers, y que en algún momento aparecerá la voz del finado John Belushi. Luego, por el cambio de ritmo, podría ir en la línea del "Oye como va... mi ritmo" de Carlos Santana. Pero cuando surge la voz todo ese misterio termina. Es Vicentico, que estrena un nuevo tema.

Así las cosas. Se llama Freak y el 24 de este mes se conocerá el video de la historia que el cantante realizó, a las órdenes de Pucho Mentasti. Se trata del primer single de un álbum que publicará el año que viene. De este modo, Vicentico retoma las novedades para sus carrera solista, a cinco años de la pausa que hizo para emprender la gira que realizó durante 2016 con Los Fabulosos Cadillacs. "No es trap, no es rock, no es pop. Es freak", así está promocionado este primer anticipo del álbum.

La Renga, por su parte, el grupo más rockero e independiente de la escena argentina, publicó dos canciones que hacen referencia tanto al aniversario de su vida como banda, 30 años, como al nuevo disco que publicarán próximamente. Fundada el 31 de diciembre de 1988 por Gustavo "Chizzo" Nápoli (voz), Gabriel "Tete" Iglesias (bajo) y Jorge "Tanque" Iglesias (batería), acaba de estrenar, bien en su estilo, dos piezas simples y directas que tienen lo suyo.

Una de ellas se llama "Llegó la hora". ¿A quién le canta Chizzo cuando dice: "Todo en la ruina y vos con el botín. Llegó la hora de ponerte fin"?

El otro tema es "Parece un caso perdido". Allí dicen: "Y cada vez que respiro, me ves. Estoy diciendo que sigo de pie. Otra vez."