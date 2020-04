La ex Fifth Harmony Lauren Jauregui avanza como solista, con una base sólida de fans, y trata de no recordar las diferencias con Camila Cabello

Diseminadas, obviamente aisladas y, quizás algunas, peleadas: las exintegrantes del exitoso grupo femenino surgido de un reality y llamado Fifth Harmony siguen con sus vidas.

Una de ellas es Lauren Jauregui , que editó dos temas en poquito tiempo: "Lento" y "50 ft". La artista norteamericana de ascendencia latina tiene su propia popularidad en redes: con 12 millones de seguidores en Instagram aprovecha para difundir su música y su activismo social y político . Y también comentar las novedades, como estos sencillos que lanzó y que marcan el inicio de una nueva etapa en su carrera.

En medio de problemas técnicos y alguna "sordera selectiva" para evitar hablar explícitamente de Camila Cabello (con quien se enojaron, en 2016, las cuatro integrantes que quedaban de la banda cuando ésta se marchó), la amable cantante habla desde Miami, donde vive. Y adelanta que, después del éxito de algunos de sus lanzamientos anteriores, como "Expectations" y "More Than That", lo nuevo formará parte de un futuro disco de estudio.

"El álbum tiene muchos ritmos diferentes. Tengo otras canciones que son más introspectivas. "Lento" es el primer sencillo aunque no tiene mucho que ver con el sonido total", cuenta.

-¿Por qué el cambio de rumbo en "Lento"? Venías abordando un sonido más pop y r&b y ahora hay un viraje al reggaetón y cantás en español.

-Pues nací en Miami y soy cubana por parte de mi familia. Y en mi casa se hablaban varios idiomas. El intercambio cuando estoy escribiendo es la forma normal de expresarme. A veces cuando estoy escribiendo hay cosas que quiero decir y no las puedo expresar de la misma manera en inglés, así que las digo en español. En esta canción el sonido también invita al español.

-Dijiste: "Deseo que bailar los ayude a sentir alegría mientras continúan cultivando el amor frente al miedo y la incertidumbre". ¿Cómo viviste los cambios desde que compusiste el tema hasta este mensaje de cuarentena?

-Ninguno de nosotros esperaba lo que está pasando en este momento. Tomé la decisión de sacar esta canción hace tiempo, o sea, yo grabé el video en diciembre. Nunca imaginé que pasaría algo tan grave y tan "miedoso" como lo que está pasando ahora. Pero para eso está el arte, no tanto para distraerte, sino para dar alegría. Y tener algo que te reconforte.

-Hablaste de la energía sensual que trataste de aprovechar en "Lento". ¿En qué sentido te sirvió la estereotipada sensualidad latina?

-No es algo que tengo que buscar, es parte de mí ser sensual. En esta canción el ritmo es muy oscuro, y hay una sensualidad ahí. Cuando estoy escribiendo canciones voy con lo que me está diciendo el ritmo.

-Volviste a trabajar con Tainy en la productor...

-Me encanta trabajar con él. Es súper buena gente. Me encanta escribir y crear con gente como él. Y que además sea talentoso es algo que no se encuentra mucho (risas).

-Claro, te iba a mencionar lo que solés destacar al hablar de él, que te gusta trabajar con gente que no tenga un ego grande. ¿Habían tenido choque de egos cuando estaban las cinco en Fith Harmony? ¿Cómo manejaban ese tema?

-Es el pasado. En este momento yo estoy trabajando con mucha gente y no pasa eso. La mayoría de los artistas tiene un gran ego. Ahora trabajo con productores, con escritores, y todos ellos me entienden y sienten afinidad con lo que yo estoy tratando de escribir en la canción.

"Me encanta Argentina, me encanta su comida", cuenta Lauren Jauregui, quien estuvo varias veces en Buenos Aires; la última, como telonera de Halsey

-En ese sentido, ¿te sentís más cómoda en tu etapa solista, entonces? ¿Era una búsqueda que sentías necesaria, trabajar más con productores que con otros músicos?

-No es que no vaya a trabajar más con otros cantantes. He tenido una experiencia en la que vi que el ego es parte de esta industria. Cuando yo estoy creando también tengo el ego bien arriba.

-¿Qué ganaste y qué perdiste al dejar de integrar una girl band como Fifth Harmony?

-Cuando estás en un grupo es distinto, por ejemplo, porque en el escenario no estás sola. Hay mucha gente ahí para ayudarte y para entretener al público. No necesitás tanta energía como la que te demanda estar sola en escena. Eso con el grupo fue más fácil, creo. ¿Qué más?

-A la inversa, ¿qué ganás al tener tu propio proyecto y salir de esa estructura?

-¡Gano mucho! Sí. Ahora yo puedo ser mi propia voz. No tengo que consensuar. Lo que yo digo es lo que quiero decir, en vez de dar un mensaje que no comparto.

Yo no hablo con todo el mundo. Las que me han mandado amor, bien, me han mandado amor

-¿Cómo quedaron los vínculos con las excompañeras? Después de la reacción frente a la partida de Camila, ¿ahora las cosas están mejor?

-¿Cómo? No entiendo la pregunta.

-¿Cómo te apoyaron tus excompañeras con tu proyecto y cómo quedó el vínculo con Camila?

-Yo no hablo con todo el mundo. Las que me han mandado amor, bien, me han mandado amor. Y cada una está con su proyecto en este momento.

-¿Qué recordás de tu última visita a la Argentina, como telonera de Halsey?

-Fue súper. Me encanta Argentina, me encanta su comida. Esa vez pude aprovechar para salir a comer. He estado varias veces en Buenos Aires. Cuando todo pase y podamos hacer cosas por el mundo, voy a planear mis viajes y obviamente iré para allá.

-¿Cómo aprovechás tus redes sociales para difundir tu activismo en favor de las mujeres y de la comunidad LGBTQ?

-Tengo una plataforma muy fuerte, con mucha gente que me sigue. Para mí es muy importante apoyar los derechos humanos del grupo que sea: los derechos LGBTQ, o de las mujeres, o luchar contra la violencia hacia mujeres y niños. Tenemos que educarnos sobre lo que está pasando en el mundo. Como artista me gusta entretener y también dar luz, y hablar sobre temas que quizás tendrían menos apoyo si no nos sumáramos.