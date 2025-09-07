Lali en su tercer Vélez del año: un show arrasador, un cover inesperado y la presentación de un nuevo hit

La euforia y la emoción volvieron a hacer vibrar Buenos Aires: después de llenar estadios en más de diez ciudades argentinas, este sábado Lali regresó al estadio de Liniers para ofrecer una nueva función de un tour que la consagra como la diva indiscutida del pop argentino.

La noche destacó por una serie de momentos únicos: la participación de Dillom, un potente cover de “Vencedores vencidos”, la presentación en vivo de un nuevo single, “Payaso”, y la energía arrolladora de una multitud que disfrutó en todo momento de lo que fue la tercera jornada histórica de Lali en Vélez en lo que va de 2025.

Unas 45.000 personas atendieron el llamado para ser testigos del tercer Vélez del año de Lali Espósito Pilar Camacho

Antes de que las luces se apagaran para dar inicio al show, varias figuras del espectáculo se dejaron ver en el campo VIP: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Felipe Colombo, y el “team Lali” de La Voz Argentina, entre otros amigos, colegas y familiares de la artista.

Cuando el reloj de una noche especialmente fría de septiembre marcó las 21.30 y ante unas 45.000 personas, la cantante dio inicio al recital al ritmo de “Lokura”, el hit rockero con el que abre su último álbum, No vayas a atender cuando el demonio llama, que atreviesa todo el tour 2025. Los brillos, las pelucas de colores y los buzos con inscripciones alusivas a las canciones de la ídola pop acompañaron desde abajo del escenario la potencia que la cantante desplegó en su entrada triunfal. Con actitud arrolladora y al ritmo de coreografías provocativas, el repertorio siguió con “Sexy”, “2 Son 3″ y “Tu novia II”.

Con una fuerte presencia escénica y múltiples coreografías, Lali deslumbró a sus fans con un show de dos horas y media Pilar Camacho

“Les prometo la mejor fiesta del pop y los quiero escuchar cantar”, arengó la diva ataviada con un top negro, un pantalón y un sombrero al mejor estilo Jack Sparrow. Al igual que su look y en sintonía con su más reciente álbum, las imágenes que proyectaban las pantallas gigantes respetaban una estética blanco y negro. La primera tanda se completó con “N5″, en medio de un ensamble coreográfico sensual.

Siempre dispuesta a innovar, Lali sorprendió a su público con una potente versión de “Vencedores vencidos”, el clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Enseguida apareció la segunda sorpresa de la noche, de la mano de “33″, el primer corte de difusión de No vayas a atender...y su colaboración con Dillom, que se hizo presente en el escenario y despertó la ovación del público.

Con una energía arrolladora, la actriz y cantante hizo delirar al público en su tercer show de 2025 en Velez. Este domingo repetirá la cita, también con entradas agotadas Pilar Camacho

Justo antes de interpretar “¿Quiénes son?“ el estadio escuchó la voz en off de Moria Casán en un divertido audio de WhatsApp que la diva le envió a la cantante cuando ella le pidió samplear la famosa frase que le da nombre a la canción. Un aplauso para esta gladiadora del pop. Por primera vez en la vida me cuelgo de alguien “, se escuchó decir a la exvedette justo antes de que el estadio estallara en gritos y ovación. En un fragmento de la canción ”que si fumo, que si bebo, que si vivo del Estado", Lali hizo referencia al número tres con sus dedos, en alusión al escándalo del 3% por los audios de Diego Spagnuolo. “KO“, ”Baum Baum” y “Cómprame un brishito” completaron la tanda popera que conquistó al público.

Lali alternó impactantes coreografías con otros momentos más íntimos en los que se permitió relucir su voz Pilar Camacho

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó de la mano de “Incondicional”. “Esta canción la compusimos pensando en la búsqueda tierna del amor, que en definitiva tiene que ver con ser mejor y dar lo mejor. Con el tiempo y cantándola en vivo me di cuenta que uno la puede llevar a donde quiere, sobre todo a los amigos y a la gente que a uno lo banca. Es para ustedes. Se las dedico con todo mi corazón”, expresó Lali con emoción.

En una pequeña pausa, Lali sorprendió con un cambio de vestuario que dejó ver su costado más patriota y futbolero: un body de brillos inspirado en la camiseta de la Selección Argentina que fue muy celebrado por sus fanáticos.

El clima más colorido y festivo de la noche se desplegó de la mano de “Mejor que vos”, con los Miranda! proyectados en la pantalla; “Motiveishon”, que llevó a Lali a bajar al vallado del campo delantero para arengar a su público, y de “Soy”, un single que se convirtió en un himno para la comunidad LGBTQ+ y que en esta ocasión interpretó junto a un grupo de 16 drags que desfilaron y bailararon en el escenario.

Tras dos horas de show, la euforia alcanzó un pico máximo cuando Lali entonó “Fanático”. En su performance llamó la atención un sugestivo gesto que -tal como hizo a mitad del show durante la interpretación de “Quiénes son” - acompañó de un número tres con los dedos. Para cerrar la noche, la cantante presentó por primera vez en vivo su nuevo single, “Payaso”, una canción irreverente con un sonido rockero clásico que funciona como el último single y cierre conceptual de su último álbum No vayas a atender cuando el demonio llama.

Asentada en la música, a lo largo del show Lali se mostró muy cómoda y exploró un gran abanico de posibilidades a nivel compositivo y de producción. La estética visual y coreográfica que propone arriba del escenario la envuelve en un juego infinito en el que destacan sus potencialidades.