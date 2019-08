Maluma batió un increíble récord y se lo dedicó a sus fans

El cantante colombiano se supera día a día a nivel profesional Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

El cantante colombiano Maluma sigue en ascenso. El artista comunicó desde su cuenta de Instagram que el video de su canción "11 PM", la que abre su cuarto disco, 11:11, ya superó superó las 300 millones de visualizaciones en YouTube.

"¡Los amo!", escribió el músico en las redes, junto a imágenes del video en cuestión. Recordemos que el álbum, editado en mayo de este año, cuenta con colaboraciones de lujo como las que el artista hizo con Madonna ("Soltera"), Ricky Martin ("No se me quita"), Nicky Jam ("No puedo olvidarte") y Ozuna ("Dispuesto"), entre otras.

Por otro lado, el cantante se prepara para desembarcar en el mundo del cine con Marry Me, la comedia romántica de Kat Coiro que tiene como figuras excluyentes a Jennifer Lopez y al reconocido actor y guionista Owen Wilson. Maluma interpretará al prometido del personaje de Lopez, un mujeriego que la engaña con su asistente cuando están a punto de casarse.

El largometraje es el debut cinematográfico de Maluma, quien el 5 de junio estrenó en YouTube Lo que era, lo que soy, un documental autorreferencial sobre su ascenso a la fama.

"Muchas personas creen que la cosas que han pasado en mi carrera han sido regaladas. Que todo fue de la noche a la mañana, pero hay una historia detrás. Esta es mi trayectoria, mi historia, mi vida. Tuve que tener momentos de frustración, tuve que tener momentos de rabia para crecer. Lo di todo y no me arrepiento", expresaba el cantante que sigue cosechando récords con 11:11.