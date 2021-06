Llegó al Congreso el proyecto para crear el Instituto Nacional del Tango

La última semana llegó al Congreso de la Nación un proyecto de ley para la creación del Instituto Nacional del Tango. A imagen y semejanza de organismos públicos como el Instituto Nacional del Teatro o el de la Música, el proyecto pretende promocionar al tango a partir de la actividad de todos sus actores, mensurar su alcance y darle impulso como industria cultural.

El proyecto es impulsado por la diputada nacional bonaerense Jimena López, quien dio detalles de la presentación. “Me trajeron en febrero de este año esta propuesta que difiere mucho del Instituto Nacional del Tango que nunca se pudo vehiculizar en los 90. Comenzamos a trabajar. Este tipo de proyecto tiene un armado similar a lo que terminó siendo el Instituto del Teatro por su posicionamiento federal. Porque el tango es un bien inmaterial que atraviesa todo el país. A su vez, hay una cuestión de producción que tiene que ver con lo turístico. Siempre digo que fui un puente para que trabajadores y trabajadoras del sector pudieran hacer la presentación. Desde hace tiempo que, en esto, vienen trabajando la Asamblea Federal de Trabajadores del Tango (AFTT) y la Asociación de Creadores e Intérpretes de Tango (ACIT).”

“Tratado siempre desde una mirada federal, se apunta a una mesa de trabajo que entienda la industria cultural del tango como una marca país. El objetivo de largo plazo es generar un producto de exportación. Y si bien se habla mucho de esto, la actividad tiene un gran nivel de informalidad. En general, el sector cultural lo tiene, por modalidades de contratación y por muchas otras cuestiones –agrega López– . La idea es poder trabajar con el sector no solo en el hecho material que puede ser una orquesta, sino entender su valor como patrimonio inmaterial de la humanidad, entender cómo podemos trabajarlo en las escuelas, con su historicidad”.

La cadena de valor del tango incluye al luthier que fabrica bandoneones. El dato no es para nada casual. La ley también se proyecta hacia la educación y como en diferentes reuniones se planteó la dificultada de conseguir bandoneones para quienes recién comienzan a estudiar; hubo, incluso, charlas en el Ministerio de Producción por este tema. “Una de las demandas que nos plantea el sector es que en la Argentina no se fabrican bandoneones para aprender a tocarlo. Es en general un instrumento muy caro, que generalmente se paga en dólares. Y hay una demanda que tiene que ver con poder acceder a un instrumento de buena calidad a un costo no tan alto. Porque eso dificulta el aprendizaje. Esta inquietud la llevamos al ministerio de producción. Cómo se puede fomentar la luthería de bajo costo para aquellos que recién empiezan a tocar”.

Por “actores” se debe entender a todos los que están involucrados en la música, la danza, la educación, la divulgación, las actividades milongueras y también el rol que el tango cumple en el turismo. Es justamente de allí donde se buscará financiamiento. Porque, se sabe, para que una ley de aplicación, como pretende ser ésta, no se convierta en una mera declaración, debe tener financiamiento.

El tango como industria cultural Festivales GCBA

El artículo 17 del proyecto refiere al tipo de financiación del Instituto y el primer punto señala: “la recaudación de las tasas a crearse a los efectos de la presente ley”. Esa tasa, aún no definida, estaría conformada por un impuesto al turismo extranjero que visite nuestro país.

“Parte de la técnica legislativa es implicar presupuesto a las leyes. Quienes ingresen al país podrían pagar una tasa que podría ser portuaria o de pernocte. En algunos países se paga unos 75 centavos de dólar que están incluidos en la tarifa del hotel. Ese dinero podría ir al Instituto –dice la diputada–. En Bariloche existe una experiencia de este tipo, aplicada al turismo extranjero, que llegó a recaudar antes de la pandemia 100 millones de pesos. Obviamente, estas iniciativas deben respetar la lógica del Ministerio de Cultura. Es necesario que este tipo de proyectos no dependan del presupuesto nacional. Por eso hablamos de industria cultural. El tango tiene receptividad turística. Gente que viene a la Argentina y se instala para vivir la experiencia del contacto con la cuna del tango. Un alto porcentaje del turismo que entra por Buenos Aires vive alguna experiencia de tango. Por eso hablamos de trabajar transversalmente producción, economía, cultura y turismo. ¿Cuánto dinero trae el tango en turismo? Pensamos que esto se puede autofinanciar con una tasa portuaria o una hotelera que no vaya en contra de quienes ofrecen el servicio. Por eso hablamos de centavos”.

En resumen, el instituto generaría un espacio pensado por gente del sector. “Son trabajadores del tango que pudieron plasmar en un proyecto sus demandas históricas – explica la legisladora-. Por otro lado, para formalizar al sector. Los números que estamos tabulando son realmente preocupantes porque es un sector con altísima informalidad en el trabajo. Y no siempre llega un salario mínimo vital y móvil. Creo que el sector se beneficiará porque todo aquello que puede sobrevolar las vicisitudes de los gobiernos logra mejores resultados. El Inamu [Instituto Nacional de Música], por ejemplo, es una experiencia musical muy importante. Seguramente hay cosas perfeccionables, pero por lo menos hay un lugar que le habla al sector con gente del sector”, completa.

2021 será un año para reuniones, para rever otros proyectos relacionados al tango, consensuar, armar una agenda con la Comisión de Cultura de la cámara baja y crear una mesa de trabajo con distintas voces (Ministerio de Cultura, Comisión de Presupuesto, entre otros). “No sé si este año pero quizá el próximo se podrá empezar a ver algunos resultados. No es algo que se sanciona de un día para el otro. Los mejores acuerdos dan los mejores resultados”, define López.

